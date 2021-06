Chovají se jako v SSSR! Z USA přišel úder. Svoboda slova je pryč

Alan Dershowitz, americký právník, který se specializuje na ústavní a trestní právo, napsal pár slov k dnes tak často vzývané, ale také zatracované politické korektnosti. Jejím propagátorům vyčítá, že na jedné straně soustavně tepou exprezidenta USA Donalda Trumpa, ale použije-li někdo na sociálních sítích kupříkladu výrok Adolfa Hitlera, tito strážci pravdy a faktů zůstávají v klidu. Jako by měl Adolf Hitler pravdu, zatímco Donald Trump ji nemá.

reklama

„Platformy sociálních médií se podílejí na masivní cenzuře všeho, co se týká údajných volebních podvodů, pochybností o vakcínách a medicíně vůbec, a všeho, co souvisí s výroky bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa, kritikou hnutí Black Lives Matter, pochybnostmi o změně klimatu nebo o aktivitách transgender osob. Cenzurují údajné projevy nenávisti a ostatní údajně politicky nesprávné tweety a příspěvky. Platformy sociálních médií však zároveň ponechávají volné pole působnosti propagátorům antisemitismu a antisionismu a vůči židovským záležitostem všeobecně uplatňují dvojí metr,“ napsal právník v komentáři uveřejněném na stránkách Gatestone Institutu. Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6566 lidí

Zdůraznil, že kdyby k cenzuře vůbec nedocházelo, neznamenalo by to, že je ten či onen názor podporován. Jen by jeden vybraný názor nemohl být potlačen jako špatný. Právník v této souvislosti připomíná, že princip potlačování těch špatných názorů hojně využívali sovětští komunisté.

„Když se v Sovětském svazu rozhodovalo o tom, co veřejnost může, a co nemůže číst, tedy o tom, co je, a co není politicky korektní, tak zasahoval sovětský vládní orgán ‚Glavlit‘,“ podotkl Dershowitz.

Celý komentář naleznete zde

A dnešní Západ podle všeho kráčí v jejich stopách.

„Totéž začíná v poslední době víc a víc platit také pro sociální média. Když to ještě byly pouhé platformy, které umožnily zveřejnění všeho kromě nelegálního materiálu, tak jim nebylo možné nic vyčítat. To byl důvod, proč získala ochranu před žalobami za hanobení podle paragrafu 230 (Section 230) za obsah zveřejněný na jejich platformách. Nemůžete nést odpovědnost za hanobení, pokud nemáte kontrolu nad tím, co je zveřejňováno na vaší platformě. Nyní se však společnosti sociálních médií rozhodly, že se stanou ‚Glavlitem‘ a budou zveřejňovat pouze materiály, které jsou údajně pravdivé a zároveň vyhovují jejich komunitním standardům. Společnosti sociálních médií se teď chovají, spíš jako kdyby působily v bývalém Sovětském svazu než ve svobodných Spojených státech amerických, v nichž platí první dodatek ústavy,“ uzavřel Dershowitz s tím, že cenzura na sociálních sítích musí skončit.

Psali jsme: Strach z moci korporací. Můžou mě vypnout ze dne na den. Známý moderátor promluvil Vyšší dobro... Cenzoři se teď překonali. Rakovina, která rozežírá Západ, vlezla do Česka Udávejte se navzájem za řeči o rase a pohlaví, nařídili malým dětem v USA „Rusko ovlivnilo volby v USA? Někomu hrabe!“ Advokát si vyšlápl proti Jourové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.