Chudák Pekarová Adamová. „Vždy, když něco řekne...“ Co na to Bartoš?

„Pokud chce demoblok udělat něco opravdu opozičního, měl by se stáhnout z příštích voleb a podpořit Piráty. Třeba taková paní Pekarová, když něco řekne do televize nebo napíše na internet, zabetonuje Babišovi minimálně pět procentních bodů z jeho třicetiprocentní podpory na dalších nejméně pět let. Ta hloupost je donebevolající,“ poznamenal velmi zostra Plesl.

Dále popsal, jak byl v komunistickém knihkupectví v Berkeley. „Bylo to skvělý. Marx, Che, Greta. Prostě komplet balíček. Ale nejvíc mě tam dostala samolepka s heslem: Stop thinking like an American, start thinking like a human. Takže jsem si jistej, že to supertuesday ovládne Bernie,“ uvedl s úsměvem Plesl.

„Pro pochopení nálady v USA se ukázalo jako správný navštívit Kalifornii a Texas. V baště odporu vládne rezignace, ve státě větším než Francie zas mimořádný optimismus. A v obou šlape ekonomika jako hodinky. Trump může být v klidu,“ dodal Plesl.

„Ten německej satirickej seriál Angela je s blížícím se koncem čím dál lepší. Jako by kráčela ve stopách Bohouše Sobotky. Není divu, že pro ni má vrchní politický mimoň a nejhorší poradce všech dob Radek Pokorný takovou slabost. Svůj k svému,“ dodal pak ještě Plesl k německé kancléřce Angele Merkelové a k článku serveru Economist.

