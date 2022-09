Čínský prezident v domácím vězení? Sociálními sítěmi se šíří zvláštní fámy

reklama

Sociální sítě zaplavily spekulace nad tím, co se přesně děje, přičemž je zmiňováno, že je o politický nebo vojenský převrat proti prezidentu Si Ťin-pchingovi. Šíří se také zvěsti o možné vojenské aktivitě v západní Číně.



Mezi důkazy uváděné pro tyto domněnky patří zprávy o zrušených osobních letech v některých částech Číny a záběry vojenských vozidel, která se mají údajně pohybovat směrem k čínské metropoli Pekingu.



Přestože tyto zprávy nejsou nikterak ověřené, hojně se rozšiřují mezi komentátory, z nichž například Jennifer Zengová uvedla, že by na záběrech ze sociálních sítích měly být zachyceny vojenská vozidla, která mířila ve čtvrtek 22. září do Pekingu. Tvrdí, že vojenská kolona je dlouhá až 80 kilometrů a táhne se směrem k Pekingu od města Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej.

Komentátor Gordon G. Chang k údajným záběrům z místa připojuje, že se tak děje po uzemnění 59 % letů v Číně a „uvěznění vysokých úředníků“. Čína je dle něj v nestabilní situaci a ze záběrů usuzuje, že někde v blízkosti Pekingu hoří, jelikož má být na nich zachycen kouř.

This video of military vehicles moving to #Beijing comes immediately after the grounding of 59% of the flights in the country and the jailings of senior officials. There’s a lot of smoke, which means there is a fire somewhere inside the #CCP. #China is unstable. https://t.co/hSUS3210GR — Gordon G. Chang (@GordonGChang) September 24, 2022

Spekulace nad důvody pro rušení letů v Číně navíc přiživuje to, že byly zrušeny veškeré lety do Tibetu a z letiště ve Lhase ani žádné lety neodlétají. Navíc se na radarech nad územím Tibetu vůbec nepohybují žádné civilní letadla.

Nothing civilian or with its transponder on seems to flying over TAR at the moment. #XiJinping pic.twitter.com/5KbqJ7D7Fr — Saurav Jha (@SJha1618) September 24, 2022

Domněnky tvrdí, že by Si Ťin-pching krátce po svém návratu ze summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Samarkandu odvolán z funkce velitele čínské armády.

Zprávy však naráží na to, že se ve zbytku Číny pohybuje množství letadel a vzdušný prostor většiny Číny je tak otevřen i civilním letů. Jelikož se zvěsti značně rozšířili i v sousední Indii, novinář a korespondent The Hindu Ananth Krishnan se rozhodl na ně reagovat a pro server outlookindia.com uvedl, že pro převrat v Číně nyní neexistují žádné jasné důkazy.



„Ačkoli je čínská politika nejčernější z černých skříněk v Pekingu jsem nenarazil důkaz, který by potvrdil jakoukoli z fám na sociálních sítích,“ uvedl Krishnan s tím, že očekává, že čínský prezident bude v úřadu i následujících pět let.

While Chinese politics is the blackest of black boxes, I’ve come across zero evidence in Beijing today to substantiate any of the social media rumours.



My two cents: I expect Xi to come out of the Congress next month in command of Party, State & military for the next five years — Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) September 24, 2022

