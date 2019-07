Chtěl jsem se zabít. Uprchlík z Iráku popisuje, jak se mu žije v Česku

Z Iráku uprchl do Turecka, kde se snažil pracovat, jenže jeho zaměstnavatelé ho sice nechali odvést kus práce, ale pak mu za ni nezaplatili. Rozhodl se tedy zkusit štěstí v Evropě. Mimo jiné se chtěl vrátit ke studiu. Z Turecka se na člunu vydal s desítkami dalších lidí do Řecka, odtud do Maďarska a z Maďarska se chtěl dostat do Německa a dál do Finska. Jenže pašerák ho vysadil v Česku a odjel. U nás ho v jednu chvíli našli policisté a umístili ho do azylového centra ve Středočeském kraji.

„Pomáhala mi Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). Ta například kontaktovala mou rodinu, která o mě nevěděla po dobu tří měsíců,“ uvedl Hamdan.

Když se dozvěděl, že by mohl být deportován na jih Evropy, chtěl se zabít. „Poprvé jsem se chtěl zabít. Rozřezal jsem si ruku a skončil v nemocnici. Když jsem měl být deportován podruhé, OPU mi poradila, ať si zažádám o azyl. Že získám více času. Zároveň mi řekli, že nás podle zákona nemohou držet v centru déle než šest měsíců. Potom nás musí propustit. To se stalo mně,“ prozradil žadatel o azyl.

V azylovém centu se seznámil s dívkou z již zmíněné neziskové organizace a zamiloval se do ní.

„Během prvního roku jsem se naučil jazyk, našel si práci, udělal si řidičák... V druhém roce jsem si vzal Karolínu za manželku. Nedávno jsme si vzali hypotéku a máme dům v Krušovicích. Letos v září nastupuji na vysokou školu, budu studovat mezinárodní vztahy v Praze. Chtěl bych v Amazonu postoupit na manažerskou pozici a na to je potřeba vysokoškolské vzdělání. V květnu 2018 mi skončil status azylanta. Díky Karolíně jsem si mohl zažádat o přechodný pobyt. Ten jsem dostal,“ prozradil.

autor: mp