Co s Válkovou? Upálit, padlo. Ondřej Neff šel na problém s humorem

Publicista Ondřej Neff si položil otázku, co by bylo dobré provést s bývalou ministryní spravedlnosti za hnutí ANO a dnes již také bývalou kandidátkou na ombudsmanku Helenou Válkovou. A vzápětí si odpověděl. Dospěl k závěru, že by se hodilo Válkovou upálit.

Exministryně spravedlnosti Helena Válková v minulosti hájila svého šéfa strany a premiéra Andreje Babiše, co jí síly stačily. I kvůli tomu se ocitla pod palbou spolku Milion chvilek pro demokracii.

Nedávno také vyšlo najevo, že jako členka komunistické strany přec rokem 1989 spolupracovala s komunistickým justičním vrahem Josefem Urválkem. Když tuto informaci přinesl server Info.cz, Válková prohlásila, že jde o nevídaný útok vůči její osobě, proti kterému se hodlá bránit i právní cestou. Zdůraznila navíc, že v 70. letech minulého století netušila, kdo je Josef Urválek a co napáchal, že se podílel na justiční vraždě Milady Horákové a neváhal ve jménu komunistů posílat do vězení nevinné lidi.

Publicista Ondej Neff na serveru Neviditelný pes s nadsázkou napsal, že teď už by se hodilo Válkovou upálit. Naznačoval tím, že kampaň proti této političce považuje za přehnanou.

„Nejlépe by bylo ji upálit. Možná by stálo za to vyvolat občanskou diskusi, kde by se takové vhodné místo k upálení mělo konat. Jako vhodné mi připadá Staroměstské náměstí. Hranici by bylo vhodné postavit tam, kde opilý anarchista Sauer nechal svrhnout pomník postavený na památku obrany Prahy před Švédy, neboť namluvil jiným opilým spoluobčanům, že jde o pomník bitvy na Bílé hoře,“ poznamenal sarkasticky Neff.

„Kdyby se na tom místě upálila Válková, možná by v popelu její hranice utichl svár o mariánský sloup. To by posloužilo k ozdravení veřejné diskuse v Česku. Upálení Válkové by přispělo k vyrovnání s komunistickou minulostí a zároveň, vzhledem k místu zbudování hranice, by vskutku vneslo do sporu o naši rakouskou minulost příjemnou prodlevu,“ pokračoval s nadsázkou.

Poté přehodil autorskou výhybku a napsal pár slov vážně. Zdůraznil, že psaní článku s rudým prokurátorem Urválkem je s výkonem funkce ombudsmana neslučitelné. Jenže tím celá kauza končí a média i veřejnost by podle Neffa měla věnovat pozornost podstatně důležitějším věcem.

Komentátor Dušan Šrámek na serveru E15 napsal, že Válková trpí jistým druhem slepoty. Vždyť se sama nevzdala kandidatury na ombudsmanku kvůli spolupráci s Urválkem a kvůli svému bádání v oblasti ochranného dohledu, který byl zneužíván proti disidentům, ale jak sama řekla, kandidatury se vzdává kvůli svému členství v komunistické straně.

„Je neuvěřitelná ta selektivní slepota, či, chcete-li, nulová míra sebereflexe, s níž Válková svou činnost na poli komunistické justiční a kriminologické teorie hájí. Když se vzdala kandidatury na ombudsmanku, zdůvodnila to nakonec svým členstvím v KSČ. Jako by zrovna členství ve zločinecké straně, v níž byly téměř všechny současné ústavní a justiční špičky, většině národa vadilo,“ konstatoval Šrámek.

