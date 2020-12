Co nám tu bude vykládat nějaký německý kandidát? EU má nový nápad na volby, Okamura už se musí smát

Tomio Okamura, předseda strany SPD a europoslanec Dr. Ivan David za tutéž stranu přinášejí závažné zprávy z Bruselu. Volby do Evropského parlamentu se budou radikálně měnit. Jedna kandidátka, větší kontrola sociálních sítí a zapojení politických neziskovek. Hlasovali pro to i Češi. Hádejte kteří. „Tak to jsem zvědavý, co mi tady bude říkat nějaký německý kandidát,“ soptí Okamura. Vítr vane od Zelených.

Jde o tzv. Zprávu o bilanci evropských voleb, která byla projednávána a schválena v Evropském parlamentu. „Představte si, že nově EU navrhuje, že volby do Evropského parlamentu budou probíhat tak, že celá Evropa bude jedním volebním obvodem. Budou zde nadnárodní evropské strany. To znamená, že my tady v České republice bychom měli volit na kandidátkách jednotlivých evropských stran cizince, o kterých jsme v životě neslyšeli, kteří tady nežijí, ani nemluví naším jazykem a z nich bychom měli vybírat,“ zhrozil se Okamura.

„Dále má být posílen boj proti dezinformacím, neboli proti informacím, které jsou kritické k Evropské unii, dále se mají více zapojovat do voleb politické neziskové organizace a dokonce se má stále méně kontrolovat jejich hospodaření a přístup k financím.“ Informoval dále lídr SPD. Také mají být podle Okamury zaváděny nové metody hlasování na dálku, tedy korespondenční hlasování. „S tím my zásadně nesouhlasíme, podívejte se, jak to probíhá v USA nebo v Rakousku.“

Podle Tomia Okamury a této zprávy má také dojít k větší kontrole sociálních médií, aby bylo zabráněno se vyjádřit vlasteneckým hlasům v jednotlivých státech.

„Někdo by mohl namítnout, že se jedná pouze o nezávaznou zprávu, ale ta zpráva ukládá předsedovi parlamentu ji předat komisi a komise se má podle této zprávy zařídit a připravit příslušná nařízení a tlačit na realizaci té zprávy.“ Informoval občany europoslanec Ivan David.

„Tuto zprávu podpořili dvě třetiny poslanců Evropského parlamentu, ale z ČR jen čtvrtina poslanců, za nás tuto zprávu podpořili členové KDU-ČSL, Starostů a TOP 09. Tedy Zdechovský, Šojdrová, Polčák, Pospíšil a Niedermayer,“ prohlásil dále europoslanec.

Zpráva si podle Davida také dělá starosti s tím, že v patnácti státech EU nemohou volit osoby s duševními indispozicemi nebo bezdomovci. „Oni to hodlají řešit tím, že bezdomovci nemusí mít žádný doklad o bydlišti, takže mohou volit několikrát na různých místech. A současně konstatují, že za deset let přibylo sedmdesát procent bezdomovců v EU. Což je tedy důkazem toho, že Evropská unie jde správným směrem,“ ironizoval David.

„Má být zřízen evropský úřad, který má kontrolovat financování těch voleb. Celá EU má být tedy jedním volebním obvodem a ty evropské strany, které se skládají z různých politických stran různých zemí, mají mít svého předsedu, který bude objíždět ty jednotlivé státy a provádět tam propagaci. Má být tedy zrušeno 27 národních voleb do Evropského parlamentu.“

Na to se ozval Okamura: „Teda to je fakt neuvěřitelný, já se tady musím trpce smát. Takže nám tady budou cizinci diktovat a říkat, jak se tady máme chovat, jak tady máme žít. My jim vůbec ani nerozumíme. Upřímně já třeba ani německy neumím, tak to jsem zvědavý, co mi tady bude říkat nějaký německý kandidát a mně to upřímně řečeno ani nezajímá, protože mě zajímá život v České republice.“

David pak ještě jednou zopakoval, že podle této zprávy se mají zlepšit kampaně do voleb a zapojit by se do nich měly hlavně politické neziskovky, „kterým se v evropské hantýrce říká evropská společnost“. Nikoho asi nepřekvapí, že zpravodajem Zprávy o bilanci evropských voleb je francouzský europoslanec Pascal Durand, člen strany Obnovená Evropa a bývalý mluvčí a celostátní tajemník strany Evropa-Ekologie-Zelení.

Mino jiné se ve zprávě uvádí, že v Evropském parlamentu je třeba lépe zastupovat rozmanitou a multikulturní evropskou společnost. Genderové vyváženosti v parlamentu podle textu stále nebylo dosaženo, ačkoliv se poměr žen a muž mezi poslanci „zlepšil“. Konkrétně podle zprávy to je 41 % žen v roce 2019 oproti 37 % v roce 2014.

