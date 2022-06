Chvilkař Minář naříká, „změna“ nikde. Stejně řešil Babiše

reklama

„Ten trestně stíhaný estébák ojebávající stát na daních, se zámečky ve Francii pořízené přes offshore firmy, estébák, který přivedl k moci komunisty a který opakovaně prokazatelně veřejně lhal o svých podvodech s Čapím hnízdem a křivě přísahal na zdraví svých dětí – tento pán byl sice veřejným odporem zastaven, ale měl tolik nestydaté drzosti, že nejenže nerezignoval, ale ještě si z demonstrantů dělal legraci a jako malé děcko ukřivděně křičel: ‚NIKDY, NIKDY neodstúpím, nech si to všichni zapamatují!‘,“ dodal Minář s tím, že to bylo skutečné dno české politické kultury.

„Polomafián v čele státu, který zbohatnul neznámo jak, který na cestě za bohatstvím nejprve udával a posléze vyděračskými praktikami nemilosrdně ničil konkurenci, který posílal tajné dary ČSSD a nezaplatil státu za privatizovaný Unipetrol, který si na každého vedl složku a budoval si vlastní bezpečnostní divizi, který se jako klíště přisál na český stát a dojil ho ne náhodně po milionech, ale systémově po miliardách zatímco uplácením voličů vytvořil strukturální schodek 300 miliard,“ zmínil Minář. Fotogalerie: - Dozimetr Prahy Sobě

„Vlastník firemního hnutí ANO, které jak loutková strana jednoho muže kývalo tak, jak vůdce zavelel, a které si raději změnilo stanovy, aby šéf nemusel rezignovat, když na něj začal praskat jeden průšvih za druhým. To byla noční můra, to byla mezinárodní ostuda, to byl únos státu, to bylo za pět dvanáct. Mám radost, že mu to lidé ve volbách spočítali. A mám radost, že půjde přes soud,“ dodal Minář.

„Ale je mi též smutno. Na Letné jsme volali po změně, po nové politické kultuře. Kauza Hlubuček ukazuje, že tato kultura nepřišla. Je mi smutno z toho, že v zákulisí STANU, strany která si pěstovala image slušňáků, měli vliv lidé napojení na korupci a hazardní krále Zlínského kraje. Teď to prasklo, a není to hezký pohled. Musí to na světlo a musí se to vyčistit. Nemůžu si však pomoci – kdyby tehdy před třemi lety reagovalo hnutí ANO na řádově vyšší průšvihy svého ŠÉFA stejně a nekrylo jeho organizovaný zločin, který prorostl státní správou, žádné protesty by se nekonaly, protože zodpovědní lidé by prostě skončili, ne vykřikovali na všechny strany, že je to jenom kampaň,“ poznamenal.

„V tom hnusu tedy vidím i jednu změnu. Je to pár dní, co kauza Hlubuček vypukla, a do kauzy namočení politici STANU končí jeden za druhým. Tak to má být. Nelze nad tím mávnout rukou a nedá se to odbýt. Věřím, že ve STANU je dost schopných a slušných lidí, kteří na lokální úrovni dokázali skvělé věci. Tihle lidé si zaslouží šanci. Ale pokud ji mají dostat, musí se STAN proměnit a odříznout tyhle kmotrovské struktury jednou provždy. Nejen ve Zlínském kraji, ale taky na Praze 1, ve zbytku Prahy a co já vím, kde všude ještě. Jsem rád, že si to předseda STANU Rakušan uvědomuje. Že se k tomu postavil čelem jako chlap, neschovává se, nekňučí, nevykřikuje ‚kampaň‘. Policie vyšetřuje a koná, Rakušan přiznává vážnost problému a bez uhýbání vysvětluje v médiích, odřezává lidi namočené v kauze jednoho po druhém a postavil celou věc jasně – jako poslední šanci na restart. Na twitteru uvedl: ‚Musíme si teď spoustu věcí uvnitř vyříkat a vyřešit. Na nejbližší možný termín chci svolat mimořádný celostátní sněm. Předstoupím tam před naše členy s vizí, jak dál: bez stínů, které mohou ohrožovat naši důvěryhodnost. V případě, že očištění nezvládnu, bude to už STAN bez Rakušana.“ OK, tohle jasné slovo mi přijde fér. Který předseda strany tohle kdy udělal?“ zeptal se někdejší předseda Milionu chvilek a následně spoluzakladatel hnutí Lidé PRO.

„Přátelé, mějte se fajn a držme si v této době, kdy jedna krize střídá druhou, klobouky,“ zakončil.

