Při své podzimní návštěvě USA měl prezident budoucímu prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi říct, že se buď stane členem NATO, nebo se zajistí jadernými zbraněmi.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 16580 lidí

O dva měsíce později, kdy už je s definitivní platností jasné, že Trump skutečně bude prezidentem, z ukrajinské strany zaznělo, že jadernou bombu může mít během pár měsíců. Jenže se zdá, že někdy možná levá ukrajinská ruka neví, co dělá pravá, protože ukrajinské ministerstvo zahraničí už popřelo zprávy médií naznačující, že Kyjev plánoval vyvinout zbraně hromadného ničení.

„Ukrajina se zavázala k NPT (Smlouva o nešíření jaderných zbraní); nevlastníme, nevyvíjíme ani nemáme v úmyslu získat jaderné zbraně,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj na sociální síti X. „Ukrajina úzce spolupracuje s MAAE (Mezinárodní agenturou pro atomovou energii) a je plně transparentní, pokud jde o její monitorování, které vylučuje použití jaderných materiálů pro vojenské účely.“

Ukraine is committed to the NPT; we do not possess, develop, or intend to acquire nuclear weapons. Ukraine works closely with the IAEA and is fully transparent to its monitoring, which rules out the use of nuclear materials for military purposes. https://t.co/k5GhqyLtir — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 13, 2024

Informaci, že by Ukrajina mohla vyvinout vlastní jaderné zbraně, přinesl prestižní list The Times. Zpráva naznačuje, že Ukrajina by mohla rychle postavit základní zařízení využívající plutonium a technologii podobnou té z atomové bomby, kterou USA svrhly na Nagasaki v roce 1945.

„Vytvořit jednoduchou atomovou bombu, jako to udělaly Spojené státy během projektu Manhattan, by o 80 let později nebylo obtížným úkolem,“ píše se v dokumentu.

Švédský publicista Anders Östlund vidí cestu vývoje jaderné bomby jako jedinou možnou pro Ukrajinu. „Už jsem to říkal dřív. Jediným logickým závěrem pro Ukrajinu je přestavba vlastních jaderných zbraní a doufám, že se tak stane velmi brzy,“ napsal na sociální síti X.

I have said it before. The only logical conclusion for Ukraine is to redevelop its own nuclear weapons, and I hope it happens very soon. pic.twitter.com/sLAsgex2Oa — Anders Östlund - ? ? (@andersostlund) November 13, 2024

Naproti tomu publicistka Patricia Marinsová, absolventka Univerzity Tecnológica do Paraná v Brazílii, konkrétně oboru Bioprocesní inženýrství a biotechnologie na UTFPR, varovala Ukrajince, že šermování jadernými zbraněmi není pro jejich zemi v žádném případě výhodné. Toto šermování jadernými zbraněmi podle jejího názoru zhoršuje ukrajinskou pozici u jednacího stolu.

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21464 lidí

Jedním dechem dodala, že Rusové mají stále dost starších kusů techniky, které můžou modernizovat a dál a dál tlačit na Ukrajinu. Krást další a další kusy ukrajinského území. Vojenský průmysl Ruska podle jejího názoru stále neběží na plné obrátky, ale jen na půl plynu. Nemluvě o tom, že ruské letectvo může pracovat prakticky nerušeně. Tak to vidí Patricia Marinsová.

„Ukrajinské úsilí je obdivuhodné; po celou dobu konfliktu bojovali v nevýhodě, v podstatě vedli válku odolnosti. Musíme obdivovat statečnost ukrajinského lidu, ale nikdy neměli skutečnou šanci na vítězství. Tento druh komentáře ze strany Zelenského vyjednávací pozici jen zhoršuje,“ pokračovala.

Ukrajinci by podle jejího názoru měli dělat všechno pro to, aby udrželi města jako Charkov a Dnipro. A měli by si uvědomit, že Trumpa opravdu potřebují. „Zelenskyj potřebuje Trumpa víc, než kterýkoli jiný člověk na této zemi a v tuto chvíli není v pozici, aby mohl vyhrožovat,“ uzavřela svůj komentář brazilská publicistka.

Zelensky's comments make things harder.



Days ago, Zelensky did what Putin classified as a “dangerous provocation.”



Zelensky clarified the potential outcomes of the war: “Either Ukraine will have nuclear weapons, and that will be our protection, or we should have some sort of… pic.twitter.com/FJU9Bbh3mH — Patricia Marins (@pati_marins64) November 9, 2024

V českých luzích a hájích se k možnosti, že Ukrajina vyvine jadernou bombu podobnou té, jakou Američané svrhli na Hirošimu, vyjádřila bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. „The Times straší,“ poznamenala lékařka a bývalá politička.

The Times straší: "Pokud Trump odmítne americkou vojenskou pomoc, Ukrajina by mohla během několika měsíců vytvořit základní jadernou bombu podobnou té, která byla svržena na Nagasaki v roce 1945. Ukrajina může využit plutonium z ???? jaderných reaktorů."https://t.co/vHfZi9l8Na — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) November 13, 2024

Komentář přidala i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

„Ukrajina ratifikovala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jsem si jistá, že své závazky dodrží. Každá země s rozvinutým mírovým jaderným programem je ovšem schopná bombu vyrobit. I Česko. Závazky je však třeba ctít. Radiační situace na Ukrajině zůstává normální,“ konstatovala.

Ukrajina ratifikovala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jsem si jistá, že své závazky dodrží.

Každá země s rozvinutým mírovým jaderným programem je ovšem schopná bombu vyrobit. I Česko. Závazky je však třeba ctít.

Radiační situace na Ukrajině zůstává normální. — Dana Drábová #KeepCalmAndCarryOn (@DrabovaDana) November 14, 2024

Psali jsme: Profesor Furedi: Brusel pod tlakem. Trump už je donutí, nebude to jako za Bidena Blokoval pomoc Ukrajině. „Válka musí skončit.“ Trumpův ministr Rubio Už se brblá nad Trumpovým plánem pro Ukrajinu. V USA Ukrajinec nadával Trumpovi a pak přiznal pravdu