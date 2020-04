Chudé Velikonoce. Koledníkům zavřete před nosem. A tohle Hamáček neřekne

Na brífinku po jednání Ústředního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) apeloval na občany České republiky, aby o Velikonocích nechodili koledovat. Lidé by si koledování měli odpustit sami, protože to je nebezpečné, věřím, že každý to sám rozumně rozváží,“ řekl a dodal, že když už někdo koledovat půjde, tak ať mu lidé neotvírají. Co se týče přijatých restrikcí, chce předseda ÚKŠ všechny zatím podržet s tím, že o možném uvolnění se intenzivně debatuje.

Hamáček na úvod tiskové konference pochválil práci ÚKŠ a všech zapojených složek. „Od jednotlivých pracovních skupin jsme dostali zprávy, jak funguje nákup, a je dobře, že se nám podařilo centralizovat nákupy jak ze zahraničí, tak od domácích dodavatelů,“ byl spokojený Hamáček. Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 7494 lidí

„V současnosti hasičský sbor do všech krajů rozváží desítky tisíc masek, které v kombinaci se správným filtrem mohou nahradit nedostatkové respirátory. Podle zpětné vazby z terénu se ta situace podstatně zlepšuje,“ dodal v dobré náladě.

Na Velikonoce se podle Hamáčka nechystají žádná speciální opatření. „Od čtvrtka se otevřou zahradnictví a hobby markety, tak aby lidé mohli o Velikonocích pracovat na svých zahradách a kolem domu, aby se dal tímto směrem využít volný čas. Jinak v platnosti zůstávají všechna opatření a žádáme občany, aby je dodržovali,“ prohlásil s tím, že na Slovensku na Velikonoce restrikce ještě zpřísňují.

Co se týče počtu nakažených, situace je podle Hamáčka v České republice pozitivní, ale právě díky vládním opatřením a tomu, že je lidé dodržují. „Proto zatím zůstávají v platnosti a když se to bude i dále vyvíjet takto dobře, můžeme uvažovat o dalším rozvolňování, mohly by se otevřít některé další obchody nebo služby,“ zopakoval svá slova z předešlých dnů.

Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Znovu také vysvětloval fakt, že vláda nemá žádný detailní plán, kdy se co bude rozvolňovat. „My ve vládě ale odmítáme mít nějaké detailní scénáře, ale máme samozřejmě matematické modely, známe kapacitu našich zdravotnických zařízení. Ale konkrétní plán nemáme a průběžně to upravujeme podle aktuálního vývoje počtu nakažených. Ale nějaké masivní uvolňování je teď předčasné,“ myslí si Hamáček.

O nastávajících Velikonocích se posílené policejní hlídky na vesnicích podle Hamáčka nechystají. „Lidé by si koledování měli odpustit sami, protože to je nebezpečné, věřím, že každý to sám rozumně rozváží,“ apeloval s tím, že policie samozřejmě v ulicích standartně bude jako doposud.

„Věřím, že lidé jsou rozumní a uvědomí si, že koledováním mohou roznášet tu nemoc, mohou nakazit sebe i ostatní a doufám, že když už někdo přesto vyjde, tak ti lidé doma jim neotevřou, protože si domů nechtějí zanést ten virus,“ prohlásil Hamáček, že tohle mu přijde logické.

Co se týče zamýšleného zasílání roušek do každé domácnosti, Hamáček je skeptický a svůj původní plán mění. „Podle odborníků jsou látkové roušky, které se dají vyprat v tomto případě lepší než jednorázové chirurgické roušky. Navíc kdybychom opravdu distribuovali do každé domácnosti, tak by se jednalo o desítky milionů roušek, což by pohltilo v současnosti celou naši zásobu,“ změnil názor Hamáček s tím, že chirurgické roušky radši ponechá pro zdravotníky a sociální služby.

Hamáček také znovu reagoval na slova epidemiologa Romana Prymuly o plánovaném promořování populace. „Podle mě je to slovo dost nešťastné, takže já ho používat nebudu. Ale o té situaci se bavíme, je nejprve třeba to vyřešit na odborné úrovni a pak to na vládě projednat. Ale já zatím nevidím důvod ke změně taktiky, kterou teď máme a je velmi úspěšná,“ řekl Hamáček.

