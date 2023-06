Co s vámi, dědo? Na ministerstvu vzniká systém sociálních lůžek pro nesoběstačné seniory

reklama

České zdravotnictví nejspíše nečekají žádné komfortní časy, když pětikoaliční vláda chce zdražit většinu běžně užívaných léků, míní je zařadit do vyšší, 21% sazby DPH a navrhuje také snížit příspěvky za pojištěnce zdravotním pojišťovnám, jak uvedla v konsolidačním balíčku a ve svých dalších návrzích.

Vedle těchto nových, očekávaných potíží se ale české zdravotnictví potýká ještě s jedním letitým problémem. A to, jak zajistit stálou péči postiženým či přestárlým pacientům ve svých Léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), kteří se sice v nich vyléčí ze svých vážných neduhů, ale po propuštění pak nemají kam jít, kde by se o ně někdo dále staral. V eldéenkách, kde pak často musí zůstat, se na rozdíl od Domovů důchodců či různých podobných zařízení neplatí za komplexní péči a stát to stojí nemalé peníze. Zvláště když se v současné době populace dožívá vyššího věku. Jak se tento nepříjemný problém řeší například v nemocnicích Moravskoslezského kraje, zjišťovali redaktoři ParlamentniListy.cz.

„Problémy s následným propouštěním postižených či už nemohoucích pacientů, které jsme u nás vyléčili z jejich nejvážnějších zdravotních problémů, řešíme prakticky každý den. Je to velký a chronický problém našeho zdravotnictví, jenž se táhne už řadu let. Dříve se například zřizovala v nemocnicích tzv. sociální lůžka, kde si pacient musel připlatit. My máme to štěstí, že v blízkosti našeho zařízení funguje Dům sociálních služeb, s nímž úzce spolupracujeme, a kde podobné pacienty někdy umísťujeme. Samozřejmě občas to trvá delší dobu, než pacienta umístíme, například při přeplněnosti sociálních zařízení, ale musíme si s tím vždy poradit. Nemyslím si, že v budoucnu se situace nějak výrazně zlepší, protože nám populace v současné době rychle stárne a lidé se i dožívají vyššího věku,“ sdělil nám Marcel Frýbl, primář oddělení LDN z Ostravy-Radvanic.

Seniorů, kteří potřebují profesionální péči, rychle přibývá

Slova primáře Frýbla z radvanické LDN potvrdil i další zkušený lékař z velkého zdravotnického zařízení v Ostravě – primář geriatrického a interního oddělení z Městské nemocnice Ostrava Rostislav Sojka.

„V naší současné demografické situaci je velkým problémem, že lidská populace u nás významně stárne, významně přibývá nesoběstačných seniorů a jejich děti často žijí a pracují v zahraničí, popřípadě jsou pracovně natolik vytížení, že nemají možnost se o své rodiče adekvátně postarat. Tento problém ale narůstá již mnoho let, nyní se jen akcentoval s narůstajícím nedostatkem zdravotníků, ať už lékařského nebo i nelékařského zdravotnického personálu, který vede ke snižování akutních lůžek v nemocnicích. S tímto problémem se samozřejmě také potýkáme a řešíme jej každodenním hledáním volných kapacit ošetřovatelských lůžek v okolních léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), popřípadě volných kapacit na jiných odděleních naší nemocnice. Je to čím dále těžší úkol a je pravdou, že to vede k navyšování léčebných výdajů. Uvolňování volných kapacit v LDN se rovněž stává neřešitelným problémem při nedostatku sociálních lůžek v moravskoslezském regionu,“ konstatuje primář Sojka.

V nedaleké karvinské nemocnici řeší tento palčivý problém pomocí sociálních lůžek, kterých je v tomto zařízení okolo šedesáti, ale někdy se také stane, dle vyjádření ředitele nemocnice Karviná-Ráj Ivo Žolnerčíka, že jsou tato lůžka zcela zaplněná, nebo že pacient nemá na úhradu sociálního lůžka a musí se tedy hledat jiná řešení.

Ve Slezské nemocnici v Opavě provozují Geriatrické i doléčovací oddělení (následná lůžka) a hospitalizují též pacienty, kteří musí podstoupit dlouhodobější léčebný, rehabilitační pobyt nebo pak přímo paliativní péči. Také u nich se provádí, podle vyjádření náměstkyně pro léčebnou péči Ingrid Rýznerové, sociální šetření, aby se zjistilo, jaké mají tito lidé zázemí. Ve Slezské nemocnici mají velmi dobrou spolupráci s agenturami domácí péče Oáza, Medea, Charita či s mobilním Hospicem sv. Lukáše v Ostravě. Pokud jsou však tato zařízení naplněná, jsou pak pacienti překládáni na následná ošetřovatelská oddělení LDN do Krnova či do Ostravy.

Příprava nového typu služby – sociálně zdravotní lůžkové péče

Rychlé stárnutí populace, jež se musí naléhavě řešit, si uvědomuje Ministerstvo zdravotnictví (MZd), které se začalo tímto problémem nyní zabývat. To alespoň vyplývá z vyjádření, které zaslal redakci ParlamentníchListů.cz náměstek MZd Václav Pláteník.

„Naše ministerstvo společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracují na přípravě vzniku nového typu zdravotní služby – sociálně zdravotní lůžkové péče. Taková systémově nastavená služba, která spojuje poskytování sociálních i zdravotních služeb na jednom místě a v dostatečném rozsahu v obou oblastech, v České republice doposud schází.

Sociálně zdravotní lůžková péče bude cílit na zlepšení kvality života pacientů s dlouhodobým chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiných osob při zvládání svých základních každodenních potřeb a vyžadují zdravotní hospitalizaci. Díky této péči bude možné nejen lépe naplňovat jejich potřeby jak v sociální, tak i ve zdravotní rovině, ale i pružně reagovat na jejich změny. U nového typu služby je navrhováno vícezdrojové financování z veřejného zdravotního pojištění, z příspěvku na péči a z úhrady za tzv. hotelové služby,“ sdělil náměstek Pláteník.

A ještě doplnil: „Dlouhodobá lůžková péče bude pacientům hrazena stále v plné výši bez jakýchkoliv doplatků. Nejpozději po 90 dnech poskytování této péče lékař a zdravotní pojišťovna posoudí, zda pacientův zdravotní stav stále vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, nebo zda je už možné mu zdravotní péči poskytovat i jinou formou péče.

U části pacientů dlouhodobé lůžkové péče je často důvodem jejich hospitalizace nedostatečné pokrytí návaznými sociálními službami. To znamená, že tito lidé, kteří již potřebují zejména sociální služby, nikoliv zdravotní hospitalizaci, nemají k dispozici odpovídající typy sociálních služeb. Odhady na základě kontrolní činnosti některých zdravotních pojišťoven hovoří o tom, že až 20 % z pobytů těchto pacientů na lůžku tvoří hospitalizace ze sociálních, nikoliv ze zdravotních důvodů.

Zbývá dodat, že tyto hospitalizace ze sociálních důvodů porušují platnou legislativu a k jejich využívání dochází v důsledku nedostatečné kontrolní kapacity zdravotních pojišťoven. Ty nemají kvůli nízké kapacitě a vysoké vytíženosti revizních lékařů a dalších revizních pracovníků možnost provádět kontroly dodržování pravidel u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče v dostatečném objemu.“

Česká veřejnost teď musí jen doufat, že se tento projekt podaří dotáhnout dokonce, a že ho nenaruší žádný další akutní problém, jakým byla například nedávná covidová pandemie.

