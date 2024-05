Co chtějí mladí od EU? AFP dala otázku. Ale pár pohledů chybělo

„Myslím si, že je důležité, aby byla Evropa silná a evropské právo je důležité obzvláště teď, v době války,“ zaznělo od francouzského mladíka.

Mluvilo se také o stabilitě zemí a jejich vzájemném sepětí. „Domnívám se, že je důležité, aby se do Evropy vrátila stabilita,“ mínila německá slečna.

„Cena bydlení je pro mě důležitá,“ zmínil irský mladík.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14009 lidí

Přemýšlení mladých lidí o Evropské unii se dotýká i války na Ukrajině. „Postoj Evropské unie k probíhajícím válkám. To je pro mě velmi důležité,“ upozornila dívka z Francie.

Mluvilo se též o větších kompetencích pro Evropský parlament a umenšených kompetencích pro parlamenty národní. „Doufám, že bude ještě více spolupráce v EU, také mezi národními státy, a méně národních kompetencí, ale více jednoty v Evropském parlamentu a v Evropské radě,“ zadoufal mladý volič z Rakouska.

Z Rumunska se ozval hlas mladé ženy, jež doufá ve větší zásahy EU do vzdělání. „Očekávám daleko více regulací do vzdělávacího systému. Ale také více regulací do zdravotnictví a do dopravy.“

„Ruský pokrok ve válce pravděpodobně ještě nějakou dobu postupovat bude, a vzhledem k tomu, že Rusko nadále vytváří nebezpečí pro ostatní členy Evropské unie, členy NATO, je to docela znepokojivé,“ ozvalo se znepokojení z Irska.

„Tématem, zejména v Rakousku, je bydlení a inflace, je to až pesimistické, ale jak velký vliv má Evropa na jednotlivé země, je otázkou,“ sdílela s AFP News Agency mladá žena z Rakouska.

Z Francie pak zazněl hlas pro enviromentální otázky. „Když se spojíme, spolu máme šanci změnit hodně věcí, a to obzvláště v enviromentálním prostoru a v základních právech.“

Ve videu nebyl přítomen hlas, který by byl k Evropské unii kritický, nebo by zastával konzervativní pohled, který se odlišuje od současného vedení Evropské unie a jejího směřování.

Přitom při studentských volbách v Česku studenti dali kandidátní listině hnutí Přísaha a Motoristů 14,2 % hlasů, čímž ji posunuli na druhé místo hned za koalici Spolu. Přísaha a Motoristé sobě zastávají pravicovou konzervativní politiku a na Evropské unii nenechávají nit suchou.

Český nebo slovenský hlas ve videu agentury slyšet nebyl vůbec.

VIDEO: AFP spoke to young people across the European Union to hear what will be influencing their vote in the upcoming European Parliament election that will take place from June 6-9. pic.twitter.com/OOxATMvYRB