Čína je hrozba, varoval v Rozhlasu Pavel Fischer. Když chtěl novinář vědět víc, senátor ho zpražil

Předseda senátního bezpečnostního a zahraničního výboru Pavel Fischer zavítal do Českého rozhlasu, kde prohlásil, že komunistická Čína už představuje nebezpečí pro Českou republiku a měli bychom se podle toho chovat. Když se moderátor Michael Rozsypal senátora zeptal, co tím konkrétně myslí, Fischer novináře pokáral, že mu nemůže sdělit citlivé informace, ale trvá na tom, že Čína je nebezpečná.

V úvodu rozhovoru prohlásil, že podal trestní oznámení spojené s Čínou, respektive s monitoringem jeho kritických slov na adresu Číny, o kterou se podle serveru Aktuálně.cz postarala PR agentura C&B Reputation Management za peníze firmy Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

„Když vás během roku začne sledovat nějaká agentura, já ani nevím, k čemu to slouží, tak si musíte klást otázku, proč to bylo a jestli tady nejsou nějaké počátky trestné činnosti. To ale musejí vyšetřit orgány činné v trestním řízení. A protože ani nejsem detektiv a nestíhám říct, co se teď všechno píše, protože každý den přináší novou salvu informací, tak jsem to zadal orgánům činným v trestním řízení. Přece ochrana ústavních činitelů, na to jsou v České republice instituce,“ vysvětloval v rozhlase senátor.

Kdo chce vědět víc o tom, o co se Čína snaží, může se podívat na dokumenty Komunistické strany Číny, kde se otevřeně říká, jak se čínští komunisté snaží rozšiřovat svůj vliv ve světě. Senát už se vlivem Číny na Česko zabývá a vychází přitom ze zpráv BIS, ve kterých je řečeno, že jak Rusko, tak Čína se snaží ovlivňovat dění v Česku.

„Činnost čínských vlivových agentů je na takovém vzestupu, že se to stává bezpečnostním rizikem. Co ještě chcete vědět? Když mi jako senátní výbor vyjednáváme s ředitelem BIS za zavřenými dveřmi, tak přece nechcete, abych vám tady říkal, co všecko víme,“ pokáral Fischer moderátora Michaela Rozsypala.

Čína se změnila, dnes už není prodejcem smetáků nebo triček, dnes už podel Fischera používá vysoce sofistikované technologie jak ke sledování svých vlastních občanů, tak k prosazování svých zájmů v zahraničí. Pokud nám tedy Čína nabízí své sítě 5G, musíme se mít na pozoru. „Když pořizujeme technologii tzv. smart cities, tak se musíme mít na pozoru, jestli nás někdo nemůže na dálku vypnout ve chvíli, kdy se mu to může hodit,“ varoval Fischer.

„Když činnost nějaké agentury zasadíme tady do toho příběhu, tak se musíme mít na pozoru,“ zdůraznil. A znovu zopakoval, že Čína už se stala bezpečnostním rizikem pro Česko a s ohledem na to musíme s Čínou jednat. Musejí se mít na pozoru např. regionální politici nebo regionální ředitelé policie, které čínští komunisté mnohdy lákají ke spolupráci. „Jako země musíme být tvrdí a musíme být v zákrytu s EU vůči Číně,“ pokračoval v kanonádě Fischer.

Tím prý rozhodně neříká, že bychom s Čínou neměli obchodovat. Obchodovat můžeme, ale jednak je třeba, aby tento obchod byl obousměrný a nešlo jen o jednosměrku z Pekingu do Prahy, a jednak nesmíme zapomínat hájit svobodu. Třeba i v případě čínských křesťanů.

Neměli bychom zapomínat na to, že i NATO před vlivem Číny zvedá varovný prst, přičež tento varovný prst zvedli i čeští politici jako politici členské země NATO. Před aktivitami Číny zaznívají i varování z Belgie či Francie.

V závěru rozhovoru Fischer zdůraznil, že česko-čínské vztahy nebudou nijak ohroženy plánovanou cestou předsedy Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan.

