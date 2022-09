Chyták od veřejnoprávní redaktorky? Senátní kandidátka a advokátka ho zachytila

Český rozhlas vyzpovídal kandidáty a kandidátky do Senátu za obvod č. 64 Bruntál. Mezi otázkami se objevily také „chytáky“ týkající se předkládaní návrhů zákonů ze strany senátorů. Ze všech uchazečů za tento obvod si však toho všimla pouze advokátka Miroslava Hustáková z Trikolory.

reklama

Kandidáti a kandidátky dostali ve svých „senátních vizitkách“ vždy stejnou otázku a na ni měli vyhrazen i stejně krátký časový úsek.

Jako první odpovídal na otázku „proč by lidé měli volit právě vás?“ kandidát za KSČM Ladislav Šupina. „Je zapotřebí změn. V Senátu jsou lidé velmi inteligentní, ale velmi odtržení od reality. Chybí tam komunita lidí, kteří jim dají zpětnou vazbu,“ uvedl podnikatel Šupina, co je na práci senátora nejdůležitější.

Další uchazečka o křeslo v horní parlamentní komoře, ve volebním obvodu 64 je kandidátka SPOLU Pavla Löwenthalová, která pracuje jako soukromý zemědělec. Už to vidí jako hlavní důvod, že by měla v politickém prostředí dostat více prostoru přednostně. „A ne, aby do politiky šli lidé, kteří si chtějí jen řešit své komplexy,“ řekla.

Původní zdroj ZDE

V rámci další otázky zmínila, že Senát je pro ni „zárukou hlídání svobody a demokracie“. „Považuji Senát za důležitou pojistku hlídání zákonů, jejich vracení zpět do Sněmovny, pokud dojde k problémům,“ dodala.

Kandidát hnutí Nezávislí ve volbách do Senátu Luděk Šarman hovořil o tom, že senátor má především dobře znát problémy svého regionu. A aby v Senátu při přijímání nových zákonu a vyhlášek, norem, byl schopen zohlednit potřeby regionu.

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 12061 lidí

O své představě hlavní role Senátu promluvil dále kandidát hnutí ANO Ladislav Václavec, stávající senátor a lékař: „Nejdůležitější na práci senátora je plnit potřeby občanů jeho regionu. Horní komora, tedy Senát, nekopíruje Poslaneckou sněmovnu. Je to ústavní pojistka proti tomu, že by Poslaneckou sněmovnu ovládla jedna strana, aby nedošlo k ústavním změnám,“ sdělil.

Kandidát hnutí Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty Antonín Staněk na otázku, jak by chtěl přispět k tomu, aby se potřeby regionu prosadily v centrální politice, sdělil: „Jako vysoký ústavní činitel máte přístup do médií. Můžete oslovovat poslance, senátory, členy vlády. Pokud nejste líní, můžete využít pozici senátora ve prospěch občanů svého regionu,“ připomněl vysokoškolský učitel.

Na dotaz, co je na práci senátora to nejdůležitější, zmínil pracovitost, osobní zkušenosti. A zdravý rozum opřený o selský rozum. „A schopnost vše využít ve prospěch občanů,“ zopakoval Staněk. I on ohledně významu Senátu hovořil o „pojistce proti pokusům porušit demokratické principy v naší zemi“.

Kandidátkou hnutí Trikolora ve volbách do Senátu za obvod 64 Bruntál je advokátka Miroslava Hustáková. Lidé by ji měli volit pro její třicetiletou praxi právničky v justici i v advokacii. Na práci senátorky je podle jejích slov důležité nezapomínat na slib senátora – být věrná České republice, obhajovat zájmy českých občanů a dodržovat Ústavu i zákony. „Bohužel mám dojem, že takto se v politice všichni nechovají,“ dodala.

Na otázku, zda by se v případě zvolení věnovala senátorské práci naplno, či i jiným aktivitám, podotkla, že advokacie by šla na vedlejší kolej. „Senátorství se chci věnovat na plný úvazek,“ řekla Hustáková.

Moderátorka poté uvedla, že senátor jako jedinec nebo skupina senátorů může předkládat návrhy zákonů. Hustákové se následně zeptala, jaký zákon by byl podle ní zapotřebí. Ale Hustáková jako jediná z kandidátů a kandidátek v otázce rozeznala „chyták“: „Bohužel návrhy zákonů mohou jako jednotlivci podávat pouze poslanci nebo skupina poslanců. V případě Senátu je to Senát jako celek. Senátor nemá samostatnou legislativní iniciativu. Pokud bych se na nějakém návrhu zákonu podílela, byla by to např. úprava stomatologické péče,“ poznamenala Hustáková.

Její kolegové předtím se nad zmíněnou záměrně „pochybnou“ otázkou moderátorky nijak nepozastavili.

Ladislav Šupina jako potřebný zákon zmínil úpravu sociální politiky. „O té dnes není ani vidět, ani slyšet,“ zmínil.

I Pavla Löwenthalová si dokáže představit, jaké návrhy zákonů by coby členka horní komory parlamentu předkládala: „Jelikož jsem žena, tak cítím, že máme velmi nízké trestní sazby, které se týkají násilí jak na dětech, tak na ženách,“ zmínila, jaká zákonná úprava by byla podle ní zapotřebí.

Luděk Šarman při stejném dotazu na legislativu zmínil následující: „S ohledem na to, že Senát už není pojistkou demokracie, je to nový volební zákon, dále zákon o prokazování původu peněz a majetku,“ jmenoval ty pro něj podstatné zákony.

Ladislav Václavec má za to, že nejdůležitější je změna vyhlášky, aby se podařilo legalizovat práci zubařů ze zahraničí. „Další zákony, které budu iniciovat, se týkají hasičů, jejich technického vybavení a jejich ohodnocení,“ uvedl lékař.

Antonín Staněk na dotaz, jaké návrhy zákonů by k předložení preferoval on jako senátor, vyjmenoval: „Je to ústavní zákon o právu občana na pitnou vodu, na ochranu pitné vody. Tento zákon bych rád ve spolupráci se svými kolegy v Senátu navrhl,“ sdělil.

Psali jsme: Králík za 169 Kč, pivo za 25. „To by měl vidět náš hospodský.“ SPD na pouti Expert prorazil tabu. Zastropování nevyřeší příčiny energetické krize Pirka do Senátu, ohlásili Petr Janda z Olympicu, Zlata Adamovská či profesor Höschl Senátorka Dernerová předala plakety profesora Janského

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama