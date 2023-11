Člověk s přezdívkou Vidlák, on hájí Rusko... Do Interview pozvali učitelku, ta se od řečníka distancovala

Tři čtvrtiny škol se dnes zapojily do stávky odborů. Jde o největší stávku škol za třicet let. Jako úspěšnou hodnotí stávku Petra Mazancová, učitelka a předsedkyně organizace Učitelská platforma. Jako velkou chybu označila, že odbory na demonstraci daly prostor řečnit „proruskému kolaborantovi“ blogeru Vidlákovi. Učitelská platforma se vůči této akci odborů vymezila. Doufá, že odborový předák Josef Středula z toho vyvodí důsledky.

Odboráři chtějí více peněz pro školství, odmítají snižovat maximální počty vyučovacích hodin, které platí stát, a chtějí zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků. Do stávky odborů se dnes aktivně zapojilo 72 163 škol.

„Stávka už byla nevyhnutelná. Myslím, že se vládě a panu ministrovi podařilo školy nečekaně sjednotit, a vlastně jsem za to docela vděčná, že jsem to mohla zažít. Protože to vzedmutí těch škol mě naplnilo velkou nadějí, že v našem školství jsou lidé, kterým opravdu jde o kvalitu vzdělávání, a já jsem za to ráda,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 Mazancová, která pracuje ve školství více než dvacet let.

Stávka byla z jejího pohledu úspěšná: „Když jsem jela sem, tak jsem dostala nabídku na schůzku s panem ministrem, měla by proběhnout v pátek, to se snažím vnímat pozitivně. Na sociální síti X jsem četla příspěvek pana náměstka Nantla, který měl také pocit, že naše dnešní prohlášení už jsou nějakým způsobem přijatelná. Z mého pohledu byla stávka úspěšná,“ pokračovala předsedkyně organizace Učitelská platforma.

„Já doufám, že rétorika vlády a Ministerstva školství, která v posledních dnech nebyla vůči učitelům příznivá, upřímná a korektní, se nyní zlepší, dodala Mazancová.

Učitelská platforma se dnes na sociální síti X ostře vymezila proti akci odborů, která původní záměr učitelské stávky zneužívá a spojuje s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit. „Boj za zachování nebo zlepšení podmínek vzdělávání neznamená boj proti vládě a demokracii. Nepodporujeme proruské kolaboranty,“ uvedla organizace.

Mazancová zkonkretizovala, čeho se příspěvek týkal: „Na dnešní odborářské demonstraci vystoupil člověk s přezdívkou Vidlák, který provozuje něco, co se jmenuje Vidlákovy kydy. Zapomněla jsem naštěstí jeho občanské jméno, protože si úplně nechci pamatovat lidi, kteří hájí Rusko a vyprávějí o něm dezinformace. To znamená proruská dezinformační scéna, tam, proboha, opravdu být neměla,“ hovořila o vystoupení blogera Daniela Sterzika.

„Vůbec nechápu, jak to odbory mohly dopustit. Myslím si, že je to velká chyba odborů, kterou udělaly. Protože spousta stávkujících nedemonstrovala proti demokracii a za Rusko. Nedává mi smysl, proč konkrétně tam ten člověk byl,“ pozastavovala se dále Mazancová.

„Myslím si, že pan Středula by se měl zamyslet a vyvodit z toho nějaké důsledky,“ řekla směrem k předsedovi Českomoravské konfederaci odborových svazů Josefu Středulovi.

V kontextu toho Mazancová doufá, že František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, vysvětlí, proč stál na pódiu vedle blogera Vidláka. „Přišlo by mi namístě, pokud vystupoval až po tomto kolaborantovi, že měl nevystoupit. Měl z tohoto odborového protestu odejít,“ dodala.

Reagovala na kritiku ze sociálních sítí, že Učitelská platforma měla vědět, kdo bude na demonstraci vystupovat, s tím, že jim nebylo předem známo, jak má program odborů přesně vypadat. Někteří lidé se hrozili, že takoví učitelé učí jejich děti a ani nejsou schopni si zjistit, co se na odborářské demonstraci plánuje. „Já bych opravdu neočekávala, že odbory, potažmo pan Středula, pozve na demonstraci někoho takového. Jde o práci s informacemi na straně Středuly. Otázka je, zda znal historii toho člověka, nebo ne. Ani jedno to neomlouvá,“ dodala Mazancová.

