Co bude se Škodovkou? „Němci nejsou milosrdný národ,“ řekl Holec. A dal štulec Pekarové

Hostem pořadu Podtrženo, sečteno na XTV.cz u moderátora Luboše Xavera Veselého byl komentátor Petr Holec. Mimo jiné hovořil o tom, že Česká televize vysílala seriál Četnické humoresky s Tomášem Töpferem v době, kdy kandiduje do Senátu. „Neběží náhodou nějaký seriál s Milošem Vystrčilem nebo s dalšími? Třeba by mohl běžet na Jihlavsku,“ poznamenal. A věnoval se také situaci ohledně mladoboleslavské Škody AUTO.

reklama

„Töpfer si dělá kampaň do Senátu na četnících. Ať to řeší soud, míní politolog,“ nastolil první téma Xaver Veselý. „To je vostrý. Ale tak Česká televize nic neskrejvá. To vy nakonec musíte vědět dobře. A já jsem si říkal: neběží náhodou nějaký seriál s Milošem Vystrčilem nebo s dalšíma? Třeba by mohl běžet na Jihlavsku,“ zmínil Holec a poukázal i na to, že v Brně Töpfer nebydlí. „Je to velký podvod na voličích,“ poznamenal Holec. Následně oba muži rozjeli teorii o tom, že Česká televize přitom měla před volbami pravidla, kde bylo řečeno, že se nesmějí vysílat žádné pořady s kandidáty do Senátu. „Tak to možná přehlídli,“ konstatoval Veselý. Holec však dodal: „Nebo to neplatí pro všechny.“

Veselý pak dodal, že by se vůbec nedivil, kdyby Nejvyšší správní soud rozporoval správnost voleb. „A nechystají se už spacáky - víte, pro boj za nezávislost České televize - anebo Tomáš Klus, Aňa Geislerová na Václaváku, i když já si počkám na Zdeňka Svěráka, to je takový poslední soud...,“ dodal Holec.

Následně se Holec vyjádřil ke statusu předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a reakci, kterou na něj měl kandidát do Senátu Jaromír Dědeček (ANO). „Lidé z ANO by chtěli využít Senát jako úkryt před vězením. Tomáš Czernin tam bojuje za svobodnou a demokratickou budoucnost naší země. Nenechme Andreje Babiše ukrást Senát. Druhé kolo voleb je již v pátek a sobotu. Hlasovací lístky jsou vydávány ve volebních místnostech,“ napsala Pekarová Adamová.

Lidé z ANO by chtěli využít Senát jako úkryt před vězením. @TomasCzernin tam bojuje za svobodnou a demokratickou budoucnost naší země.



Nenechme Andreje Babiše ukrást Senát. Druhé kolo voleb je již v pátek a sobotu. Hlasovací lístky jsou vydávány ve volebních místnostech. pic.twitter.com/rfllAz1Nuo — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 28, 2022

Dědeček se ozval, že Pekarová Adamová to přehání a on se svým právníkem podnikne patřičné kroky. „Odkud si myslíte, vážená, že si o mé osobě můžete na internetu říkat, co chcete?“ zeptal se mimo jiné Dědeček. „Ona vždycky něco plácne,“ pověděl Veselý. „Co byste od ní čekal jinýho?“ odvětil Holec s tím, že si neumí představit, že by Pekarová Adamová měla nějakého poradce. „Ona je nejchytřejší, ne?“ zeptal se.

"Německo má také deštník. Rozdá lidem stamiliardy eur a zruší poplatky, aby zlevnili plyn," četl další téma Veselý. "Vidím jeden smutný rozdíl mezi námi a Němci. My máme deštník a z něj nic nepadá, tady mají deštník a mají stamiliardy eur," poznamenal Holec. "Deštník slouží k tomu, aby nic nepadalo. Měl jste někdy deštník?" zeptal se Veselý. "Měl. Ale tohle jsou deštníky, které vás chrání stamiliardami eur. Ale u nás z toho moc... Ten chrání dobře, tam toho moc nepropadne," podotkl Holec.

"To se to rozdávají stamiliony eur, když jim dáváme levnou elektriku," řekl Veselý. "Jasně, a jak říká náš premiér, nesmíme s tím přestat, musíme být solidární, protože by nám vypli plyn. A to si nikdo nepřeje," zmínil Holec.

"Německo je náš soused, nejbohatší země Evropy, my z toho pořád máme tu frustraci, že v Německu všechno líp funguje, jsou bohatší, přejedete na Rozvadově hranici a místo starých škodovek tam jezdí tamní bavoráky. A chceme se inspirovat. A já furt nevím, proč se neinspirujeme i tím lepším, co dělají. Jak teď oni to řeší, že dělají fondy, které jsou oddělené a z toho financují tu mimořádnou situaci, prostě proč se u nás nemůžeme inspirovat v tom lepším," poznamenal Holec a ptal se, zda by nemohli jet s Veselým na půlroční stáž do Německa.

Němci nejsou milosrdný národ, uvedl Holec

Dalším tématem byla zpráva o tom, jak Škoda vymýšlí, jak šetřit plynem. Zaměstnanci se totiž bojí o práci. „Tohle je téma. Tohle je důsledek protiruských sankcí. Víte, že Mladá Boleslav je takový český Detroit? Ještě horší, protože to drží jediná automobilka. Když to tam zabalí Škodovka, můžeme zabalit Mladou Boleslav a převést ji jinam, protože ta tam taky platí všechno. A na tomhle se ukazuje neschopnost vlády a vůbec celé politiky EU. Zatímco Putin eskaluje válku a ty sankce ho měly vychovat, tak tady ve Škodovce přemýšlí, jak šetřit plynem,“ zmínil Holec, že Němci to zde zkrátka možná celé zabalí a přestěhují jinam.

"Němci nejsou milosrdný národ. Tak mě to nepřekvapuje. Ale já bych tam poslal inspektora vládního nějakýho, já si myslím dvojice ministr zdravotnictví Válek, šéfka topky Pekarová a změřil bych tam, nakolik tam topí. Podle mě tam přetápí a hned bych to tam zatáhl ty kohouty," dodal Holec.

Psali jsme: Putin spustil lavinu, politici se vrhli na sítě. Pekarová se ohání Hitlerem Ministr Kupka: Potřebujeme kvalitní lidi do státní správy, proto služební zákon Okamura (SPD): Hrozí krach ČR a vy si odhlasujete neomezený počet náměstků Ukrajinská reakce na Putina: Rychle do NATO. A konec vyjednávání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.