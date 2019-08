Co bude, až Zeman nebude... zase Zeman? Už se rýsuje další souboj o Hrad

Není žádným tajemstvím, že někteří lidé v České republice počítají každý den do konce prezidentského mandátu prezidenta Miloše Zemana. A spekulují, kdo bude tím, kdo zvedne pověstný protizemanovský prapor. Podle novináře Erika Besta se jeden kandidát už chystá a nastínil i důvod, proč by ho liberálové volili. Jde o justici.

Není od věci připomenout, kdo už se v této otázce v minulosti vyjadřoval. Kandidaturu přednedávnem nevyloučil například bývalý brankář Dominik Hašek. „Jaký myslíte, že byste byl prezident?“ ptalo se brankáře Rádio Impuls. „Vy mi dáváte, vy mi dáváte,“ smál se podnikatel. Vážně pak dodal, že jeho politické zkušenosti jsou malé, i když ho politika zajímá. „To, že ji studuju jednu dvě tři hodiny denně, podle možností, to je jedna věc,“ pravil. „To, co jsem dělal, a to, co dělám dneska, mě baví věci, který jsou zodpovědný, a pakliže je funkce prezidenta velmi zodpovědná, jako že o tom nepochybuju, tak jestli bych to měl brát z téhle strany, tak bych byl výbornej,“ zhodnotil své případné prezidentství, ale dodal: „Samozřejmě, že je tam důležitejch spoustu dalších kvalit, takže to se uvidí za dva tři roky...“

Kandidaturu na začátku roku nevyloučil ani Václav Klaus starší. Ovšem dodal, že by pro funkci podle něj byli vhodnější spíše mladší kandidáti. „Nevím, ta možnost tady je, ale je to spíš úkol pro příští generace,“ pravil bývalý prezident v pravidelném novoročním rozhovoru v pořadu Partie na TV Prima. A přímo svůj úmysl potvrdil mediální magnát a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup, který tak odpověděl na dotaz divačky.

"Když jsem viděl tu velkou podporu ze strany veřejnosti, tak jsem přemýšlel, že to stojí za zvážení. A rozhodl jsem se, že to v tom roce 2023 opravdu zkusím." JAROMÍR SOUKUP OZNÁMIL KANDIDATURU NA PREZIDENTA ČR! pic.twitter.com/bpSzhnVmRq — TV Barrandov (@TBarrandov) April 16, 2019

Otázku, kdo bude po Miloši Zemanovi následovat, zvedl dnes novinář Erik Best. Uvažuje, že po Zemanovi by mohl následovat zase Zeman. Best tvrdí, že Miloš Zeman nebo lidé z jeho okolí se nepochybně pokusí vybrat nástupce na prezidenta, což značně zúží pole kandidátů na neliberální části spektra.

Naopak na druhém břehu bude dle novináře situace opačná. „Sestava možných kandidátů začíná připomínat nepřehledné demokratické primárky ve Spojených státech s více než 20 kandidáty, ve kterých se hledá vyzyvatel Donalda Trumpa. V ČR se mluví o minimálně 10 lidech, kteří by se mohli postavit mini světovému pořádku v podání Zemana-Babiše-Klause-Filipa-Okamury, ale žádné jméno nevyčnívá,“ tvrdí Erik Best.

Říká, že liberálové hledají nejen kvalitního kandidáta, ale hlavně dobrý prodejní artikl. „Disidentská léta strávená ve vězení po vzoru Václava Havla v dnešní netotalitní době zopakovat nejdou, ale skandální odvolání prominentního policisty, soudce nebo státního zástupce, který se postavil zneužívání spravedlnosti, by mohlo být kvalitní náhradou,“ spekuluje Best o dobrém marketingovém taháku pro další volbu.

A doporučuje spolu s odkazem na rozhovor: „Sledujte velmi pozorně nejvyššího státního zástupce a dost možná získáte dojem, že se snaží vmanévrovat do pozice příštího prezidenta Zemana.“

