Co je to za kšeft? Stíhačky a BVP: ANO varuje, dostalo za to čočku

Opoziční ANO dává do souvislostí nákup amerických stíhaček F-35 a nákup bojových vozidel pěchoty, který musel být v těchto dnech zrušen, protože dva jeho účastníci nesplnili podmínky tendru. Zakázka tak bude přímo, bez výběrového řízení zadána švédskému dodavateli, zatím co švédské gripeny, na kterých v současné době létají čeští piloti, nahradí americké F-35.

„Jak průhledné a jednoduché,“ napsal si na twitter poslanec za ANO Jiří Mašek. „Vláda nakoupí nejdražší americké letouny, které už nechce kvůli drahému provozu ani americká armáda a Švédům zavře ministryně ústa přímým nákupem BVP. A všechno to zaplatí občané.“

Přesně tak, to je fakt neskutečné, jak dělají z lidí blbce, ale lidi nejsou hlupáci a doufám, že jim to brzy spočítáme. ?????? — Profesor NoNe (@ProfesorNoNe) July 20, 2022

Narážel tak na to, že Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové (ODS) zřejmě zruší výběrové řízení na BVP (bojové vozidlo pěchoty) v ceně 52 miliard korun a zakázku přidělí „napřímo“ švédské firmě, která jediná souhlasila se změnou podmínek výběrového řízení.

Firmy se totiž musely zavázat, že se vzdávají nároků na náhradu nákladů, jež jim během několikaletého tendru vznikly, dále že jejich nabídka nepřevýší původní hodnotu 51,68 miliardy korun včetně DPH. Dále musely souhlasit s tím, že Ministerstvo obrany může bez udání důvodů jejich nabídku vyřadit nebo celý proces ukončit.

Další dvě firmy, španělská a německá na výše uvedené podmínky odmítly přistoupit. Píše o tom server Novinky.cz.

Mašek tak naznačuje, že by mohlo jít o jakousi náhradu škody Švédsku za to, že Česká republika do budoucna neprodlouží kontrakt na pronájem švédských letounů gripen.

Je třeba říci, že na svém twitteru Mašek pochopení našel jen zčásti.

„Přesně tak, to je fakt neskutečné, jak dělají z lidí blbce, ale lidi nejsou hlupáci a doufám, že jim to brzy spočítáme,“ souhlasil s poslancem jeden z diskutérů.

Mnozí ale byli opačného názoru.

„Vy už dávno nepoužíváte zdravý rozum, že. Jenom slepě čtete a pomlouváte, aby jste dostali pochvalu od Stbáka,“ myslel si další diskutující.

„A ty bys byl rád, kdyby to zaplatil nějaký strýček, že? No takhle to ale nefunguje,“ zmínil jiný diskutér skutečnost, že vše je placeno z daní občanů České republiky a ne soukromého investora.

„Pane doktore, prosím, když tomu nerozumíte, tak to nekomentujte. Děkuju,“ poděkoval poslanci diskutér, který není přesvědčen o Maškově odbornosti.

2/2 vypsal BabiZ tak se přesně vy z toho poserete. To mi na tom vadi. Nemluve o tom, ze bojova hodnota gripenu oproti f-35 ten rozdil v cene neopravňuje. Ani nahodou. Ale mozna proto neni ten tendr, ze ??

Uz se tesim na to slibene snizovani schodku rozpoctu... — Ladislav Sramek (@ladisxxx) July 20, 2022

Dostalo se mu ale odpovědi, ve které je také zpochybněna absence výběrového řízení na stíhačky F-35, zmíněna je ale bojová hodnota obou letounů i schodek státního rozpočtu. Pisatel naznačuje, že podobné nákupy nebudou na schodek mít příznivý vliv.

„Ale to přece platí i na vás, ne? Jak je možné bez tendru vypsat zakázku za 50 miliard, když je to tak jasný? Tendr by F-35 vyhrála jasně a bylo by to průhledné... Kdyby něco takového vypsal Babiš, tak se přesně vy z toho poserete. To mi na tom vadí. Nemluvě o tom, ze bojová hodnota gripenu oproti F-35 ten rozdíl v ceně neopravňuje. Ani náhodou. Ale možná proto není ten tendr, že? Už se těším na to slíbené snižování schodku rozpočtu,“ míní pisatel.

Odpověď dalšího diskutéra byla ale razantní.

„Protože na strategické nákupy jsou nějaké tendry na hovno. Dodavatele stíhaček a jaderných elektráren nevybírá tendrem nikdo na světě.“

Dodejme, že švédské gripeny byly vybrány na základě tenderu a tender byl původně vyhlášen i na dodávku zmíněných BVP.

