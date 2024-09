Chybí léky v zaplavených oblastech? Válek radí, co dělat

O víkendu propukly v České republice povodně. Některé oblasti Moravy a jižních Čech se s důsledky potýkají doposud. Zemřelo několik lidí. V záplavových oblastech vznikly škody za miliardy korun. Některé domy budou muset být zbourané. Teď hrozí popovodňový nedostatek.

A právě k němu se postavil čelem ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Upozornil, že v záplavových oblastech se ocitly i lékárny a jejich sklady léčiv. Ministerstvo zdravotnictví všechny lékárny monitoruje a ví, které byly postižené velkou vodou. „Monitorujeme tam všechny lékárny. Víme, zda jsou, nebo nejsou schopny vydávat léky a zda mají zaplavené sklady,“ řekl ve vysílání CNN Prima NEWS Válek. Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 5% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4804 lidí

Problém se zásobováním konkrétních lékáren je akutní. Některé lékárny nemusejí mít konkrétní lék. A to obzvláště pro chronicky nemocné, kteří musejí užívat medikament pravidelně a dlouhodobě a výpadek by mohl vést k prudkému zhoršení jejich zdravotního stavu. I pro ně měl ministr Válek připravenou odpověď a návod, co dělat. „Pokud existuje občan, který nemá lék v této oblasti, je to chronik, který opakovaně bere lék a chybí mu kvůli zasažené lékárně, měl by se obrátit přes svého starostu na integrovaný záchranný systém a my tam lék dodáme,“ slíbil ministr.

Ministr Válek také důrazně varoval před pitím vody. Pokud povodeň zaplavila i domácí studnu s pitnou vodou, nesmí se její voda pít. Při povodni byla znečištěná. Pokud by takovou vodu lidé pili, mohlo by to mít vážné zdravotní důsledky. „Voda, která byla zaplavená, tedy například ze studny. Ač to zní banálně, jedná se o největší problém, který v oblastech je. Pít by měli pouze balenou vodu nebo pitnou vodu z kohoutku, pokud je v té oblasti v pořádku,“ varoval s důrazem ministr.

Se stejným důrazem varoval před konzumací potravin, které se při povodni namočily, také nelze bezpečně pojídat. I ty mohou lidem způsobit velmi závažné zdravotní problémy. „Potraviny, které byly v záplavové zóně a byly promočené, se v žádném případě nesmějí konzumovat,“ řekl Válek.

V záplavové oblasti hrozí i propuknutí hepatitidy. Vlastimil Válek si je tohoto rizika vědom. Podle něho jsou hygienické stanice v pohotovosti. Pokud by hrozilo propuknutí hepatitidy, je připravené očkování. „Pokud hygienická stanice vyhodnotí, že je potřeba očkovat rizikové skupiny, vyhlásí mimořádnou situaci,“ zaznělo od Válka. Ministr následně dodal, že očkování by bylo pro občany záplavových oblastí zdarma.

Zároveň ubezpečil občany, že zdravotnická obslužnost oblasti je i přes značné problémy zajištěná. Postižená zdravotnická zařízení pracují sice s omezenými možnostmi, ale jejich výpadek vykrývají okolní zdravotnická zařízení, která přebírají pacienty. „Pro žádného občana, který potřebuje akutní nebo neakutní péči, tak ta není ohrožena a její dostupnost je zajištěna,“ ubezpečil ministr Válek.

