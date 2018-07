Co se to děje s Piráty? Zřítily se jim preference

Do Poslanecké sněmovny by se v červnu podle volebního modelu agentury STEM dostalo sedm stran v čele s hnutím ANO. Před branami dolní parlamentní komory by zůstaly TOP 09 a STAN.

V porovnání s předchozím dubnovým šetřením STEM by znatelně posílila ODS, mírněji pak ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Pokles voličské přízně významněji postihl Piráty a v menší míře také ANO a SPD Tomia Okamury. Výsledky dnes STEM poskytl ČTK.

ANO by v červnu podle modelu STEM získalo 32 procent hlasů (v dubnu 32,9 procenta). Druhá ODS poskočila z dubnových 13,7 procenta na červnových 15,5 procenta, což je v průzkumech STEM nejvíce od loňských voleb do Sněmovny. Třetí by zůstali Piráti, jejich zisk ale klesl z 13,5 procenta na 10,2 procenta, což je jejich nejhorší výsledek v šetření STEM od loňských voleb.

Na čtvrté místo by se dostali komunisté s 9,1 procenta (v dubnu 8,5 procenta). Místo by si vyměnili s SPD, jehož zisk spadl z dubnových devíti procent na 8,6 procenta, což je také nové minimum pro toto hnutí v šetřeních STEM od voleb. ČSSD by si polepšila ze sedmi na 7,9 procenta a lidovci z 5,4 procenta na 6,3 procenta, což je jejich maximum v průzkumech STEM od loňského vybírání poslanců.

TOP 09 zůstala těsně před branami do Sněmovny se ziskem 4,9 procenta, o jeden procentní bod si ale polepšila na dosavadní povolební maximum v šetřeních STEM. Hnutí STAN naopak kleslo z 3,9 procenta na rekordní minimum 2,7 procenta. Statistická chyba činí kolem dvou procentních bodů u menších stran, u větších pak kolem tří procentních bodů.

Psali jsme: Většina Čechů už zase chce být v EU. Ale... Vládu za dobrou variantu považuje jen sedm procent lidí, ukazuje průzkum Rozlučte se se Schwarzenbergem, Kalouskem, Pospíšilem, Adamovou, Ferim a dalšími. Průzkum pro ČT je vyhodil ze Sněmovny Nejlépe ohodnocení hejtmani? Vildumetzová a Čunek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp