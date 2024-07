Chytnout se za jeden provaz. Okamura s Rajchlem a Majerovou rozjeli kampaň za konec Fialy

„V předcházejících volbách do krajských zastupitelstev v roce 2020 hnutí SPD získalo 35 mandátů. V letošních volbách máme ambice nejen tyto mandáty obhájit, ale i posílit. Tyto volby ale budou pro nás, ale i celou zemi jiné. Asociální vláda Petra Fialy se zcela utrhla z řetězu. Od začátku roku došlo k nejvyššímu zvyšování daní, různých poplatků a regulací v dějinách země. Každý den Fiala a jeho asociální vláda vytáhnou lidem z peněženek další a další peníze. A to se nebavíme o omezování svobody slova, cenzuře, Foltýnovi, který se zaměřuje ve vládě na cenzuru, a dalších. Lidem se zhoršila životní úroveň nejvíce od měnové reformy v padesátých letech. My řveme na schůzích parlamentu, lidé demonstrují pravidelně v ulicích. Ale to nestačí," poznamenal úvodem brífinku na představení kampaně lídr SPD Tomio Okamura.

„Proto říkáme veřejně: Tyto volby jsou celostátním referendem o této asociální vládě. Už toho máme všichni dost. Celostátní heslo pro tyto volby za naši koalici tedy nemůže být jiné než ,Proti asociální vládě'. Vláda pětikoalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN musí skončit co nejdříve. Začneme na krajích. Pak potáhneme na Strakovku," dodal Okamura s tím, že SPD spojuje nespokojené občany v jeden proud.

„Proto naší značkou, kterou se budeme prezentovat, bude: ,Česko proti drahotě'. Chtělo by se mi říci proti Fialově drahotě, ale zrovna já mu nebudu dělat reklamu. Není to marketingové heslo, je to skutečný proud. Lidé už mají všeho dost, už nemohou. Víme o případech, kdy musí mít rodič i tři práce, aby uplatil složenky a nepřišel o střechu nad hlavou. Co na to řekne arogantní Pekarová? Pleťte si svetry a vypněte topení, když na to nemáte. Premiér Fiala se nás snaží zatáhnout proti vůli většiny občanů do války s Ruskem. A já mu vzkazuji: Nevychováváme naše děti proto, aby zbytečně umíraly někde na východní frontě a ani nevěděly proč a za co. Nechte je na pokoji. Proti asociální vládě nejsme pouze my, ale podle průzkumů většina naší populace," dodal Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále představil řešení koalice, která ve volbách bude nabízet. „Přispějeme každé slušné a pracující rodině krajský příspěvek na dítě v řádech desetitisíců korun. Podpoříme výstavbu bytů a zajistíme financování související infrastruktury. Lidé se už nebudou muset bát mít dítě, že je ve Fialově drahotě neuživí," zmínil Okamura, slíbil také dostupné zdravotnictví pro všechny. Orientovat se chce i na dostupnost sociálních služeb pro seniory. „Populace stárne, je třeba reagovat," dodal.

Samozřejmě nechybělo ani téma boje s nelegální migrací a s nepřizpůsobivými obyvateli. „Donutíme je chovat se slušně. V Ústí už máme skvělé výsledky. Je to o důslednosti a dodržování zákona pro všechny," řekl Okamura. Následně už došlo k představení lídrů v krajských volbách, kde například místopředseda SPD Radim Fiala bude lídrem v Olomouckém kraji. V Ústeckém kraji bude například lídrem Jaroslav Foldyna, ve Středočeském kraji Jiří Kobza, v Karlovarském kraji Karla Maříková, na Vysočině Radek Koten či v Jihomoravském kraji Zdeněk Koudelka.

„Trikolora navazuje na úspěšnou spolupráci z komunálních voleb 2022 a společně s SPD od té doby úspěšně spolupracujeme nadále. V naší zemi je dva miliony lidí, kteří jsou na hranici chudoby, a milion lidí pod hranicí chudoby. V takové ekonomické situaci naše země historicky nebyla. I proto jsme chtěli vyslyšet naše voliče a občany Čech, Moravy a Slezska a rozšířit naši koaliční dohodu o další subjekty v opozici. Protože jsme jedinou reálnou opozicí této asociální Fialovy vlády," doplnila krátce předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

„Považuji dnešní den za skutečně zlomový. Neváhal jsem se přerušit dovolenou, abych se zúčastnil téhle tiskové konference, protože podle mého názoru dochází k historickému spojení na národně-konzervativní scéně. Ty subjekty, které tady dlouhodobě stály vedle sebe, dnes potáhnou za jeden provaz. A já jsem velmi rád, že ta jednání se zdařila, řekl bych, v rekordně krátkém čase. A chtěl bych poděkovat nejenom všem krajským předsedům, ale zejména předsedovi hnutí SPD panu Okamurovi a místopředsedovi panu Fialovi za to, že jsme dokázali v takto krátké době najít shodu na společné kandidátce v nadpoloviční většině našich krajů," dodal šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

„To důležitější než to, že si to přejeme my, je ale to, že si to přejí voliči této země. Oni už nechtějí, abychom je my přesvědčovali navzájem, kdo z nás je lepší. Oni chtějí, abychom se opravdu chytli za ten provaz a zatáhli jedním směrem a ukončili tohle smutné období Fialovy vlády. Já bych chtěl touto cestou apelovat na všechny voliče všech našich stran. Možná, že jsme v minulosti proti sobě mohli samozřejmě soupeřit a je to tak běžné, to je politika, ale já jsem přesvědčen, že je to podobné jako v hokeji. Tam také ve finále extraligy proti sobě může nastoupit Sparta a Třinec, mohou proti sobě bojovat, nedají si ani centimetr na ledové ploše, ale potom obléknou národní dres a všichni společně se radují z toho, když vstřelí gól," doplnil Rajchl, že podle něj tato situace nastala a současná vláda musí skončit. „Tohle by mělo být referendum o Fialově vládě," dodal.