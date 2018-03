Čínský prezident Si Ťin-pching může slavit další úspěch

Čínský prezident Si Ťin-pching v poslední době slaví jedno vítězství za druhým. Před pár dny čínský parlament schválil změnu ústavy, podle které už čtyřiašedesátiletý prezident nemusí hledět na omezení funkčního období. Pokud bude žít třeba ještě 30 let, může být prezidentem ještě po celou tu dobu. Si Ťin-pching k tomu má nakročeno. Teď byl zvolen hlavou státu na dalších pět let.

Si Ťin-pching byl podle informací agentury Reuters zvolen čínským prezidentem na dalších pět let. Jeho viceprezidentem se stal jeho spojenec Wang Čchi-šan, jenž je popisován jako bojovník proti korupci a to i proti korupci, která by mohla bujet mezi čínskými komunisty.

Pokud bude čtyřiašedesátiletý čínský prezident žít ještě dvacet či třicet let, může zůstat prezidentem. Umožnila mu to změna ústavy, kterou schválilo vedení komunistické strany a posléze vše posvětil parlament. Si Ťin-pching tak může být ještě mnoho let šéfem strany, šéfem armády a šéfem státu, čím se přibližuje čínské komunistické ikoně Mao Ce-tungovi.

Psali jsme: Ekonom Pikora třese aktivisty: Proč vedle tibetské vlajky nepověsíte i vlajku Katalánska? Není to móda? Nebo ať udělá Čína cokoliv, musí to být přeci fujky-fujky? Daniel Herman: To, k čemu se uchyluje Čína, připomíná Josefa Mengeleho Proč Zeman tolik útočí na ČT? Žije snad mimo realitu, ptá se Jaroslav Kmenta Čínští křesťané podali první žaloby kvůli neudělení azylu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp