Chvilkař Minář se chlubil Tvarůžkové: Pomáhá mi osobnostní zralost a desky s Maxipsem Fíkem

Zakladatel spolku Milion chvilek pro demokracii, který žádá odchod českého premiéra, Mikuláš Minář zavítal do pořadu Interview na ČT24. Moderátorka Zuzana Tvarůžková se jej ptala například na to, zda respektuje, že se politika vyhrává ve volbách, a zda svými protesty nerozděluje už tak rozdělenou českou společnost.

Podle britského deníku The Times je Minář jednou z vycházejících světových hvězd společenského života, sám podle svých slov pořád neví, co si o tom má myslet. „Je to milý, ale na tyhle věci moc nedám. Ani nevím, co tam píšou,“ uvedl Minář s tím, že to bere spíše jako závazek zůstat tím, kým je a nadále vytrvale pracovat pro demokracii.

„Jak si hlídáte, abyste nepropadl sám sobě a udržel jste si sebekritický náhled?“ zajímala se Tvarůžková. Minář na ni vytáhl desky s Maxipsem Fíkem, které mu prý stále připomínají, kdo je. „Je k tomu všemu třeba pokora a osobnostní zralost, byť to je nafoukaný. Další věc, co mi pomáhá, je nosit s sebou desky s Maxipsem Fíkem, abych si připomínal, že jsem stejný Mikuláš, jako jsem byl v první třídě, a nebral se příliš vážně,“ pousmál se a ukázal tyto desky názorně divákům na kamery.

„Vědomě se také snažím, aby mi to celé nestoupalo do hlavy a nemyslel jsem si, že mohu hejbnout prstíčkem a manipulovat davem. Chceme k lidem mluvit způsobem, který je upřímný a věcný, nechceme jitřit emoce lidí a probouzet agresivní vášně,“ doplnil předseda spolku organizující největší protivládní demonstrace od roku 1989.

Připomněl, že se snaží vést s lidmi komunikaci tak, aby nerozdělovali společnost víc, než je nezbytně nutné. Příčina toho rozdělování ale podle Mináře není v tom, že by tu byli občané, co říkají, že je něco už moc. Ale v tom, že jsou tu politici, kteří překračují pravidla, které nemají překračovat.

Premiéru Babišovi vyčítá, že s ním nechce komunikovat a jednat ve veřejném prostoru. „Snažil jsem se o to s ním komunikovat i během demonstrací, od té doby, co té komunikace začal zneužívat, jsem s ním komunikovat přestal. Jeho markeťáci začali proti mně vytahovat, že jsem mu psal esemesky, že ho vydírám a terorizuji. Jen jsem ho informoval o tom, co chystáme, a žádal ho, aby některé věci nedělal. Ale zase ze sebe začal dělat oběť. Nemělo to smysl,“ prozradil Minář.

„Divíte se, že s vámi nechce mluvit člověk, jehož vy si přejete politický konec?“ optala se Tvarůžková. „Řeknu to jednoduše. Pokud Babiš lže a má problémy a je ve střetu zájmů, pak se není čemu divit. Pokud má pravdu a není ve střetu zájmů a lžeme my, tak je čemu se divit. Pokud by ukázal, že se totálně mýlíme, vzal by nám vítr z plachet. Odmítání debaty se mnou svědčí o tom, že se bojí...,“ odpověděl Minář.

To, že Babiš říká, že s ním nemá o čem mluvit, jelikož není rovnocenný partner, je podle Mináře celé jen vytáčka. „Pan Babiš se schází s lidmi, kteří si vytetují na rameno koblihu z lásky k němu. Tak nevím, proč není schopen se sejít s představitelem významné části společnosti, která dává najevo rozčarování, to je zbabělost,“ pozvedl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii nechápavě obočí s tím, že premiér byl schopen pouze ignorance a provokace.

S možným neúspěchem demonstrací a tím, že se vše potáhne tak dlouho, Minář podle svých slov od začátku počítal. „Říkáme lidem, že to bude běh na dlouhou trať. Neříkám ale, že Babiš nemůže rezignovat, může se to stát každým dnem,“ míní.

Političtí představitelé včetně premiéra Babiše jsou stále na svých pozicích, jeho politické preference buď stagnují, nebo dokonce rostou. „Jaký smysl ty vaše akce mají, když odporem mu podle některých politické preference zvyšujete?“ zajímala se Tvarůžková. „Smysl to má, byl to velký impulz pro veřejnost. Dvakrát se zaplnila Letná a po celé republice se lidé propojují a začínají být aktivní. Lidé nám píší, jak se začali angažovat,“ zdůraznil Minář. „Nikdo z nás neví, jak by to tu dnes vypadalo, kdyby těch demonstrací nebylo. Jestli by nedošlo k závažným útokům na nezávislé instituce, média a tak dále,“ doplnil.

Petici Milionu chvilek za odvolání premiéra podepsalo již 400 tisíc lidí. „I kdyby Babiš nerezignoval, je tu silný společenský hlas, který říká, není to normální a my to netolerujeme,“ upřesnil, co je smyslem této petice především.

Respektuje Minář Babišův postoj, že se politika vyhrává ve volbách? „Ano, karty se rozdávají ve volbách, proto je naším hlavním cílem s lidmi na těch náměstích, kterým vadí současný stav, docílit toho, že příští volby vyhrají demokratické strany. To neznamená, že ten, kdo volby vyhraje, má bianko šek na zneužívání moci,“ konstatoval Minář a zopakoval, že Babiš slouží svému zájmu, místo aby sloužil veřejnosti, a v tu chvíli mají všichni voliči právo se ozvat.

Následně převzal Minář iniciativu v pokládání otázek, když hovořil o tom, že hnutí ANO nepovažuje za svobodně fungující demokratickou stranu, ale jako firmu, jejíž majitel je Babiš. „Vy si snad dokážete představit, že by pan Babiš byl vystřídán bez vlastní vůle někým jiným?“ ptal se zvedavě Tvarůžkové, která si prý v české politice dokáže už představit ledasco.

„Jestli by si však demokratické strany měly vzít z něčeho příklad, tak z toho, že Babiš projezdil zemi křížem krážem, a jeho marketing funguje bezvadně,“ podotkl s tím, že Babiš na to sice má finanční prostředky, ale to nemůže být pro opozici výmluva.

I kdyby v loňském roce nebyly protesty, byl to podle Mináře klíčový rok pro celou opozici. „Jak TOP 09, STAN, tak KDU-ČSL obměnily předsedy a měly v tento rok vyjednávat o rozumné spolupráci a přijít s nějakým plánem, jak hnutí ANO porazí v příštích volbách. My se tu můžeme stavět na hlavu, jak chceme, ale nakonec to bez důvěryhodné a silné politické alternativy nepůjde,“ uzavřel Minář s výzvou pro opozici, aby přinesla dobrou důvěryhodnou vizi, otevřela se novým lidem, vyřešila problém oslabených voličských hlasů a přemýšlela o spolupráci.

Psali jsme: Důchodci po Kalouskově reformě „zatáhli“ sekeru cizích bank i církevní restituce. A Minářovi mládežníci teď... Martin Koller je v ráži Mináře zastínil mládežník, který Babiše „poblil“ po schůzce. Novináři sestavili žebříček osobností, budete zírat Mináře vyhlásili vycházející hvězdou evropské politiky. A Johana Hovorková hned začala jásat... Slavné britské noviny upozorňují na studenta Mináře. Je prý vycházející politickou hvězdou a letos se proslaví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.