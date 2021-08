Co je to za lidi?! Babiš zúčtoval s těmi, co mu kazili kampaň

„Slyšeli jste někdy opozici, aby vyzvali vás, všechny občany, k očkování? Bez toho, aby si kopli do Babiše? Neslyšeli. Protože oni to nechtějí! Čím hůř pro nás všechny, tím hůř pro Babiše. To se jim líbí!“ zaútočil na opozici premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu „Čau lidi“. A vrátil se i k dění v Průhonicích. Vylíčil, že na akci se odehrálo něco mnohem horšího než vaječný útok. „Neuvěřitelné. Fanatici. To jsem ještě v životě nezažil,“ zhrozil se během líčení nad odpůrci očkování. Okomentoval i dopravu či to, jak chce bojovat s klimatickou změnou.

„A nebylo to organizované. Nikdo nesvážel lidi v autobusech, jak na Letnou Milion chvilek Bylo to spontánní a já si toho moc vážím,“ řekl dojatý ministerský předseda.



Co ho však „strašně mrzí“ je, že plno lidí se trmácelo přes půl republiky za ním zbytečně, jelikož se musel dát na útěk. „Potom přišli odpůrci očkování a skončilo to. Jsem dostal vajíčko do hlavy. Můj kameraman byl taky celej od žloutků… ale to je asi normální… nevím. Ale to nejhorší, co jsem tam zažil, bylo, když jedna aktivistka přišla za jednou paní a protože jenom čekala na podpis pro moji knížku, jí dala facku. Neuvěřitelné. Fanatici. To jsem ještě v životě nezažil,“ zhrozil se.

Andrej Babiš ANO 2011



Okomentoval i to, co akci předcházelo. „Přišli chvilkaři… S fotografem – shodou okolností stejným, jak mají Piráti. A je neuvěřitelné, že předsedové stran Bartoš, Rakušan, Jurečka, Pekarová Adamová si na tom dělaj kampaň! Kampaň na obrovské tragédii, která postihla celý svět! Je to nechutné!“ vyjádřil se k tomu, že aktivisté kampaně Milion chvilek pro demokracii pomalovali dlažební kostky náměstí desítkami bílých křížků.



„Slyšeli jste někdy opozici, aby vyzvali vás, všechny občany, k očkování? Bez toho aby si kopli do Babiše? Neslyšeli. Protože oni to nechtějí! Čím hůř pro nás všechny, tím hůř pro Babiše. To se jim líbí!“ zaútočil na opozici.



Následně šéf vlády sebral ze stolu fotografii předsedy lidovců Mariana Jurečky a dotazoval se: „Znáte tohohle pána? Včera říkal, že mám kačení žaludek. Neuvěřitelné. Dobře věděl, že ty křížky tam nakreslil někdo ráno. Že to je provokace. Ten pán zničil naše lesy! Nedal na kůrovce ani korunu. Slíbil zemědělcům peníze, ale nedal jim nic. Převedl majetek na svoji manželku a bere normální dotace a kritizuje údajný Babišův střet zájmů. Jel na jižní Moravu se svým traktorem, aby tam dělal kampaň. Nechutné,“ kritizoval svého někdejšího ministerského kolegu ze Sobotkovy vlády. Následně se zamrzel, že ke kritice se nakonec uchýlil i šéf ODS Petr Fiala.

Fotogalerie: - Vajíčkový útok na Babiše

„Ti odpůrci očkování – totální katastrofa. Ti lidi vůbec nevědí, o čem mluví. Ještě si spletli jednoho pána s Prymulou… neuvěřitelné, co to je za lidi,“ vrátil se pak ještě k demonstrantům.



Došlo i na dopravu. Co Babiše netěší, je rozhodnutí Středočeského kraje nahradit množství spojů na málo využívaných lokálních tratích autobusy či omezování četnosti spojů. „Lidi jsou naštvaní… my jsme do toho dali miliardu a kraj to rok potom zavře... si představte, že by Piráti se STAN řídili Ministerstvo dopravy… tak není nic. Všichni bychom jezdili na kole,“ rozpálil se.



Zmínil i plán vysázet v Česku během pěti let 10 milionů stromů. „Chceme ozdravit naši krajinu a klimatickou změnu bereme vážně,“ řekl Babiš. „Ale nechceme ekologické daně a konec všech aut, jak to zamýšlí Brusel, že bychom museli mít všichni elektroauta. To jako fakt není dobrý nápad,“ řekl Babiš, který je jinak velkým zastáncem evropského plánu na uhlíkovou neutralitu, což dal najevo i svým souhlasem s klimatickými opatřeními v Bruselu.



Celé premiérovo sdělení můžete zhlédnout zde:

