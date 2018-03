Co se to děje v České republice? Politolog Pehe to osvětlil ve slovenské televizi

Premiér Andrej Babiš má za sebou další kolo jednání o nové vládě, tedy o složení koalice, nebo podpoře budoucí nové vlády. Hovořil jak s představiteli ČSSD, SPD, komunistů, tak s ODS. Babišův nedávny počin, kdy se na občanské demokraty nečekaně obrátil s vládní nabídkou, Pehe prý nechápe. „Nechápu, proč Babiš udělal nabídku ODS, když bylo jasné, že s ním ODS vládnout nechce. Je to pro mě záhada, pokud si tedy nemyslíme, že chce jednání jen protáhnout a nejednat s ostatními stranami,“ uvedl.

Pokud jde o zbylé tři strany, tj. SPD, KSČM a ČSSD, zdá se podle politologa, že má premiér vyjednanou podporu, jak od SPD, tak od komunistů. „Nyní se musí dohodnout se sociální demokracií, která je ovšem vnitřně velmi rozpolcená, alespoň pokud jde o spoluvládnutí s Andrejem Babišem,“ upřesnil Pehe s tím, že budou pokračovat další jednání, která by měla skončit 10. dubna.

Nejpravděpodobnějším scénářem se zdá prý být budoucí vláda ANO s ČSSD, tyto dvě strany se však podle jejich představitelů názorově rozcházejí v některých bodech programu. „Jde hlavně o sektorové daně, které Babiš nechce, a další sociální věci zase prosazuje sociální demokracie,“ konkretizoval Pehe, který si prý myslí, že programová shoda se nakonec najde, protože Babiš je velmi pružný a ochotný dělat ústupky. „Problém bude schválení dohody v rámci ČSSD,“ zdůraznil Pehe v rozhovoru pro slovenskou televizi TA3.

Ochotu vstoupit do vládní koalice s hnutím ANO vyjádřila i SPD, ale s podmínkou, že ve vládě nebude ČSSD. „Jsem přesvědčen o tom, že Babiš se chce vyhnout spoluvládnutí s Tomiem Okamurou a to do té míry, myslím, že to se nestane,“ řekl Pehe s tím, že Babiš si je dobře vědom toho, že pokud by se jeho vláda měla opírat o extremistické strany jako jsou SPD a KSČM, nedělalo by mu to dobré jméno v Evropě, kde chce vystupovat jako státník. „SPD si nechává v záloze, kdyby vše zkrachovalo. Využil by ji k tomu, aby mu umožnila vytvořit menšinovou vládu, která pak bude těžko odvolatelná,“ dodal.

Jedním z nejvíce diskutovaných témat posledního týdne se stala otázka obecného referenda. Hnutí ANO se vyjádřilo, že jsou ochotni tento návrh podpořit. Podle Peheho se na ANO dá spolehnout v tom, že hlasování o členství v EU, jako to navrhují komunisti nebo SPD, v budoucnosti určitě nepodpoří. „Babiš rozhodně nechce vytvořit příkop mezi EU a Českou republikou. Nemá to jen politický důvod, hrají zde roli i jeho podnikatelské aktivity,“ řekl.

„Protesty, které aktuálně vidíme v Česku, jsou proti tomu, jak si počínají Andrej Babiš a Miloš Zeman po volbách. Zacházejí s Ústavou ne příliš úctivě, vytvořili vládu, která vládne v demisi,“ odpověděl Pehe na otázku, zda lidé v Česku protestují hlavně kvůli nespokojenosti s tradičními stranami. Připomněl i to, že když se podíváme například na stávky studentů, kteří stávkovali ve více než třech stech školách, tak jejich požadavky souvisí především s ústavností. „Oni žádají prezidenta, aby respektoval Ústavu a aby jmenoval premiéra, který má většinovou podporu v Parlamentu,“ uzavřel s tím, že zkrátka chtějí, aby se dodržovala pravidla demokratické hry.

