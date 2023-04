Čistky v ČSSD. V pozadí sponzor prezidenta. Vylučovaná členka řekla úplně vše

reklama

Turoňová v rozhovoru s Janou Bobošíkovou popisovala, kam se ideově a politicky vydává současná ČSSD a co je na tom nebezpečné. Turoňová byla místními organizacemi začátkem roku nominována jako kandidátka na předsedkyni strany, grémium jí ale nedávno oznámilo, že ji ze strany vyloučí.

„V ČSSD jsem zhruba čtyři roky, vstoupila jsem tam v období před covidem. V místní organizaci jsem v dobré názorové shodě, máme představu, že by se měla ČSSD oživit, ale zároveň navrátit ke svému původnímu zaměření, samozřejmě k budoucnosti,“ říká v úvodu, co ji motivovalo ke kandidatuře na pozici předsedkyně.

„Proto jsem se rozhodla kandidovat na pozici předsedkyně, aby sociální demokracie mohla do čela zvolit novou tvář, stranicky nezatíženou i jinak politicky nezatíženou. Nemám za sebou žádné kauzy a nevalnou minulost jako mnozí jiní lidé ve vedení ČSSD,“ říká Turoňová.

Její snahou je prý najít vhodnou opoziční sílu vůči současné vládě Petra Fialy, protože současná sněmovní opozice ANO a SPD je příliš vyhraněná. „Opoziční síla se v České republice musí vytvořit, v dnešní době jsou iniciativy kolem bývalých předních politiků, ať už je to pan Jiří Paroubek nebo Josef Skála, který byť je z komunistické strany, chce vytvořit nějakou komplexní levici. Je tu řada dalších iniciativ, ať už třeba Zachraňme náš stát nebo mírová iniciativa Jana Kavana a Matěje Stropnického,“ vypočítává s tím, že tady někde se bude tvořit skutečná opozice.

Současná vláda, prezident, Senát a další ústavní činitelé prý Českou republiku vychylují příliš na Západ, což je pro nás škodlivé. „Česká republika byla v době prezidenta Miloše Zemana jakýmsi středem mezi Západem a Východem, měli jsme dobré politické, ekonomické i kulturní vztahy napříč celým spektrem. Poté, co se stal prezidentem Petr Pavel, tak se spustilo to, čemu já říkám tichá okupace. To znamená, že se nachylujeme jednoznačně na stranu západní. To je sice dobře, my jsme součástí Západu, ale musíme si uvědomit, že jsme v Evropě střed a my nemůžeme fungovat bez toho vyvážení, protože to nám škodí,“ má jasno Turoňová.

„V dnešní době elity naši republiku vychylují z toho středu a slouží nějakým nadstátním zájmům. Celá EU je pod vlivem Spojených států, což ostatně naznačil i francouzský prezident Emmanuel Macron,“ říká právnička.

Tu chce grémium v červnu na sjezdu strany vyloučit, což ale podle Turoňové ani učinit nemůže. „To je ale absolutně mimo možnosti stanov, podle nich se jasně hovoří, že na návrh grémia vylučuje předsednictvo strany a v takovém případě o tom rozhoduje sjezd. Z nějakého důvodu se ale současné vedení rozhodlo, že mě vyloučí přímo grémium, abych na sjezd nešla. Z toho vyvozuji, že je nežádoucí moje účast na sjezdu,“ tvrdí Turoňová.

Důvodem má být další směřování ČSSD do náruče vládních stran, se kterým Turoňová nesouhlasí. „Bude to kvůli tomu, že jsem se ohradila proti počínání pana Barty. Ten prohlásil, že chce uvést sociální demokracii zpět do Sněmovny, ale dal si k tomu různé podmínky. Například že se vedení strany zbaví toxických členů, dále že bude hájit liberální demokracii a za třetí, že ČSSD nemá být opozicí vůči vládě, ale má být opozicí vůči ANO, SPD nebo KSČM,“ upozorňuje Turoňová.

„Mně z toho vyplývá, že se sociální demokracie chce stát součástí nového projektu šestikoalice. Aktuální politika a hodnotové zaměření současného vedení je s tímto v souladu, je to všechno velký plán. A toho já se obávám a důrazně na to upozorňuji, protože Michal Šmarda to vlastně odsouhlasil, že spolu jednali,“ vzpomíná Turoňová, že hned, jak na to upozornila, začala se jí strana zbavovat. „Poté, co jsem se ozvala, za pár týdnů mi přišel dopis o tom, že budu vyloučena, takže je asi jasné, o co vlastně jde,“ říká Turoňová.

„Jako zástěrka posloužila má údajná spolupráce se závadnými lidmi, jako je Petr Drulák a spolek Svatopluk. Byl tam zmíněn i Josef Skála, europoslankyně Kateřina Konečná, paní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová a další. S těmito všemi údajně toxickými lidmi jsem prý v kontaktu, a to je problém. Přitom já jsem s těmi lidmi maximálně nezávisle na sobě vystupovala na veřejných akcích,“ dodává právnička, co stojí za snahou vyhodit ji z ČSSD.

