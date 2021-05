Chtěl jste přivézt Sputnik a zase si obléct červený svetr. Bartoš s Fialou se posmívali Hamáčkovi, ten vytekl

V nedělní Partii na CNN Prima News Terezie Tománkové se střetli předseda ČSSD Jan Hamáček, předseda ODS Petr Fiala a šéf Pirátů Ivan Bartoš. A byl to střet pořádně tvrdý. Hamáček se rozzuřil kvůli kauze Vrbětice. „Tady se povedlo s podporou prezidenta Miloše Zemana dosáhnout parity diplomatů s Ruskou federací, a největší rusofobové dnes hrají do karet Ruské federaci.“ Poté se vychválil, že Vrbětice skončily úspěšně díky němu. A pak nastoupili Bartoš s Fialou a Hamáčkovi pořádně naložili.

„Tady se prostě do čtvrtého května dařilo, než Janek Kroupa vydal ten nesmyslný a neozdrojovaný článek. Do té doby Česká republika vítězila. Vyhoštění 18 zpravodajců, to je sen každé tajné služby. Já bych chtěl vědět, kde je ten svědek, který by serveru Seznam Zprávy sdělil ty informace. Zejména pravicová koalice Spolu na to skočila,“ zuřil Hamáček.

„Ten svědek tady není. Já jsem se včera dozvěděl, že tím důkazem mělo být to, že jsem měl objednané letadlo. No tak já nevím. To je, jako kdyby Janek Kroupa napsal, že jsem spáchal vraždu, a my bychom řešili, jestli mám pistoli. Oni napsali, že já jsem spáchal velezradu, tak já se ptám, kde je ten svědek, který by to potvrdil,“ rozčiloval se Hamáček.

Zdůraznil, že bylo totálně nesmyslné, aby on osobně seděl v Moskvě, když by se tady vyhošťovalo. Proto neustále dokola opakuje, že cesta do Moskvy byla jen kamufláž. A trval si na tom, že se mu povedla skvělá věc, snížení počtu diplomatů Ruské federace v Česku.

„V Rusku se smějí, mají z toho legraci, a je to jen kvůli tomu, že tady někdo sežral i s navijákem článek Janka Kroupy. Já se pořád ptám, co jsem provedl, kde je ta vlastizrada?“ zuřil před kamerami Hamáček.

Když dostal slovo Petr Fiala, konstatoval, že Hamáček je tak jako tak zralý na rezignaci. Měl by prý ledacos vysvětlit, a místo toho hází vinu na všechny kolem sebe.

„Buď to byla neuvěřitelná naivita, a pak je to na rezignaci, anebo pan předseda Hamáček lhal veřejnosti, a je to na rezignaci. To je něco, s čím se nemůžeme smířit. Vy byste z toho měl vyvodit odpovědnost, a místo toho kolem sebe kopete, obviňujete novináře, obviňujete opozici,“ pravil Fiala.

Hamáček okamžitě přešel do protiútoku a pochválil se za úspěch ve snížení ruských diplomatů v Česku. „Tady se povedlo s podporou prezidenta Miloše Zemana dosáhnout parity diplomatů s Ruskou federací, a největší rusofobové dnes hrají do karet Ruské federaci. My jsme tu operaci zvládli, špioni odletěli, a 4. 5. vybuchla atomová bomba a byl jsem označen za vlastizrádce, no tak se nedivte, že jsem trochu podrážděný!“ zuřil Hamáček.

„To byla moje práce. Já jsem to celé zkoordinoval. Mluvil jsem o tom s premiérem, přesvědčil jsem prezidenta, a vy si tedy musíte vybrat. Buď se mi povedla takováhle operace, že jsme Rusko naštvali tolik, že nás dalo na seznam nepřátelských zemí, nebo jsem vlastizrádce,“ nedal se zastavit.

Když se konečně dostal ke slovu Bartoš, konstatoval, že první část operace se povedla, bylo vyhoštěno 18 ruských špionů diplomatů. Jenže si i tak myslí, že měl Hamáček v plánu dovézt Sputnik a pasovat se do role toho zachránce, znovu si obléct ten červený svetr. „Nejde to tak, že vy si k tomu přihodíte nějakou malou domů a zkusím tady něco domluvit,“ poznamenal Bartoš s tím, že možná v rámci politického boje uvnitř vlastní strany myslel na nějaké posílení své pozice, a z tohoto pohledu je Bartoš přesvědčen, že Hamáček cestu do Moskvy skutečně plánoval.

Fiala prohlásil, že opozice klíčové otázky kladla dřív, než vyšel článek Janka Kroupy a Kristiny Cirokové.

„My jsme ty otázky kladli už předtím a ten článek to celé podtrhl. Takže to nebylo určitě unáhlené. Byla to odpovědná a rázná reakce opozice. Řada těch věcí, která se objevuje, přece vyvolává ty otázky, jestli tam mohlo dojít k vlastizradě. Ten příběh o tom, že jste si to vymyslel proto, abyste mohl domů povolat velvyslance, to je přece směšné,“ vypálil Fiala.

Hamáček si trval na svém.

„Já znovu říkám, nebýt toho vylhaného článku, tak je to celé úplně jinak. ... Já si stojím za každým krokem, který jsem udělal, a já mám svědomí čisté. Všechno popíšu orgánům činným v trestním řízení,“ uzavřel toto téma Hamáček.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Hamáček prozradil, že ho odchod Pavla Zemana nepřekvapil, protože on už nějaký čas dával najevo, že chce jít někam dál.

Fiala prohlašoval, že se mu zdá nebezpečné vybírat nového státního zástupce právě teď. „Mně připadá nebezpečně, že by jeho nástupce měla vybírat vláda, kde je několik jejích členů ve střetu zájmů,“ upozornil předseda ODS.

Předseda Pirátů Bartoš si ještě přisadil a upozornil, že vládě už věří, že kabinetu věří už jen 19 procent lidí. Je tu kauza Vrbětice, je tu kauza zdravotnictví za hnutí ANO Petra Arenbergera a teď je tu ještě odchod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, u něhož ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová opakovaně hrozila, že podá kárnou žalobu. „Jestli je něco mafiánský způsob jednání, když se tady tohle vzkazuje přes média,“ konstatoval Bartoš.

Poté se s Fialou shodli na tom, že vláda si s sebou vleče řadu problémů. „Nakonec, teď jsme se tady o nich 40 minut bavili,“ pravil Fiala.

Vláda má podle předsedy ODS na svědomí 30 tisíc covidových mrtvých a řadu dalších obrovských přešlapů, včetně střetu zájmů ministra Arenbergera, který jaksi zapomněl, že vlastní několik nemovitostí, a zapomněl, že si vydělal několik desítek milionů korun bokem.

Fiala i Bartoš proto trvali na tom, že Arenberger má jako ministr zdravotnictví skončit.

Hamáček se komentáři k problémům ministra Arenbergera vyhnul „To je problém hnutí ANO,“ zdůraznil s tím, že Arenbergera si do vlády vybral Andrej Babiš, šéf hnutí ANO.

Poté se opozici vysmál. Konstatoval, že tato opozice nechá dotáhnout do konce paritu českých a ruských diplomatů, a pak se jí odvděčí tím, že jí vysloví nedůvěru. „No, to je jak z blbýho filmu. Já si myslím, že se tady kolegové ve skrytu duše modlí, aby to neprošlo, protože oni se bojí pana prezidenta. Já se pana prezidenta nebojím,“ pravil Hamáček.

