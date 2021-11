Co proti mně mají v ČT? Asi vím. Zdeněk Troška otevřeně: Havel, hvězdy, ceny

V pořadu Face to Face odpovídal na otázky režisér trilogie Slunce, seno Zdeněk Troška. Zavzpomínal například na herečku Jiřinu Jiráskovou, jak se styděla za roli v jeho filmech, ale nakonec změnila názor těsně před smrtí. Padlo i pár slov o ČT: „Já jsem České televizi nikdy nic nenatočil, nikdy jsem nebyl osloven. Taky nevím, co proti mně měli. Jako, asi vím co.“ Dodal, že jeho film Babovřesky byl svého času v kinech divácky nejúspěšnější a měl tedy dostat Českého lva v této kategorii. „Oni radši tu cenu zruší, než by ji dali Troškovi,“ řekl tehdy a skutečně, kategorie byla zrušena.

Jedna producentka mu například řekla, že bude mít minimální štáb, pracuje se „od nevidím do nevidím“ a za každého počasí. Kekely pak namítl, že například nové vánoční pohádky takto rozhodně nevznikají. „A není to za 3,50 Kč,“ dodal. „Já jsem České televizi nikdy nic nenatočil, nikdy jsem nebyl osloven. Taky nevím, co proti mně měli. Jako, asi vím co,“ začal Troška a pak konstatoval, že na komerčních televizích jsou prostě jiné podmínky a otázka zní, zda na ně člověk přistoupí nebo ne.

O herečce Jiřině Jiráskové pak byla řeč i později. Troška prozradil, jak ji do několika filmů „nastrkal“. A pak mu bylo sděleno, že „dost bylo Jiráskové“. Když to herečce sdělil, tak prý plakala a říkala, že si nebyla vědoma, že by něco spáchala. Troška tedy zašel za Jiřinou Švorcovou, která šéfovala Svazu dramatických umělců. A ta mu řekla: „Ale Zdeňku, od nás Jiřina žádného zaracha nemá. Takhle jí oplácejí známí, ke kterým se chovala tak, jak oni se k ní chovají teď.“

Jirásková se pak stala ředitelkou Vinohradského divadla a přátelila se s velvyslankyní Shirley Black Templovou, americkou velvyslankyní a také s Václavem Havlem a jeho přáteli. „Vyrostla, Jiřinka. Vyrostla a za své účinkování ve Sluncích se styděla,“ uvedl režisér a dodal, že Jirásková například nechtěla, aby byla zmínka o komediích Zdeňka Trošky v pořadu Úsměvy. Na Febiofestu pak Jirásková po komentářích jiné herečky na toto téma řekla: „Co já jsem sehrála rolí na divadle, v televizi, ve filmu. Ale všichni si mě pamatují jako učitelku Hubičkovou.“ Posteskla si, že je to jako by nehrála v ničem jiném. „A přitom to byl komparz,“ dodala o své roli. Troška soudí, že opravdu „není malých rolí“ a lidé si Jiráskovou budou pamatovat právě jako učitelku Hubičkovou navěky.

Jiřina Jirásková se mu nakonec omluvila. „Asi tak tři neděle před smrtí,“ uvedl Troška, že mu Jirásková zavolala a omlouvala se, že mu ublížila a sypala si popel na hlavu. „Řekla, že je... hovězí a že měla velkou radost, že v tom hrála a že ji lidé poznávají, že jí děkují. Tak abych se nezlobil. Asi tak za 14 dní umřela,“ popsal závěr epizody.

Kromě toho ztratil Zdeněk Troška pár slov i o kriticích a filmových cenách. Když komedie Babovřesky byla vysílána v televizích, jeden z kritiků napsal, že „diváci odmítli tento film“. Troška podotkl, že když byly Babovřesky natočeny, tak byly divácky nejúspěšnějším filmem toho roku v kinech, a to i pokud šlo o zahraniční produkci. Za první víkend je prý vidělo přes 150 tisíc diváků, ovšem započítáno bylo jen 140. „Oni nám tam ti moji vstřícní kritici nezapočítali 10 nebo 11 tisíc lidí, kteří to viděli v předpremiéře,“ dodal.

„Vidělo to strašné množství lidí a to se nelíbilo tam nahoře. Říkala mi paní Voláková, producentka, Zdendo, tak to vypadá, že si budeš muset dojít pro Českého lva za divácky nejúspěšnější film. A já povídám, já se s tebou, Dano, vsadím o co chceš, že oni radši tu cenu zruší, než by ji dali Troškovi. Taky se stalo. Zrušili ji, že ‚tato cena není podstatná‘. Takže já se ptám, jaká cena by měla být podstatnější, když ne ta, která se počítá z prodaných lístků. A ne co si tam nahází za hausnumera kamarád kamarádovi,“ vyprávěl režisér. Kategorie byla zrušena v roce 2014.

Dodal, že ceny neřeší a filmy dělá pro lidi. „Když ten film znají, těší se jím, líbí se jim, tak je moje práce splněná, hotovo dvacet,“ prohlásil a pokračoval: „Jestli dostanu nějakýho skleněnýho psa nebo lva, to je mi úplně jedno.“ Ceny za Botu jménem Melichar prý vyházel. „Akorát ty křišťálové vázy, nějaký tyhle krávoviny broušený, který nemám rád, tak jsem říkal matce, že to budeme dávat na hrob. 'Ty jsi blbej, na hrob, tam lidi ukradnou i sklenici od okurek, když tam dáš, ty tam dáš broušenou vázu, ty ses zbláznil',“ řekla mu matka.

