Cirkus Prima, absolutní dno. Johana Hovorková od Pavla Šafra recenzuje předvolební debatu a je to opravdu hutné

Hovorková si v hodnocení show rozhodně nebrala servítky. Podle jejích slov se jednalo o naprosto zbytečnou a trapnou show, kdy diváci rušili debatu a moderátor Karel Voříšek ji naprosto nezvládal. „Jen jsme se ujistili o tom, že Zeman je nevychovaný hulvát, který se ze strachu z prohry omezuje jen na osobní výpady. Drahoš na druhé straně na svého soupeře argumentačně nestačil a neoponoval mu stejnou silou. A to, co jsme díky TV Prima viděli, bylo absolutní dno, včetně výběru témat,“ poznamenala kriticky Hovorková, jež mimo jiné také zkonstatovala, že TV Prima nevybrala téměř nic, na co by měl prezident vliv.

„Na počátku se ale Zeman snažil vnutit do přízně Andreje Babiše, kdy oznámil, že jej hned ve středu pověří vyjednáváním o nové vládě a během února jej jmenuje premiérem. Na to Drahoš kontroval, že trestně stíhaného by předsedou vlády nejmenoval,“ poznamenala dále komentátorka. Původní text ZDE. Zeman podle ní otočil každé téma tak, aby se mu to hodilo. „Drahoš se nedal a bojoval statečně, prezidentovy rétorické schopnosti ale nemá. Stejně jako zkušenost z debat, která mu chybí,“ podotkla Hovorková s tím, že Drahoš nepochopil, že slušností se nad člověkem, kterého dopředu žene zlo, vyhrát nedá. CO SE V DEBATĚ SKUTEČNĚ DĚLO? ČTĚTE ZDE „Prezident byl hulvátský, soupeři se vysmíval a dehonestoval jej. Prostě proto, že se mu to hodilo. A proto, že nedokáže mluvit jinak než s arogancí sobě vlastní. Je už na občanech, zda se jim tohle líbí, či ne. A nezbývá než doufat, že občané nejsou slepí a hluší a že jim nebude vyhovovat rétorika čtvrté cenové skupiny,“ uzavřela Hovorková. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Analytička Ryšánková drtivě rozebrala Drahošovy argumenty z debaty. Nechce věřit, že se na ni skutečně dopředu připravoval Stanjura (ODS): Pan poslanec z SPD prokázal, že nezná rozpočtová pravidla Vích (SPD): Od roku 2004 dostává armáda v průměru polovinu toho, co by měla Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 5. Přípitek zkušeného ďábla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef