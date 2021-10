Co je to za člověka, jak mu můžeme věřit? Skopeček z ODS smažil nepřítomného Babiše

Před letošními volbami XTV přináší předvolební debaty s kandidáty do Poslanecké sněmovny České republiky z jednotlivých krajů. Tentokrát byl v hledáčku Středočeský kraj. Diskuse se zúčastnil Jan Skopeček (ODS) a Julius Špičák (ANO 2011). Vřelo to například nad tématem rozpočtu či rozdílu mezi tradičními stranami a hnutím ANO.

Skopeček v úvodu hned vyzval lidi, ať jdou určitě volit. „Je potřeba změna,“ uvedl poslanec a odkázal především k obrovskému dluhu. „To je věc, která Českou republiku zásadně brzdí,“ dodal ekonom a vysokoškolský pedagog v XTV.

Poslanec Špičák zase uvedl, že lídr volebních stran měl vyzařovat nezdolnou energii, chuť vládnout a vše zvládnout, řekl lékař a poslanec hnutí ANO. Za posledních osm let se přistoupilo k problémům, které nikdo neřešil, vyzdvihl naopak. Jako příklad uvedl zvýšení platů ve zdravotnictví či investice do výzkumu. Podle něj kdyby nebyla pandemie covidu, jednalo by se o prospěšné ekonomické období. Skopeček zase upozornil, že nesouhlasí s tím, že se poslanci stávají lidí bez politické minulosti. Vyzdvihl pak svůj příběh, kdy na jeho dráze k poslaneckému křeslu vedla cesta přes místní sdružení a následně přes oblastní sdružení. Podle něj je to takto v pořádku. „Hnutí ANO, strana jednoho muže, osobnosti stejně musí následně hlasovat tak, jak přikáže Babiš,“ řekl na adresu hnutí ANO a dodal, že je to velmi nebezpečné, že stranu „vlastní“ jeden muž. Poslanec za ANO na jednu stranu souhlasil, že komunální zkušenost je jistě žádoucí, ale oponoval, že ne vždy tomu tak musí být. Záleží podle něj, jak je daný poslanecký klub nakombinován.

Skopeček se na chvíli zastavil u kauzy Panama Papers a rýpl si do Babiše. „Pusťte si projev Andreje Babiše na začátku jeho působení v Poslanecké sněmovně, kde kritizoval tradiční politické strany za offshory, a sám to již v té době dělal. Tak co je to za člověka? Jak můžeme věřit, co říká, když lže od začátku své politické kariéry,“ lamentoval Skopeček. Uznávaný lékař Špičák k tomu dodal, že se tímto slovníkem nechce vyjadřovat, jestli někdo lže či ne a že je to na posouzení dalších autorit a právníků. Dodal, že k projevu se také nemůže vyjadřovat, neslyšel jeho autenticitu a mohl být vytržený z kontextu.

Došlo také na často diskutované téma státního rozpočtu. Dluh se musí snižovat na výdajové stránce a slušného ekonomického růstu, myslí si Skopeček. „Není můj recept zvyšování daní. Jsem přesvědčen, že daně jsou v ČR nadprůměrně vysoké,“ dodal s tím, že musíme být konkurenceschopnější a mít daně naopak nižší.

Špičák pak podotkl, že není ekonom a podpořil slova svého politického soupeře. „Ale jak na to, jak ty výdaje krotit,“ vyzdvihl s tím, že by bylo například žádoucí zastropovat rezortní výdaje, ale to nestačí. „Budeme to muset řešit,“ dodal, že zadluženost je v Evropě obrovská.

„Nejsme jediná země, která to řeší a je pod obrovským tlakem,“ dodal. Tomu ihned ponoval poslanec ODS, že se mu nelíbí, když argumentuje tím, že jsou na tom některé země ještě hůře. Moderátor se pak do toho vložil a vznesl podnět k dalšímu směrování debaty, zda nás pandemie zbytečně ekonomicky nevyčerpala. Skopeček si myslí, že restrikce byly nepřiměřeně dlouhé a nepřiměřeně přísné a náklady neskonale vyšší, než bylo potřeba.

„Maloobchod mohl fungovat s restrikcemi, a nemuseli tak být ti malí živnostníci zavření tak dlouho,“ dodal. Špičák znovu zopakoval, že nebylo o co se opřít. Měl fungovat podle něj analytický institut. „Instituce, o kterou se politik musí opřít, ta tady nebyla a není,“ dodal.

