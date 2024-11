Co když to Trump vážně udělá? Němci začali počítat a zděsili se

15.11.2024 7:42 | Monitoring

45. a v budoucnu 47. prezident USA Donald Trump se v letošní předvolební kampani netajil tím, že zatímco Američanům by rád snížil daně, na zahraniční zboží, ať už čínské nebo evropské, by rád uvalil vysoká cla, a to i v desítkách procent. Němci už si spočítali, co to s nimi udělá. Promluvil Joachim Nagel, prezident Bundesbank, německé centrální banky. Agentura Reuters upozornila, že Trumpova cla mohou být tvrdou ranou pro celou střední Evropu.