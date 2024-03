Chtěli to otočit na antifialu. To ne. Babiš, Babiš, Babiš... Fiala pálil do zad poslancům ANO

reklama

Ve tři hodiny odpoledne začali zákonodárci probírat bezpečnostní hrozby. Reagují tak na konflikt ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který v uniklém e-mailu sháněl informace o rodině šéfa české diplomacie. A to potom, co ho šéf diplomacie označil v České televizi za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku.

Poslanci ANO opustili po zahájení schůze sál, reagoval slovy, že na ně má jejich stranický šéf možná také složky. Na úvod mimořádné schůze opustili zástupci hnutí ANO jednací sál. V lavicích ponechaly transparenty poukazující na témata, která podle nich vláda nechce řešit.

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová vysvětlila, že opuštění sálu a zanechání cedulí je formou protestu proti tomu, že pětikoalice nenechá v úvodu schůze vystupovat řečníky opozičního hnutí.

„Důvod, proč jsme svolali mimořádnou schůzi, je zřejmý. I když podle tiskové konference hnutí ANO to chtějí zase otočit, proměnit tuto schůzi v antifialu a odvést pozornost od vlastních problém. Ale to nás skutečně nepřekvapuje,“ řekl premiér na sněmovním plénu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



„To, že jsme na základě výroku Andreje Babiše tuto schůzi svolali, to samozřejmé není, právě naopak. Naopak! My tu ve Sněmovně hodiny a hodiny posloucháme výlevy nenávisti, osobních urážek, nekritické sebechvály, proud podivných asociací, který má s politickou diskusí jen málo společného. S úcty k instituci Parlamentu a s ohledem na politickou kulturu to zpravidla mlčky přecházíme. Protože se chceme věnovat parlamentní práci a ne neustálému vyvracení lží,“ pokračoval předseda vlády.

Následně dodal, že dnes ale pohár přetekl. „Někdy ale, jak se říká, pohár přeteče. E-mail, který se týkal ministra zahraničí, byl pověstnou poslední kapkou, která naplno připomenula způsob politického boje, uvažování a používané metody Andreje Babiše, to je chvíle, kdy je potřeba promluvit a věci jasně pojmenovat. Pravda je někdy nepříjemná, ale osvobozuje. To je smysl této mimořádné schůze,“ uvedl premiér.

Reagoval i na odchod poslanců hnutí ANO ze sálu. „Poslanci hnutí ano nemají odvahu si to alespoň jednou poslechnout, ale i to o něčem vypovídá. Nevím, co nám tím chtěli říct, jestli je jedno, zda tu sedí oni, nebo tu za sebe nechali nějakou cedulku,“ řekl Fiala a sklidil potlesk z vládních lavic.

A neodpustil si další rýpnutí, že se na poslance hnutí ANO nezlobí, jelikož i na ně má možná Babiš kompromitující podklady. „Nezlobím se na ně, člověk nemůže vědět, zda jejich šéf na ně také nemá nějakou složku, to by pro ně bylo určitě nepříjemné,“ poznamenal ministerský předseda.

„O čem to mluvit musím, jsou vážné problémy Andreje Babiše. Problémy, které ovlivňují náš veřejný prostor, ohrožují zájmy České republiky a oslabují naši bezpečnost. Jsme v situaci, kdy opozice v tématu bezpečnosti nejenom odmítá spolupracovat, ale cíleně podkopává kroky vlády, které vedou k zajišťování bezpečnosti pro české občany. To není klasická politická bitva, to je novinka v Česku, je to hazardování s budoucností naší země,“ řekl Petr Fiala.

„Mimořádnou schůzi jsme svolali především proto, že je potřeba mluvit o trvalém podkopávání západního ukotvení České republiky, kterého se předseda hnutí ANO dopouští. Musíme se ptát, co vše je ve světě Andreje Babiše normální a co to znamená pro občany České republiky. Osobní útoky na politické soupeře a extremistická rétorika, kterou si předseda opozice zvykl používat, reálně ohrožuje postavení naší zem a důvěryhodnost České republiky,“ zdůraznil předseda ODS a premiér ve svém vystoupení, v němž se kriticky vrátil k vládnutí vlády Andreje Babiše.

V závěru své řeči Fiala uvedl, že naše země zažila mnoho složek, které si někdo na někoho vedl. „Ale dost už bylo fízlování, ponižování a zastrašování. Už na to nejsme zvědaví,“ dodal s tím, že jeho vláda udělá vše pro to, aby se nic takového neopakovalo.

Poslanci si odhlasovali, že mohou jednat i hlasovat po 19., 21., i 24. hodině.

