Co budete dělat, až bude krize? Budeme mít schodek 200 miliard! Na Babišova ministra se v Partii vrhli Kupka s Pospíšilem

Havlíček v úvodu konstatoval, že učitelé neměli ke stávce tento týden důvod. Učitelé prý mohou být spokojeni.

„Já si myslím, že učitelé mohou být klidní a spokojení. Historicky to bude znamenat, že za 7 let se učitelům zvedne plat o 18 tisíc korun. Myslím, že ostatní obory se mohou cítit dotčeny, protože platy v jiných sektorech takto nerostou. V roce 2021 dosáhnou platy učitelů 45 tisíc,“ pravil Havlíček.

„Učitelé reagovali na slib, který dostali od premiéra, což zaznělo v médiích opakovaně. A já protest kvůli nesplněnému slibu chápu,“ nabídl Kupka trochu jiný pohled. A vysvětlil, proč je chápe. Učitelé podle něj nemohou být spokojeni, protože jejich platy se pohybují na úrovni 60 procent jiných vysokoškoláků. A pokud to vláda nedokáže změnit, tak naše děti brzy nebude mít kdo učit, protože víc než polovina učitelů je starších 55 let.

Poukázal také na to, že Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně upozorňuje vládu, že by měla jednat zodpovědněji a zemi tolik nezadlužovat v době konjunktury. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš na to ale nehledí a plní své populistické sliby.

„V EU průměr platů učitelů činí 85 procent průměru platu vysokoškoláka. U nás je to jen 63 procent, to už tady bylo řečeno,“ přidal se Pospíšil ke Kupkovi. „Andrej Babiš si tady kupuje určité sociální skupiny za peníze všech. Já se děsím toho, jak budou vypadat rozpočty, až tady nebudeme mít dnešní konjunkturu, když už dnes máme 40 miliard schodek.“

„Co budete dělat, až bude krize? To budeme mít 100 až 200 miliard schodek. V časech, kdy se máme dobře, bychom i měli odkládat, to by dělal každý poctivý sedlák, ale vy neustále rozhazujete,“ šil do Havlíčka Pospíšil.

Havlíček přesto trval na svém a vyčetl svým oponentům, že zadlužovali občany.

„Vy jste tady vytvořili každému občanovi dluh 160 tisíc korun ještě než otevřel oči,“ oponoval Havlíček s tím, že „stávající vláda snižuje zadlužení země, což se projevuje také tím, že u mezinárodních agentur se nám zlepšuje rating,“ zdůraznil Havlíček. Předchozí vlády zanedbaly financování armády, dopravy i školství. „Pan prezident Trump na nás koukal skrz prsty,“ postěžoval si Havlíček s odkazem na jednání Severoatlantické aliance a její financování.

„Kdokoliv, cokoliv může říct, že se dá na armádu, někdo řekne na dopravu, někdo na učitele. To všechno my tady napravujeme,“ rozjel se Havlíček.

Svou kanonádou však názor oponentů nezměnil. Jiří Pospíšil konstatoval, že přišel čas na změnu úlev v oblasti dopravy, čímž by vláda získala 5 miliard navíc, které by mohla přesunout na platy učitelů.

Jak Kupka, tak Pospíšil poté Havlíčkovi vyčetli, že vláda Andreje Babiše zvyšuje daně i navzdory tomu, co slibovala – že daně zvyšovat nebude. Nejenže zvedá daně u tabáku a alkoholu, ale zvyšuje i poplatek za zápis do katastru nemovitostí a to dokonce na dvojnásobek. A pokud vláda tvrdí, že má strach o zdraví občanů, tak by prý Kupku zajímalo, čím lidem škodí na zdraví zápis do katastru nemovitostí.

Havlíček zdůrazňoval, že více zdanit tvrdý alkohol, kuřivo a hazard mělo smysl. „Tato vláda chce jít proti těm škodlivinám. Cigarety zdraží asi o 5 korun a tvrdý alkohol asi o 8 až 10 korun,“ pravil Havlíček.

Kupka mu okamžitě připomněl, že vláda zároveň snižuje zdanění piva, což je také alkohol, takže si kabinet Andreje Babiše protiřečí.

„Vy vytáhnete z kapes občanů 10 miliard navíc, to je realita,“ přidal se ke Kupkovi Pospíšil. Poté vysvětlil, proč opozice blokovala schvalování daňového balíčku. „Vy jste museli počítat s tím, že když chcete vytáhnout z kapes občanů 10 miliard navíc, tak opozice tomu bude bránit. S tím jste měli počítat,“ zdůraznil Pospíšil s tím, že opozice byla ochotná s vládou jednat, ale vláda si chtěla prosadit svou, jednat odmítla a opozici tak nezbylo nic jiného, než se adekvátně ozvat.

