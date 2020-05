Číňané se nám musejí smát! vpálil senátoru Fischerovi komunista Pawlas. Jenže pak přišel útok na Hrad, kauza Kubera dostala další rozměr

Hosty pořadu Pro a proti Michaela Rozsypala v Českém rozhlase Plus byli ve čtvrtek nezávislý senátor Pavel Fischer a poslanec Daniel Pawlas (KSČM). Debatovalo se především nad otázkou vměšování Číny do vnitřních záležitostí ČR. Dle senátora Fischera Čína zasahuje do české suverenity, a reakce české vlády je nedostatečná. Poslanec Pawlas s tím nesouhlasí. „Mám skutečně pocit, že se tady dělá z komára velbloud,” kontruje poslanec.

Senátor Pavel Fischer uvedl, že se domnívá, že Čína zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky. Podle něho ale není reakce české vlády na čínské kroky dostatečná.

Senát se usnesl, že odmítá výhrůžný tón čínského velvyslanectví, které podle Senátu překročilo hranice vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. Podle senátora taková usnesení nejsou dostatečná. Fischer se domnívá, že se nesmírně dlouho otálelo. „Skandální dokument, který přišel z čínské ambasády, ležel v Kanceláři prezidenta republiky několik týdnů, ministerstvo zahraničí o něm nic nevědělo,“ kritizuje v pořadu Pro a proti nezávislý senátor Pavel Fischer s tím, že instituce musejí spolupracovat. To byla první chyba. Druhou chybou pak byl nesoulad stanovisek Kanceláře prezidenta republiky. „Když se skandální dopis, který z nás dělá lokaje, objevil na veřejnosti, tak Kancelář prezidenta několikrát změnila stanovisko. Nejdřív, že dopis neexistuje, pak že jde o interní dokument a pak, že přišel oficiální poštou. Ať si tam nahoře udělají pořádek. To je dysfunkce Kanceláře prezidenta republiky“, upozornil.

Podle něj je zásadní zabývat se podrobně výročními zprávami BIS, kde se o pokusech Číny vměšovat se a ovlivňovat situaci v České republice mluví již dlouhou dobu, a případů přibývá. „Jde už o výsostně politický problém, protože jde o základní práva a svobody občanů České republiky.“ apeluje Fischer.

Poslanec Daniel Pawlas (KSČM) usnesení Senátu odmítá. Usnesení by podle svých slov nepodepsal. „Je zbytečné," uvedl Pawlas a dodal, že Senát kauzu zveličuje. „Mám skutečně pocit, že se tady dělá z komára velbloud," sdělil, s tím, že reakce Číny je dle jeho soudu pochopitelná. „Tchaj-wan považuje za své území. Proto reagovala na zamýšlenou cestu předsedy Senátu Jaroslava Kubery. To, co se pak událo, považuji za hysterii a zveličování běžné, mírné diplomatické roztržky," argumentoval Pawlas a dodal, že zprávy BIS neříkají nic konkrétního, co by ohrožovalo Českou republiku.

„Jestli někdo pošle dopis, a mně se jeho obsah nelíbí, odmítnu ho, a tím to celé končí. Svoji suverenitu dokážu právě tím, že to odmítnu, řeknu, mně se váš tón nelibí, odmítnu ho a tečka,“ řekl poslanec, s tím, že nelze záležitost stále rozdmýchávat a dělat z toho velkou kauzu. Celé dění kolem dopisu považuje za absurditu. „Přišel jeden dopis z Číny... a Číňané se nám musejí smát. Senát přijal nějaké usnesení, snaží se do toho zatáhnout Poslaneckou sněmovnu, vládu a prezidenta. A Čína jen kouká, co se to u nás děje, jak jsme neschopní,“ konstatoval Pawlas.

„Může mít pandemie koronaviru vliv na chování Číny v zahraniční politice?“ zajímalo dále moderátora. Fischer se domnívá, že tomu tak je. Čína podle něho usiluje o to, aby kvůli rozpoutání světové nákazy koronavirem nepadl stín pochybností na její instituce. „Každý kritický hlas je umlčen,“ komentuje dění v Číně – že vždy, když někdo začne mluvit, tak zmizí.



Komunista ale odmítá, že by Čína postupovala jakkoliv neadekvátně v kontextu vzniku pandemie. „Po bitvě je každý generál. I u nás se v únoru nákaza bagatelizovala“, zastával se jednání Číny. Prý byla v první linii, takže o tom věděla ještě méně. „Nikdo nemohl tušit, co se vlastně děje,“ dodal, že si nedokáže představit, že by evropské země reagovaly tak radikálně, jako Čína. „Také jsem četl, že už na podzim byly nějaké zvýšené počty plicních nemocí i v Itálii. Hovoříme o něčem, ale v tomto bych byl opravdu opatrný,“ žádá Daniel Pawlas (KSČM).

Tomu kontroval senátor Fischer, že po bitvě ještě nejsme a data od Čínské lidové republiky stále nemáme v úplnosti. „Nevíme, co se v Číně děje, ostatně kromě WHO i český prezident řekl, že na čínská data není spolehnutí. Je potřeba od Číny vyžadovat za jednacím stolem, aby se čísla dala na stůl a aby se vyvodily patřičné důsledky, což je i součást mezinárodního práva,“ připomněl závěrem senátor.

