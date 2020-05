Chtějí střet s Ruskem, řekl Klaus ml. o mizení Koněva. A jelo to: Leyenová, EU, Lisabonská smlouva, Okamura

Poslanec a předseda Trikolóry Václav Klaus ml. odpovídal na Facebooku na dotazy, které mu tam mohli lidé zasílat. Pohovořil o aktuální situaci a o restrikcích. Epidemie koronaviru jsme, dle něj, k „ozdravení společnosti“ nevyužili. Přišly též dotazy na Istanbulskou úmluvu či na Evropskou unii. I otázka na Klausův názor ohledně „hysterické reakce Ruska na odstranění sochy maršála Koněva“. Žádnou hysterickou reakci tu nikdo nedělal, odmítl. A pustil se do politiků, kteří prý jsou ohroženi Ruskem: „Tvrdí to, aby dostali nenávist do společnosti.“

Podotkl, že mu chybí důraz na to, že stát vytvářejí zejména pracovití lidé, a ve Sněmovně se aktuálně „trumfují, kde se přidá“. „Podpořit to, co je životaschopné, co dává práci,“ zdůraznil.



Pak se vrhnul na dotazy od lidí a jeden z prvních byl ohledně povinné maturity z matematiky. Že by měla být maturita z matematiky povinná, dnes poslanci zrušili. Neprošlo, aby byla jen odložena o dva roky. Příští rok si tak studenti budou moci nadále vybírat mezi matematikou či zkoušou z cizího jazyka. Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Klaus řekl, že jeho hnutí by bylo pro povinnou matematiku, za což by i on sám hlasoval, ostatní strany však byly proti, což vnímá zejména jakožto ústupek prvovoličům. „Je to ukázka těch věcí, že člověk nemusí nic dělat, že všechno dostane zadarmo… Ale takhle to ve skutečnosti nefunguje…“ dodal.



Následně okomentoval nejnovější průzkum, podle kterého by jeho strana měla získat více než pět procent a po volbách by se tak octla ve Sněmovně. Zmínil, že v návaznosti na to sílí tendence, že Trikolóru někteří chtějí „ťafnout“.





Aktuální situace v Poslanecké sněmovně, kde ve většině hlasování platí zmenšený počet poslanců při hlasování, pak dle něho má ukazovat, že by sto poslanců stačilo bez problémů i za běžného stavu.



K Evropské unii zopakoval, že bychom měli přestat přijímat její nařízení. „Nechci, aby paní Leyenová a další komisaři byli nadřízeni České republice. O svých věcech si máme rozhodovat sami,“ sdělil.

Upozornil, že až polovina našich zákonů pochází z Evropské unie; jedná se o nařízení, která povinně implementujeme. Za důležité pokládá usilovat o návrat před Lisabonskou smlouvu. Fotogalerie: - Je Evropská unie reformovatelná?

Negativní pohled má i na Istanbulskou úmluvu. Tu by Klaus po vzoru Slovenska taktéž odmítl. „V Česku není žádný politický subjekt, ani ten Okamura, který by chtěl násilí na ženách,“ řekl s námitkou, že zmíněná úmluva je u nás nepotřebná – a v ní obsažená ochrana žen před násilím je pouze „líbivá zástěrka“ k tomu, aby nám pak bylo vnucováno rozbíjení tradiční rodiny.



Poté přišla otázka na Klausův názor ohledně „hysterické reakce Ruska na odstranění sochy maršála Koněva“. „Nevím, jestli je to politicky mazané, ale já vám svůj názor řeknu. Já ctím osmého a devátého května jako vítězství nad fašismem, a to sovětskou i americkou armádou, které nás osvobodily,“ započal Klaus.



Připomněl, že maršál Koněv osvobodil mimo jiné i koncentrační tábor v Osvětimi. A pronesl, že rovněž „pruské povahy“ byl i americký generál Patton, jenž měl mít několik skandálů včetně zacházení se zajatci. Na každého se tak během války dá něco negativního najít, přesto však „generála Pattona milujeme za osvobození“.



Klaus míní, že tu jsou lidé, kteří nás chtějí dostat do konfrontace s Ruskem. Hysterickou reakci prý „nikdo nedělal“. Někteří politici podle šéfa Trikolóry tvrdí, že jim chce někdo ublížit, jen proto, aby „dostali nenávist do společnosti“. Fotogalerie: - Ostrava slavila osvobození

Aktuální opatření, zavedená kvůli šíření koronaviru, by politik rád viděl ukončená, co nejdříve to jde, abychom se mohli navrátit k normálnímu životu a do práce.



Došlo i na jeho názor na kanál Dunaj-Odra-Labe. Projekt, který dlouhodobě prosazuje prezident Miloš Zeman, Klaus s velkým potěšením nevidí a tvrdí, že není příliš reálný. Dokládá to dle něj už jen to, že se o tomto kanále hovoří již déle než 140 let, a přesto stále nebyl proveden. Musíme si prý být vědomi, že okolní země nemají taková převýšení, s nimiž bychom se museli při jeho stavbě potýkat my. Do plánu též negativně zasahuje sucho. Proto by, dle něj, tato věc byla bez ekonomického přínosu. Psali jsme: Totální politický zvrat? Vrabčáci si štěbetají, řekl host od Klause ml. a Xaver vyvalil oči. Czexit, to je takto

