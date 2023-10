Chudí pracující, kočování po azylových domech, růst cen... Drtivá zpráva o chudobě v Česku

„Informace, které zde zazněly, svědčí jednoznačně o tom, že náš sociální systém je v krizi,“ shrnul proděkan Slezské univerzity v Opavě Ladislav Průša. Také on se zúčastnil setkání spojeného s představením zprávy o stavu a vývoji chudoby v Česku v zasedací místnosti Charity České republiky v Praze. A bylo to dost smutné setkání.

„Když člověk pracuje, má menší příjem než ten, kdo nepracuje. Tak to máme v kazuistikách, že takovéto situace opravdu běžně nastávají,“ povzdechla si Iva Kuchyňková, členka výkonného výboru Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR) a manažerka pro advokační činnost v sociální oblasti Charity ČR. S tím souvisí fenomén chudých či nuzných pracujících. Zúčastnili jsme se setkání, kde se hovořilo o zprávě o stavu a vývoji chudoby v Česku. A jde o dost alarmující údaje.

Problémy s bydlením I.

Zpráva o chudobě

Zpráva EAPN ČR o stavu a vývoji chudoby v Česku vychází každý podzim. „Chudoba se dědí mezigeneračně, kdy my na datech dost dobře vidíme, jak ztížené šance mají děti, které vycházejí z domácností zatížených exekucemi. Co se týče zisku vyššího vzdělání, devět procent osob má horší šance, a co se týče vyloučených lokalit, je to až šestnáct procent,“ řekl Jiří Vraspír, analytik pro sociální věci EAPN ČR a Charity ČR. Nejčastěji jsou chudobou ohroženy matky samoživitelky, lidé v seniorském věku, ale i zdravotně postižení. Bohužel se rozvíjí fenomén chudých pracujících, kteří žijí řádným životem, chodí každý den do práce, ale nevyjdou se svými příjmy a žijí od výplaty k výplatě. V Česku je stále vysoké exekuční zatížení. Týká se to 660 tisíc osob.

V příjmové chudobě se aktuálně nachází třináct procent domácností, domácností bez větších úspor je sedmnáct procent. Situace se zlepšila jedině v seniorských domácnostech, kde před rokem bylo 27 % domácností zatíženo příjmovou chudou, ale dnes díky četným valorizacím je toto číslo osm procent. Za tři roky vzrostly ceny o 33 %, někde až o 40 %. Jde o stravování, odívání, bydlení a energie. Různé krize měly dopad na zhoršení duševního zdraví u 70 procent lidí.

Problémy s bydlením II.

„Nejklíčovějším faktorem pro řešení chudoby je skutečně bydlení. Po revoluci bydleli téměř všichni. V některých oblastech sice máme lepší čísla než jiné evropské země, ale fenomén, že stále více lidí končí na ulici nebo v nevyhovujícím bydlení, je silný. Umocnil se s krizí na Ukrajině a příchodem mnoha lidí, které je potřeba zabydlovat. Nyní čelí azylové domy, domy pro mámy s dětmi, pro otce a pro rodiny problému, že nemají kam posouvat ty, kterým pomáhají,“ zmínila Iva Kuchyňková z EAPN ČR a Charity ČR.

Nejsou bytové kapacity. Lidem prostě nezbývá nic jiného než kočovat po republice po dalších azylových domech, protože zákon o sociálních službách umožňuje, aby klienti žili v jednom azylovém domě pouze rok. „Rodiny jsou tak nuceny kočovat a tomuto návyku jsou vystaveny děti, které v nich vyrůstají a z nichž jsou generováni další klienti. Aktuálně je horší stav v tom, jak člověku najít bydlení a jak ho v něm udržet,“ dodala Kuchyňková s tím, že ceny bydlení jsou velmi vysoké. Z pohledu obou zmíněných organizací je problematický i vládou přijatý úsporný balíček, protože přináší plošná opatření, která nerozlišují mezi více a méně vydělávajícími skupinami obyvatel. V Česku je totiž milion lidí na hranici chudoby.

Proděkan bez servítků

„Informace, které zde zazněly, svědčí jednoznačně o tom, že náš sociální systém je v krizi a je třeba si to přiznat,“ sdělil nejdříve Ladislav Průša, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost a vedoucí katedry veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. „Podle čísel vše vypadá krásně, ale… Příčinou této skutečnosti je abnormální rozsah sociální solidarity v celém sociálním systému na úkor uplatňování zásluhových principů v konstrukci jednotlivých sociálních dávek.“

Motivační charakter ze sociálního systému úplně vymizel. „Sociální systém ztratil všechny základní funkce, které má plnit. Stojí před zásadní rekonstrukcí, komplet,“ podotkl Průša s tím, že politici jsou ticho, přitom si zvedají platy a ostatním zvýší daně. Jak dále řekl Průša: „My máme průměrný příjem na úrovni jedné třetiny parity kupní síly v porovnání s Německem a Rakouskem. Ale máme zde světové ceny, a pokud jedeme za hranice, vidíme, že tam nakoupíme levněji než u nás. Něco špatného je v tomto našem českém království!“

