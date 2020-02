Chtějí z nás mít stádo spotřebitelských ovcí. Žrát, chodit do práce a utrácet, soptil na akci SPD Okamura

REPORTÁŽ „Už to skřípe. Odchod Británie je začátkem konce. Evropská unie je nereformovatelná. Je potřeba to ukončit a vrátit se před Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvu. To znamená, co nejhlubší spolupráce suverénních a svobodných evropských států,“ vysvětlil v Liberci předseda SPD Tomio Okamura pro ParlamentníListy.cz. „Zelený úděl je obří naprosto nesmyslný projekt, který poškodí celou Evropu a nepochybně pomůže pár lidem, kteří na něm zbohatnou. Je to věc, která bude mít naprosto příšerné důsledky,“ přidal svůj názor europoslanec Ivan David.

Členové SPD se v sobotu sešli v konferenčním sále hotelu Babylon v Liberci. „Probíhá tu krajská konference SPD, která se v jednotlivých krajích koná jednou ročně. Hlavním úkolem té dnešní je schválit návrh kandidátky pro krajské volby,“ informoval ParlamentníListy.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Prozradil i podrobnosti o nejzásadnějším tématu hnutí pro krajské volby, které zní – rodina na prvním místě. „Všimli jsme si během naší práce ve Sněmovně, že vláda i opoziční strany úplně přestaly klást důraz na prioritu pro slušnou pracující rodinu,“ konstatoval.

Naopak se podle něj prioritou stávají věci jako 40 miliard korun na vyplácení solárním baronům, 14 miliard na americké vrtulníky – přestože polská a maďarská vláda se rozhodly rekonstruovat ruské vrtulníky MI a je to mnohem levnější varianta – 6 miliard na inkluzi. „Chceme jasně ukázat, že jednou z priorit programu SPD je slušná pracující rodina. Přinesli jsme komplexní řešení podpory těchto slušných a pracujících rodin s dětmi. Podrobné informace jsou na našem webu www.rodinanaprvnimmiste.cz,“ uvedl.

Pokud to takto půjde dál, zkrachuje důchodový systém a lidem zbydou oči pro pláč

Anketa Chcete, aby náš stát dával na obranu minimálně 2% HDP, jak po nás chtějí Američané? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 12167 lidí SPD by chtěla zavést výhodné manželské půjčky. „Záměrně neříkám novomanželské, protože nejsou v tomto omezené. Jsou ve výši 800 tisíc korun na manžele. Nejsou podmíněny účelovostí za bydlení, ale jsou i na vybavení domácnosti a na všeobecnou podporu té rodiny. Podmínkou je, aby aspoň jeden z manželů pracoval a byl plátcem daně z příjmu,“ prozradil Tomio Okamura.

Dalším bodem tohoto balíčku jsou výrazné slevy na děti pro pracující manžele, kdy je to odstupňováno na první, druhé a třetí dítě. „U třetího dítěte celkový objem peněz včetně čerpání manželské půjčky může dosáhnout téměř tří milionů korun,“ řekl. U třetího dítěte je to největší nárůst dle Okamury záměrně, protože potřebujeme nastartovat porodnost směrem k tomu, aby pracující rodiny byly motivovány mít tři děti, nebo minimálně dvě a více.

„Mně je 47 let a až půjdu do důchodu, tak důchodový systém za současné situace nebude udržitelný. Nebude na vyplácení důchodů. Mluví o tom i odborníci, varují před tím, ale vláda ANO, ČSSD a KSČM vůbec nic nedělá. Už sedmým rokem pracují na důchodové reformě a ČSSD a ANO mají v gesci sociální věci, ale přesto žádnou důchodovou reformu nejsou schopni předložit. Proto s tím přicházíme my jako SPD, neboť vláda je úplně bezzubá,“ domnívá se. „Pokud to takto půjde dál, zkrachuje důchodový systém a lidem zbydou po čtyřiceti letech práce oči pro pláč a skončíme jako Řecko,“ obává se.

Další věcí je zrušení daně z nabytí nemovitosti. „Ke všem věcem podáme konkrétní návrhy zákonů. U zrušení daně z nabytí nemovitosti už jsme ho podali v prosinci, protože o ta čtyři procenta to výrazně zdražuje pořízení nové nemovitosti. Zvláště v dnešní době, kdy ceny nemovitostí neustále stoupají a rozhodně nekopírují stoupání příjmů občanů,“ upozornil.

Poslední z tohoto balíčku je podpora bydlení rodin. „Kdy my chceme zásadně podpořit obnovu družstevního bydlení a výstavbu sociálních bytů pro mladé rodiny a také pro seniory a invalidní spoluobčany, kteří mnozí žijí na hranici nebo pod hranicí chudoby. Tato podpora spočívá v konkrétních opatřeních. U družstevního bydlení je třeba vrátit se k osvědčenému modelu, který mj. dobře funguje v Rakousku; když si občané založí bytové družstvo, tak jim město nebo obec dá k dispozici zdarma nepotřebný pozemek. Samozřejmě podmínkou je, aby členové družstva měli pracovní minulost, aby alespoň jeden z nich pracoval. Zároveň by mohli čerpat i tu manželskou půjčku a další opatření, která nabízíme,“ uvedl Okamura.

„Na základě našeho průzkumu má téměř každá obec či město různé zdevastované objekty, které stojí ladem. Velice jednoduchým způsobem na základě motivačního faktoru by se mohly tyto domy zrekonstruovat a pronajmout pracujícím lidem nebo těm, co jsou v oprávněné nouzi, za výhodné nájemné s tím, že za dvacet let by to mohlo přejít do jejich vlastnictví za podmínek slušného a řádného života,“ vysvětlil. Těchto modelů už je dle něj celá řada. „Nabízíme komplexní řešení v našem programu Rodina na prvním místě. Je tristní, že musíme suplovat vládu. Přicházíme s konkrétními řešeními a přesně říkáme, kde se na to vezme. Musíme to posunout, protože opakuji, že se blíží neudržitelnost našeho důchodového systému,“ zdůraznil předseda SPD.

Jsme kolonie Západu, Češi jsou poraženým národem

„Jsme kolonií Západu, ze které národní korporace vysávají kapitál! Podle předběžných údajů ČNB si zahraniční vlastníci českých firem loni ze svých zisků v Česku rozdělili rekordních 298,8 miliard korun. Reálné vysávání naší země je však mnohem vyšší!“ komentoval Okamura na facebooku text na toto téma. Pro ParlamentníListy.cz v Liberci prozradil více. „Zastánci Evropské unie nám neustále tvrdí, že z EU více dostáváme, než odvádíme. To však není pravda. V tomto ohledu světoznámý francouzský ekonom Thomas Piketty správně spojil příjmy a výdaje a správně poukázal na zrůdnost systému EU. Kdy ona vykoření a vysaje chudší východoevropské státy pro vlastní potřebu a udržuje je v neustálé chudobě,“ sdělil.

V České republice před vstupem do EU platily české státní normy. „Potraviny musely mít určitou kvalitu, nebyla možná dvojitá kvalita potravin, a občan měl jistotu kvalitních potravin. Kvůli vstupu do EU jsme museli zrušit závaznost těchto norem, aby mohly nadnárodní korporace lifrovat k nám do střední a východní Evropy nekvalitní zboží – potraviny, benzin, prací prášky a další,“ upozornil.

Důvod, proč se tlačí na rozšiřování Evropské unie, je dle něj ten, aby se nadnárodním korporacím rozšířil trh, v uvozovkách „za stejných podmínek“ jako mají v západní Evropě. „Aby se jim rozšířil odbyt a trh. My jsme jenom pro ně stádo spotřebitelů, které má platit, platit, platit, nehledě na kvalitu toho zboží. Na druhou stranu se nám odkrojí určité dotace, ty jsou ale v nepoměru vůči České republice například v porovnání s Polskem, a to i v přepočtu na počet obyvatel. Dotace jsou však jenom vějička, protože mnohem více než k nám přichází dotací, odtud vyvádějí nadnárodní korporace na dividendách a na tom zisku, který tu dělají za podmínek, jež jsou jiné – například dvojí kvalita potravin – než mají občané v západní Evropě,“ konstatoval Okamura.

V loňské kampani do eurovoleb byla dvojí kvalita jedním z hlavním témat řady stran. „Všichni tady tvrdili s hnutím ANO v čele, že udělají něco s dvojí kvalitou potravin. Neudělali vůbec nic. A to z toho důvodu, že jsou to probruselské strany. Jsou pro členství v EU, proto s tím nedělají nic. Andrej Babiš čerpá dotace z Evropské unie, proto hraje dvojí hru. Reálně projevuje své názory v Bruselu, kde je servilní, a tady hraje divadýlko na lidi,“ vypozoroval. Thomas Piketty podle něj správně poukazuje na to, že jediný, kdo vydělává na našem členství v EU, je západní Evropa. „Češi jsou dokonce podle Pikettových slov poraženým národem, na členství v EU prodělali z nových členských zemí střední a východní Evropy dokonce nejvíc. A v poměru na příjem dotací se od nás nejvíc vyvádí a nejvíc se na nás vydělává,“ zdůraznil.

Chtějí vydělávat, prodávat tady šunty a sedřít nás z kůže

Hnutí SPD proto navrhuje vrátit závaznost českých státních norem. „To by znamenalo, že západní firmy by s tím, když to zjednoduším, vlastně neměly mít problém. Jenom by u nás prodávaly zboží stejné kvality jako prodávají v Německu. Ale ono se jim to nechce, protože chtějí vydělávat a sedřít nás z kůže. Proto tady chtějí prodávat šunty. To, že nám zkazí zdraví, je jim úplně jedno,“ konstatoval.

Kvůli tomu, že jsme členy EU, se u nás dle jeho názoru udržují uměle nízké mzdy. „Evropská unie mj. umožnila to, že tu pracuje mnoho Bulharů a Rumunů pracujících v montovnách, které nemají žádnou přidanou hodnotu pro českou ekonomiku. Často je to na základě investičních pobídek, čili zvýhodnění oproti českým firmám. Daňově, příspěvkem na vytváření pracovního místa. Nikoli ale českého,“ sdělil. Poukazoval na to například u obrovské investice korejské firmy Nexen. „Kdy se s ní v minulém volebním období tehdejší ministr průmyslu a obchodu Mládek z ČSSD chlubil ve Sněmovně. Říkal jsem mu – pane ministře, můžete mi vysvětlit, proč je tam příspěvek na vytváření pracovního místa tuším že 170 tisíc korun, ale není tam podmínka zaměstnat občana České republiky? Celá Sněmovna mlčela. To znamená, že my platíme z našich daní cizincům. Protože jsme v Evropské unii. Jenom aby nadnárodní korporace měly co nejlevnější pracovní sílu a ti Rumuni a Bulhaři srazí plat českých pracujících v dělnických profesích,“ uvedl.

I s dotacemi je to podle Okamury velice problematické. „Není pravda, že dostaneme dotaci ve výši, která tu je. Vládní představitele už dlouho vyzývám– ukažte skutečná reálná čísla. Kolik z té dotace jde na nákup té věci samotné. Dám příklad známého projektu, který měl za úkol dostat počítače do škol. Říkal mi jeden ředitel státní střední školy, kterého velice dobře znám, že z toho cirka jednoho milionu korun, co dostali na tento projekt, šlo jen 40 procent na vybavení učeben, ale 60 procent šlo na žádost o dotaci, na kontrolu dotace, a na její propagaci. To jsou ty drahé inzeráty v novinách, kde se EU chlubí, že to zařídila,“ řekl předseda SPD.

„Neboli platí, že kdybychom ty peníze z našich daní do EU nejdříve neposlali, aby je nám pak přerozdělili formou dotací zpátky sem, tak by nás to přišlo mnohem levněji. Protože 60 procent z dotace se ztratilo na úplné nesmysly. Tohle je další ukázka toho, co nám zamlčují probruselské strany. Že nám nechtějí říci, kolik z těch dotací šlo skutečně na věci samotné. Ukázalo by se, že to s tím číslem, že dostaneme více, než platíme, není vůbec tak růžové, jak říkají. Zvlášť když k tomu přidáme to vyvádění peněz, a ještě to, že část těch dotací jde miliardářům na jejich hotely, haciendy, golfová hřiště – a nic to nepřináší občanům,“ připomněl.

Hnutí SPD by bylo i z tohoto důvodu pro to, abychom nebyli členy EU, ale členy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), jako jsou například Švýcarsko či Norsko. „Hnutí SPD prosazuje, aby zůstal volný trh, volný pohyb osob, volný pohyb služeb. To by všechno zůstalo. Není potřeba se toho obávat. Jenomže si budeme moci z rozhodnutí české vlády sami chránit hranice, dělat si vlastní azylovou a migrační politiku, sami si rozhodovat o daních v České republice. Budeme prostě svobodnou a suverénní zemí, jakou už je Velká Británie. Uvidíte, jak to půjde ve Velké Británii úplně perfektně,“ dodává.

SPD chce, abychom více spolupracovali s V4. „Máme k nim názorově blízko. Vidíte, že v Maďarsku a v Polsku už ty změny probíhají. Dokonce už i tradiční země EU jako Holandsko, Dánsko, Rakousko už nechtějí více přispívat do rozpočtu EU. Probíhá k tomu nyní tvrdá debata, protože eurobyrokrati a papaláši chtěli udržet rozpočet v podstatě ve výši, který byl před odchodem Velké Británie. Měly to zaplatit bohatší země EU, nicméně i ty se vzbouřily. Samozřejmě, že europapaláši ‚se nechtějí propustit‘, nechtějí snížit byrokracii, a přestože odešla jedna z nejbohatších zemí EU, tak chtějí byrokratický aparát udržet úplně stejný. Z tohoto pohledu je nelogické, proč má Evropský parlament pořád stejně členů. Když odešla Velká Británie, tak by se měl adekvátně zmenšit počet členů Evropského parlamentu. Nedivím se, že se to některým státům už nelíbí,“ vysvětlil Tomio Okamura.

Evropu milujeme. Milujeme ostatní evropské národy, tvrdí Okamura

Evropská komisařka pro vnitřní politiku Ylva Johanssonová uvedla, že EU potřebuje mechanismus „povinné solidarity“. Co na tento nápad říká Okamura?

„Jsou to v podstatě kvóty, pouze jinak pojmenované. Je to vlastně ještě hrozivější než kvóty. Kvóty měly být alespoň zarámované nějakým počtem. Tzv. povinná solidarita není už o žádném počtu. Nikdo nesdělil, kde je ta hranice. Jak kvóty, tak povinnou solidaritu samozřejmě absolutně odmítáme. Od počátku jsme jako jediní pro nulovou toleranci této migrace. Ale Evropská unie tlačí čím dál více, protože je to projekt globalistických nadnárodních korporací. Oni si chtějí na maximum rozšířit zisky. Proto potřebují co nejvíce rozšířit počet obyvatel v Evropské unii, toho jednotného trhu, aby znovu mohli všude lifrovat ty šunty,“ říká.

Anketa Je v Polsku a Maďarsku ohrožena demokracie? Je ohrožena 3% Není ohrožena 97% hlasovalo: 10477 lidí Nadnárodním korporacím podle něj také vyhovuje, když lidé budou pokud možno co nejvíce sužovaní vlastními problémy. „Protože pak nemají čas reptat, ani se nějak semknout k výraznému odporu. Proto jim vyhovuje, abychom se stali pouze stádem spotřebitelských ovcí. Abychom jenom žrali jako nějaká zvířátka, a hlavně chodit do práce a utrácet. Jenomže, to je velice krátkozraký a absolutně nebezpečný a fatální pohled. Tyto globalistické megalomanské manýry se v minulosti vymstily. Už Římské říši. Skončili na tom Napoleon, Hitler. Byl tu rozpad východního bloku za vedení Sovětského svazu. Něco podobného se stává z Evropské unie,“ konstatoval Okamura.

Vždy se vyskytují lidé, kteří si osobují právo řídit desítky jiných národů. „Vždycky to v minulosti skončilo válkou, protože se ty národy postupně bouří. Lidé nejsou stroje ani roboti. Není možné vyjít vstříc tolika národům najednou,“ míní. A dal příklad auta sestrojeného z velice kvalitních dílů. „Kola budou od Toyoty, volant od Porsche, motor od Mercedesu, sedadla od Fordu. Toto auto bude třeba vypadat pěkně. Ujede pár kilometrů. Ty díly jsou kvalitní, jako každý evropský národ. Pak to ale začne skřípat a najednou součástky začnou odpadávat, protože nejsou kompatibilní. Nejsou vyrobené tak, aby zapadly do sebe. A o to se tady elity marně snaží. Ale už to skřípe. Odchod Británie je začátkem konce. Evropská unie je nereformovatelná. Je potřeba to ukončit a vrátit se před Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvu. To znamená, co nejhlubší spolupráce suverénních a svobodných evropských států. To je ten správný model. Ne izolace České republiky,“ vysvětlil.

SPD je podle Okamury proevropskou stranou. „Evropu milujeme. Milujeme ostatní evropské národy. Nejsme prounijní stranou. Nejsme pro tento centralistický model, který řídí všechny národy. Navíc nám, menším národům, se nenaslouchá, protože nás vždycky přehlasujou,“ zakončil Tomio Okamura. A usedl ke kolegům u předsednického pultíku.

Tzv. Zelený úděl podle EU je ten nejstrašnější projekt, říká europoslanec Ivan David

ParlamentnímListům.cz se podařilo ulovit k rozhovoru europoslance Ivana Davida, který vysvětlil svůj pohled na takzvaný Zelený úděl Evropské unie.

„Zelený úděl je snad vůbec nejstrašnější projekt, který Evropská unie prosazovala. Upnuli na to všechny síly, je to projekt bizarní. Vychází z naprosto pochybných předpokladů, že když se v Evropě obrovským úsilím sníží počet kysličníku uhličitého, tak že to zachrání planetu a všichny ostatní světadíly se k tomu přidají. Rozhodně nepřidají. Využijí našich chyb tak, aby obsadily ještě větší díl evropského trhu a profitovaly z našich neúspěchů,“ sdělil. Zdražení masa je dle něj jedna z prvních viditelných stránek Zeleného údělu, další je nástup takzvané elektromobility, kdy se předpokládá postupné zdražování benzinu, nafty. „Je to naprosto nerealistický projekt, protože jenom na pokrytí dosavadních potřeb by bylo třeba jeden a půl Temelínu, přičemž dodnes není jisté, jestli atomová energie bude moci být podle Zeleného údělu součástí energetického mixu,“ konstatoval.

„Další věci, které se připravují v rámci Zeleného údělu, jsou rovněž hrůzné. Nejpodstatnější ovšem je, že neexistuje žádný konkrétní projekt, jak by si někdo představoval. Že někdo vymyslel, čeho máme dosáhnout, jakými cestami, a jak se to bude financovat. Ne. Zelený úděl byl vyhlášen a nyní se hledají zdroje na zaplacení. Není vůbec zřejmé čeho. Je představa, že z těch prostředků mají být zaplaceny škody způsobené Zeleným údělem, například ztráta pracovních míst v regionech, kde je těžba uhlí,“ uvedl. Takže dle jeho informací budeme třeba Polákům platit za dovoz břidličného plynu ze Spojených států, aby mohli zavřít elektrárny a platit horníkům rekvalifikaci. „Není jasné, na co. Jedná se o obří naprosto nesmyslný projekt, který poškodí celou Evropu a nepochybně pomůže pár lidem, kteří na něm zbohatnou podobně jako to bylo například s fotovoltaickými barony. Je to věc, která bude mít naprosto příšerné důsledky. Obrana předtím není, protože více než osmdesát procent europoslanců tento projekt prosazuje. Pokud se jedná o zástupce jednotlivých států, kteří budou jednat v Evropské radě, tak je otázka, jestli se jim podaří vyvinout takovou sílu, aby dokázali těm nejhorším důsledkům zabránit,“ vysvětlil.

„V zemědělství se počítá s tím, že dotace se zkrátí, zejména zemím jako Česká republika. Tím se staneme čistým plátcem. Čili budeme podporovat zemědělství ve Francii, Holandsku, Belgii, kde mají čtyřikrát vyšší dotace, než máme my. Tím se dále poškodí zemědělství v České republice, protože se počítá s tím, že mají být podporovány jenom nebo téměř výhradně rodinné farmy. Takže i v této oblasti ty ušetřené peníze se mají využít na dovoz imigrantů a podporu Zeleného údělu,“ uzavřel Ivan David.

