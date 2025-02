Co dělal na Ukrajině? Jindřich Rajchl podává trestní oznámení na Foltýna

„Nevím, kdo by v téhle době tady ještě volil Piráty, to by musel být naprostý blázen,“ uvedl na začátek Rajchl. „Pořád se debatuje Ukrajina a Rusko, ale my s tím absolutně nic nenaděláme. Jediné, co je třeba jasně říci, že Česká republika není zemí, která by jakkoliv měla podporovat válku a kamkoliv posílat zbraně a vojáky,“ pokračoval předseda hnutí PRO za potlesku přítomných.

Odměna jej (ne)mine

„Už se začínají odkrývat věci kolem takzvané Skupiny D s drony, kdy načerno posílali naši elitní jednotku 601, která podléhá přímo Karlu Řepkovi, na Ukrajinu. Vezli to tam v podstatě načerno. To jsou všechno věci, které jsou protizákonné. Pan Foltýn se nám přiznal, že byl na Ukrajině, čímž spáchal trestný čin, protože služba v cizích jednotkách je trestným činem, za který hrozí odnětí svobody až na pět let. Doufám, že trestní oznámení, které již připravujeme a pošleme jej na začátku týdne, se konečně setká s úspěchem a že pan Foltýn bude odpovědný za trestný čin, který spáchal. Zákon tady má platit pro všechny,“ konstatoval za silného potlesku a výkřiků „ano!“ Rajchl.

„Už byl publikován rozsudek Nejvyššího soudu v případu paní učitelky Bednářové. Zrušili zproštění obžaloby a poslali to do prvního stupně. Údajně prý pan soudce řekl, že lež není názor, takže nemůže být chráněna zákonem a ústavou, kde máte zaručené právo na svobodu projevu. Kdo tady určuje, co je lež a co je pravda? Pan soudce není bůh, aby to věděl, a nota bene v té současné změti informací, kde sledujete plno lží, vylhaných nesmyslů ohledně celého konfliktu, takže kdo se v tom má orientovat, kdo může říkat, co je pravda a co není. Viděl jsem rozhovor s nějakou pětikoaliční političkou, která tepala Janu Zwyrtek-Hamplovou, jak může neodsoudit únosy ukrajinských dětí do Ruska. Mohu vám ukázat článek, že 161 z těch dětí se našlo v Německu. Takže ať si ty lži nechají. A ať nám nechají, abychom si mysleli, co chceme,“ konstatoval Jindřich Rajchl.

„Největší problém současné vlády je, že se bojí, abyste mysleli sami za sebe, abyste si udělali svůj vlastní názor. Právě proto chtějí trestat lidi, jako je Martina Bednářová a další, aby zastrašili občany této země a ti aby mlčeli, doslova a do písmene, aby drželi hubu a krok tak jako před rokem 1989. Do této situace se prostě nemůžeme dostat a v září si musíme tuhle zemi vzít zpět. Svoboda názorů je nedotknutelná,“ uvedl za potlesku přítomných šéf PRO 2022.

Kolonie v srdci Evropy

„Je to dáno tím, že jsme si všechno nechali rozprodat. Po roce 1989 jsme jim to dali. Dokonce oni si ty fabriky koupili, aby je zavřeli a zničili konkurenci.

„Tak… třeba cukrovary,“ zazněl hlas z davu lidí namačkaných při stěně.

„Máme klečet u jejich stolů a čekat, jaké drobky od nich odpadnou? Já to odmítám a nechci, aby Česká republika byla vazalským státem, poddaným a aby se v Bruselu čehokoliv dožadovala,“ bouřil Rajchl. „Když tvrdili, že Putin rozumí jen síle, tak je to přesně naopak. Brusel a von der Leyenová rozumějí jen síle a my jsme připraveni být extrémně silní,“ uvedl předseda PRO za potlesku auditoria.

„Máme nejvyšší pokles reálných mezd v celé Evropě. Nikdo nemá takový pokles jako my. Bulharsko je plus dvacet procent. My jsme minus osm. Bulhaři nám utekli o 28 procent kvůli Fialovi. Co vláda udělala pro lidi? Řeknou, že pomohla Ukrajincům,“ uvedl doprovázen bouřlivým potleskem Rajchl.

„Fiala nemá zájmy našich občanů na prvním místě. Jednak to neumí a jednak je to zaprodanec. Celá tato vláda nejen že jsou neumětelové, ale zaprodávají tuto zemi a dělají z ní ještě větší kolonii.“

Ono to půjde, a ne že ne

Dále předseda PRO uvedl: „Po volbách máme možnost rapidně snížit cenu plynu a elektřiny. Mne nezajímá, jestli je plyn z Ruska, Kataru nebo Norska. Mne zajímá, jestli je levný, nebo drahý. Ten norský plyn ničí vaše kotle a trubky, to vám potvrdí každý plynař. Jsme jedním z největších vývozců elektřiny v Evropě, a máme největší cenu na světě v přepočtu na paritu kupní síly. Druhý den tady může být elektřina za třetinu, polovinu ceny. My jsme připraveni to udělat, protože to je velmi jednoduchá věc. Stejně jako to dělá Trump v Americe. Pojďme o tom přestat mluvit, pojďme zvednout ruku. Na Trumpovi vidíte, že to prostě jde. Když se chce, tak to jde.“

„Kdo za to může? Oba, Fiala i Babiš. Ani jeden neposunul Českou republiku tam, kam měl. Andrej Babiš podepsal Green Deal, Fiala jej dovedl k dokonalosti. Andrej Babiš nezařídil, aby ČEZ odešel z lipské burzy. A neudělá to. Nezrušil neziskovky. Andrej Babiš zvedl ruku pro finanční podporu Ukrajiny, pro zřizování vojenských základen USA u nás,“ pokračoval Rajchl za souhlasného pokyvování přítomných. „Potřebujeme daleko odvážnější volbu, než je Andrej Babiš. On se Bruselu nepostaví. My ano. A nejen že se toho nebojíme, my se na to těšíme. Řekli bychom jim, že doba, kdy Česká republika byla pudlíkem, který štěká, jak vy pískáte, tak ty už jsou u konce. Tohle bych si velmi chtěl užít a říci jim to tam,“ pokračoval ve svém vystoupení za potlesku naprosté většiny přítomných Rajchl.

Poté byl dotaz: „Proč tam v Bruselu někdo něco ostrého neřekne, když tam máme zastoupení?“

Rajchl na to: „Ivan David to říká velmi otevřeně. Nemá takovou bouřlivou rétoriku, ale říká naprosto přesně, co má. Důležité je, kdo jak hlasuje. Byl tam bod odsouzení ruských snah o přepisování historie. Přitom ti, kteří ji přepisují, jsou právě ti předkladatelé. V usnesení se skrývá, že europoslanci jsou znepokojeni, že Facebook a Twitter uvolnily svá pravidla, přestaly mazat a moderovat obsah, a že vyzývají k navrácení cenzury. A europoslanci hlasovali s pětikoalicí. Ivan David byl samozřejmě proti.

Princip

Foldyna pak dodal: „Byl jsem v našem Parlamentu, když v tom kanadském představovali nějakého člověka, Jaroslava Hunka, který byl příslušníkem jednotek SS na Ukrajině. Celý kanadský parlament mu tam tleskal a na návštěvě tam byl pan prezident Zelenskyj. Než se to rozšířilo v ČR, tak jsem vystoupil a navrhl, abychom projednali bod, že příslušníkům SS se netleská. O tom se hlasovalo, jestli to půjde na plénum, a neprošlo to. A pak se poblijete, když se na Pražském hradě klaní lidem, kteří prožili holokaust. Oni, kteří zakázali projednávat v českém Parlamentu, že příslušníku SS se netleská. To bylo symbolické gesto, které jsme chtěli udělat kvůli tomu, že se historie nesmí přepisovat.“

Rajchl po něm uvedl za smíchu přítomných: „Lidé říkali, kam se poděl Zdeněk Izer? On na výroky Síkely nebo Fialy nemá. Když Síkela řekne, že když by nám došel plyn, tak Německo zastaví část své výroby a podělí se o něj s námi. To ani Izer nevymyslí. Pan Jakob říká, že donutí Putina, aby ustoupil z Krymu…“

„Oni z peněz, které vyděláváte, rozkrádají rozpočet. Není lepšího příkladu než Podnikatelská družstevní záložna. Tam to Ukrajinci poslali na údajný nákup munice a reálně ty peníze zmizely. Nikdo se neptal, kde ty peníze jsou. Nikdo v tom neudělal vůbec nic, a přitom je někdo vybral v hotovosti. V kampeličce, ve které měl Petr Fiala svůj vklad. Když se podíváte na kauzu Dozimetr, tak by musel být Rakušan pryč, když se podíváte na kampeličku, musel by být Fiala pryč, Jurečka, který co dělal, když se střílelo na filozofické fakultě, tak on tam s dalšími trsali na Michala Davida. To je něco, za co by musel v každé demokratické zemi politik okamžitě odstoupit. Oni se drží ve svých křeslech, protože jim média umetají cestičku. Tady kdo nejvíc selhává, tak to jsou média v čele s Českou televizí. Tu musíme zrušit, je úplně zbytečná, k ničemu ji nepotřebujeme,“ pokračoval dále Rajchl. Doprovodil jej opět silný potlesk.

„Lidé jsou stíháni na základě pokynů seshora, spousta lidí odchází od policie, protože vědí, co tu Ukrajinci dělají, a odmítají místo toho, aby je chytali, stíhají lidi, kteří říkají pravdu. To samé platí o Tomiu Okamurovi a SPD ohledně toho plakátu. Oni prostě stíhají někoho, kdo se nebojí říci pravdu, kterou se ostatní bojí říci. My vám vždy budeme říkat pravdu, i když bude nepříjemná. I když bude tvrdá a budeme ji muset vysvětlovat, tak je to stokrát lepší říkat si do očí pravdu, byť nepříjemnou, než lhát. Lidé snesou pravdu, ale nesnesou, když je jim lháno do očí. A to se tady děje v posledních deseti letech.“

„A co se týká policejních výjezdů, jde povětšinou o stále stejné Ukrajince. Ale policisté mají pokyn řešit to domluvou, a to se v žádných statistikách neobjeví.“

„Havlíček je člen ASPENU,“ vykřikl někdo z přítomných.

Foldyna to stručně vyvrátil: „Není!“

Ale tazatel se nedal: „Dvě třetiny těch politiků, co vidíte v televizi, tak jsou. Ať jsou ve vládě, nebo v opozici. Včetně herců!“

Foldyna k Havlíčkovi zdůraznil, že „… on není, dvakrát tam jen přednášel,“ vysvětlil poslanec za SPD.

Nebezpečí, o kterém se (raději) nemluví

Rajchl pak pokračoval: „Až tam válka skončí, protože Trump se s Putinem domluví, tak nás čeká druhá, horší část migrace. Protože tu Ukrajinci, co tam na frontě válčí, až přijdou domů a zjistí, že jejich manželky a děti jsou tady, tak co udělají? Seberou se a přijdou sem. Přijdou i se zbraněmi. Mají totálně zničenou psychiku, to je známý fakt. Američané, když se vraceli z Iráku, to bylo to samé. Řada z nich spáchala sebevraždu. Takže přijde druhá migrační vlna z Ukrajiny, která bude velmi nebezpečná, a do toho nám chtějí nacpat minimálně 30 000 muslimských migrantů každý rok. Takže oni nám chtějí nacpat migranty z Východu i ze Západu. Tohle nesmíme připustit. Musíme odstoupit od migračního paktu tak jako Polsko a říci, že žádnou pokutu platit nebudeme.“

Rajchl: „Tady se pán ptá, jak to udělat. Předně zrušit institut dočasné ochrany pro Ukrajince!“

„Anooo!“ otřásla se restaurace.

„Oni to podepsali do března. Musíme postavit hraniční kontroly, není jiná možnost,“ konstatoval za bouřlivého potlesku Rajchl. „Němci je mají také a minimálně na nějakou dobu je pro nás prospěšnější vystoupit ze Schengenu. Možná že budeme muset, když pojedeme do zahraničí, na pár minut ukázat pas. Ale mně to za to stojí.“

Musíme se podle Jindřich Rajchla spojit s Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem a vytvořit hráz proti Bruselu. „To je první krok, abychom získali zpět naši suverenitu a svébytnost.“ Opět potlesk.

S kým?

„Pokud se tu nestane něco naprosto zásadního, hnutí ANO vyhraje volby. Co je klíčové, je, s kým bude vládnout. Buď to bude ODS, nebo Motoristé, kdy Matěj Gregor najednou říká, že EU je fajn. Anebo budou vládnout s námi. Odmítnutí migračního paktu bude první bod, který si do programového prohlášení prosadíme. Jinak do té vlády nepůjdeme. Čím budeme silnější, tím bude větší pravděpodobnost, že nás Andrej Babiš bude potřebovat do vlády,“ konstatoval za potlesku přítomných Rajchl.

„Mobilní operátoři. Ať si stát udělá svého mobilního operátora a hned ti ostatní budou muset snížit ceny. To samé potraviny. Ať si stát udělá Jednotu, ať nakupuje produkty od českých producentů, a uvidíte, jak ty supermarkety budou muset snížit ceny. Proč bychom nemohli mít vlastní řetězec. A navíc, potraviny by byly kvalitní. Nejhorší je ne cena, ale kvalita. My tady do dětí cpeme potraviny, které by na Západě nikdo nedovolil dát na pult. Viděl jsem rozhovor s italským výrobcem masa a šunek a salámů. A říkal, že dává do šunky až 50 procent vody. Ale to prodává k nám, protože u nich by si to nedovolil. Tady se sladí melasou, a ne cukrem. Prostě, naši politici nemají odvahu a jsou slabí,“ uvedl Rajchl.

A dále si povzdechl: „My jsme si v jednom okamžiku znepřátelili Ameriku, Rusko, Čínu i Izrael. To se ještě nikomu nepovedlo. V době covidu i Ukrajiny jsme vždy stáli na vaší straně a nehráli alibistickou hru.“

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

„Jak to urovnáte s tím Vrabelem?“ zeptal se muž středního věku.

„Proč bych to urovnával s člověkem, který to všechno jenom rozbil. Jediné, na čem záleží Ladislavu Vrabelovi, je Ladislav Vrabel. Ukažte mi jediného člověka, kterému pomohl. Tenhle člověk je rozbíječ naší scény,“ konstatoval za velkého potlesku Jindřich Rajchl.

Další dotaz zněl: „Jak se dá vyhledat volič, který bude korespondenčně volit v zahraničí?“