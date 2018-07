Co na to Dáša? Hnůj. Pravý Havel. Milenka exprezidenta dále hovoří

Psychoterapeutka Jitka Vodňanská se v rozhovoru pro DVTV vyjádřila ke své nové knize Voda, která hoří. Chce prý tímto způsobem podat svědectví o svém životě, do kterého velkou měrou patří bývalý prezident Václav Havel. Do knihy vložila i pasáž o podstoupeném potratu, kterou hojně šířila bulvární média. Velký ohlas ji prý nemile překvapil. Jitku Vodňanskou vyzpovídala Emma Smetana.

První otázka Emmy Smetany mířila právě na Václava Havla. Vadí Jitce Vodňanské, že se jí lidé na osobu Havla ptají? „Vadí, ale nedivím se,“ zněla odpověď. Vodňanská k tomu vzápětí dodala, že není pouze Havel. Emma Smetana poté připomněla pět let starý výrok Vodňanské v rozhovoru pro magazín Ona Dnes, kde řekla, že Václav Havel pro ni ještě není uzavřená kapitola a mluvit o něm nechce. Co se tedy změnilo, že o něm Vodňanská píše ve své knize? „Nevím, jestli o něm dnes chci mluvit, ale samozřejmě to očekávám,“ bránila se Vodňanská. „Jsou mu věnovány strany 149 až 394 vaší knihy,“ připomněla jí Emma Smetana.

„Delší dobu jsem přemýšlela o tom, že bych napsala něco ze svého života, protože to může řadě lidí pomoci. Samozřejmě ten Václav Havel do toho patří, a když se začala v různých knihách a časopisech objevovat interpretace mého života s Václavem, tak jsem si říkala, že by to chtělo nějakou autentickou zprávu,“ vysvětlila Vodňanská s odkazem na údajně nepravdivé zkazky, které kolovaly v českých médiích. Prý velmi váhala, co všechno do své knihy dá. Všechno prý zdaleka nenapsala a spoustu věcí si nechala jen a pouze pro sebe.

„Když je to příliš intimní, za nějakou hranicí, která by nějakým způsobem dehonestovala Václava a mě, tak jsem to nenapsala,“ řekla Vodňanská. Na dotaz reportérky, zda takových věcí bylo hodně, odpověděla vyhýbavě: „Byla toho část.“ Zájem bulváru prý nečekala. „Takovou spršku, chce se mi říct hnůj, s tím jsem nepočítala. Dostávám i e-mailové dopisy, v životě jsem to nezažila, něco tak strašlivého,“ dodala. Je ale možné, že v roce 2018 netušila, jak funguje bulvár? „Já ty bulváry nečtu, já si je nekupuju,“ zněla reakce.

Jejím vedlejším záměrem prý bylo ukázat veřejnosti jiného Václava Havla. „Vždycky vidíme jen část toho člověka, a myslím, že tuto část lidé neznali, nebo ji znali jen zkresleně. Hrozně jsem přemýšlela, jestli tam mám dát ty autentické dopisy. Měla jsem je v trezoru, nevěděla jsem co s nimi,“ podotkla Vodňanská. Kniha prý vznikala čtyři roky.

V knize je obsažena i velmi smutná kapitola. Jitka Vodňanská čekala v roce 1984 s Václavem Havlem dítě, podstoupila ale potrat. Proč se rozhodla psát i o tomto? „Protože to bylo v bulvárech a bylo to zkreslené. Dostala jsem tehdy, když to bylo v bulvárech, velmi nechutný anonym. To byl jeden z důvodů. Hrozně nerada bych o tom mluvila,“ vysvětlila Vodňanská.

Kdy byl podle Vodňanské Václav Havel nejvíce sám sebou? „Zase tolik let jsem ho neznala. Když byl mladý, byl sám sebou. Když byl disident, byl sám sebou. Já mám pocit, že byl celou dobu sám sebou,“ zněla odpověď. Ohledně jeho politického působení ale měla jasno: „Myslím, že se měnil. Že se měnila jeho tělesná schránka i psychická. Vidím nakonec, že v té politice se všichni změní. A to ten Václav se ještě změnil málo.“

Knihu pokřtil bratr Václava Havla Ivan Havel. Podle Vodňanské byl knihou a tím, jaký jeho bratr byl, překvapen. „V těch dopisech, takových bohatých na emoce,“ dovysvětlila Vodňanská, co přesně Ivana Havla zaskočilo. Žádnou zamítavou reakci z kruhů disentu prý Vodňanská zatím nezaznamenala, ovšem očekává, že k něčemu takovému může dojít. Emmu Smetanu dále zajímalo, zda mluvila Jitka Vodňanská o knize také s Dagmar Havlovou, o které se uvnitř také píše. „Ne. My se nestýkáme,“ zněla odpověď.

Spisovatelka Irena Obermannová před sedmi lety vydala publikaci Tajná kniha, kde také píše o tom, že měla intimní poměr s Václavem Havlem. „Zatímco vás si Havlovi blízcí z osmdesátých let pamatují, všichni o vás dvou vědí, tak v případě Ireny Obermannové řada lidí zpochybňuje, že píše pravdu. Jak to vnímáte vy,“ ptala se Smetana Vodňanské. „Já nevím, já jsem to nečetla,“ odvětila stroze Vodňanská s dovětkem, že o existenci knihy ví, ale její přátelé o knize tvrdí, že není dobrá, Vodňanská tedy nevidí důvod ji číst.

