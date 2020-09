Chvilkařka Filipová jde do boje. Vlakem objede „národ debilů“. Můžete ji potkat i vy

reklama

„Poslední dobou se však zdálo, že je celkem klid, takže jsem zrovna včera říkala kamarádce, že už se snad na kolejích všichni uklidnili, vlaková neštěstí už se snad nebudou opakovat a já budu moci s klidem vyrazit. No jako kdybych to zakřikla! Dnes už opět vlakové neštěstí přímo u nás na Domažlicku," poznamenala ve svém příspěvku Filipová s tím, že už jí nezbývá než začít se intenzivně modlit.

„Andělíčku, můj strážníčku, i ty trojjediný Hamáčku, opatrujte mou dušičku. Ať vlaky jezdí ve dne v noci bez škody a dopomoci. Ať strojvůdci vyspalí do cíle mne vždy dopraví. Duši tělo opatrujte, šťastnou cestu mi dopřejte,“ poznamenala. Jeji mise má následující poslání: „Hledání pravdy spočívá v hledání toho, co nás spojuje, nikoli toho, co nás rozděluje. Hledejme tedy pravdu společně a přestaňme považovat odlišný názor automaticky za nepřátelský. Pojďme si prostě normálně povídat,“ popsala na sociální síti, kde mimo jiné zve na jednotlivé besedy ve všech krajích. Lidé ji tak budou moci potkat v Havlíčkově Brodě, Velkých Pavlovicích, ve Zlíně, v Kutné Hoře, ve Frýdku-Místku, v Třeboni i ve Vizovicích.

Zatímco ze soudního sporu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) vyšla aktivistka Jana Filipová vítězně, podnikání známé demonstrantce Milionu chvilek ztroskotalo. Svůj koloniál U Jany v obci Koloveč, potýkající se s dlouhodobě likvidačními tržbami, byla nucena zcela uzavřít. Za neúspěšným podnikáním podle ní však nestojí špatný podnikatelský záměr, dlouhodobě z neúspěchů viní podporovatele Babiše. Anketa Vyhraje hnutí ANO krajské volby? Vyhraje 75% Vyhraje, ale méně, než si Babiš představuje 16% Nevyhraje 9% hlasovalo: 5899 lidí

„Koloniál zavřen,“ konstatovala v červenci Filipová ve vzkazu na svém facebookovém profilu a táže se, co teď má dělat se zbytky zboží a vybavení. Hned však dodává, že se nevzdává a „bojuje dál na všech frontách“. Jednou z těchto „front“ zřejmě bude i bleší trh v Plzni, kde má o nadcházejícím víkendu působit.

O tom, že je podnikání Filipové dosti nerentabilní, sama informovala již v loňském roce; koronavirová krize tak její konec zřejmě jen urychlila.

Již počátkem prosince demonstrantka, která nad ministerským předsedou vyhrála u Okresního soudu Praha-západ, sdělovala omezení provozu svého koloniálu v obci Koloveč. „Celý můj koloniál je prostě jeden velký propadák,“ přiznala tehdy na videu.



„Vypadalo to velmi nadějně ze začátku, protože první tři týdny se za mnou sjížděli v podstatě sympatizanti ze široka daleka, z celé republiky, takže ty tržby byly, ale v okamžiku, kdy jsem začala být závislá na místních, tam mi prostě do toho obchodu přijde tak šest, maximálně někdy devět lidí za den a tržby se pohybují okolo pěti šesti stovek. Když mám tisícovku, tak si říkám, co se stalo,“ řekla tehdy majitelka koloniálu U Jany v městysi na Domažlicku s 971 obyvateli.

Situace přitom byla dosti likvidační již velmi dlouhou dobu, což také rozebrala: „Teď jsem udělala součet na listopad. V podstatě tržby celkově za měsíc jsou dvacet šest tisíc, což je jeden velkej průser, to vám potvrdí každý, kdo se pohybuje v obchodu, protože vzhledem k tomu, že mi z toho patří nějakých třicet procent, tak to prostě není na přežití.“



Aktivistka tvrdí, že za jejím neúspěchem není špatný podnikatelský záměr, nýbrž Babišovi podporovatelé. „Když to řeknu úplně po pravdě a úplně natvrdo, tak jsem prostě skutečně narazila v plném rozsahu na mentalitu místních… ten můj soud s Babišem mi místní lidé neodpustí,“ tvrdila v prosinci.



Na sklonku minulého roku ještě hýřila drobným optimismem a doufala, že se situace zlepší s tím, jak opadne odpor proti ní, který popisovala takto: „Jestliže tady prostě koluje obecně po obci názor, že: ‚To je ta kráva, co se soudí s Babišem, tam já v životě nepůjdu‘. Jestliže se tady vyskytnou takoví lidé, kteří rozmlouvají, když vidí, že někdo ke mně chce jít, do toho koloniálu, tak oni ho zastaví na ulici a začnou mu to rozmlouvat s tím, že ať ke mně vůbec nechodí, že jsem strašně drahá a podobně, přitom u mě v životě nebyli… no tak prostě proti tomuhle nemám šanci bojovat,“ vzdychala majitelka na videu.

Kromě navážení se do obyvatel malého městyse jí zřejmě nepřidaly ani výroky z období počátku koronavirové krize, kdy Čechy nazvala „národem debilů“. „Konstatuji, že jsme fakt národ debilů!“ sdílela své pocity na Facebooku koncem února, kdy se Češi připravovali na příchod koronaviru rozměrnými nákupy.



„My jsme skutečně stádo, naprosto neschopné vlastního rozumného uvažování, kterému stačí ukázat nějakého imaginárního bubáka a my zalezeme deset metrů pod zem,“ zanalyzovala tehdy stav české společnosti Filipová.

Aktivistku a demonstrantku proslavila žaloba na Babiše, v níž se ohradila proti jeho výroku vůči demonstrantům na srocení z předloňského 11. července, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš v reportáži následně uvedl, že protestující jsou „stále stejní lidi“ a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže „nějaká motivace tam bude“. Premiér podle ní svými vyjádřeními zasáhl do jejích práv.

Po rozhodnutí okresního soudu v její prospěch se Babiš proti verdiktu odvolal s tím, že výroky nebyly způsobilé zasáhnout do práv Filipové a obecně nejsou dehonestující.

Po úspěchu u soudu se Filipová stala známou tváří Milionu chvilek a často se objevuje jako jedna z hlavních účastnic akcí spolku.

