Co si to dovolujete? Po slovech Peheho o Zemanovi vystoupil vrchní senior ČR, prezidentův host

„Nehodnotíme politické programy, hodnotíme to, jak se strany ve Sněmovně chovají. Strany toho hodně naslibují, ale výsledek je samozřejmě jiný,“ odmítl Pernes hodnotit politické strany podle proklamací.

Poté začal mluvit o činech kabinetu premiéra Babiše. „Současná vláda učinila dva velké kroky, za to jsme jim vděční. Od prvního září jsou seniorské dopravní benefity, které všichni využíváme, jde o ty 75% slevy na silniční a železniční dopravu. Projevilo se to i v regionálních slevách, což je perfektní. Vyjednáváme s ministrem kultury, aby se to projevilo v nějakých velkorysejších slevách z hlediska státní a městské kultury. Co se týká navýšení starobních penzí, tak to je nejvyšší meziroční navýšení, takové tu nikdy nebylo. Průměrná penze vzroste o 900 korun a u osob nad 85 let ještě o další tisícovku. To téměř vyřeší problém starodůchodců, kteří mají nízké penze a vysoké náklady, a pokud se týká toho navýšení základní výměry, tak tam se navyšuje o 570 korun,“ pochvaluje si Pernes. Podle něj se takto řeší hned několik palčivých problémů důchodců.

„Babiš ví, že ho volili senioři, a snaží se pro ně něco udělat v rámci dostupných možností. Nemá to lehké, ale hodnotíme ho podle výsledků, a ne podle slibů. Liberálové tady za třicet let udělali z republiky montovnu, Česká republika levně rozprodala národní hospodářství, a protože nedělá konečné výrobky, tak má nízké mzdy a také nízké penze,“ pustil se Pernes do liberálně laděných politických stran. Současnou vládu Andreje Babiše hodnotí vzhledem ke konkrétním krokům směrem ke zlepšení životní úrovně seniorů kladně.

„Na politické subjekty jsme řadu požadavků uplatnili i v rámci komunálních voleb,“ pokračoval Pernes. „Požádali jsme, aby zajistili finanční dostupnost nájemního bydlení osamocených seniorů,“ dovysvětlil Pernes s poukazem na rychlý nárůst tržního nájemného takřka v celé zemi. Dalším problémem, který je třeba urychleně řešit, je podle Pernese dostupnost malometrážního bydlení a také navýšení počtu domů s pečovatelskou službou. Města by také měla více podporovat činnost lokálních klubů seniorů. Ucelený seznam návrhů Rada seniorů ČR odeslala Svazu měst a obcí ČR. „Uvidíme, zda se změny zajistí. Za těch 23 let, kdy mám tu čest sloužit seniorům, jsem slyšel slibů mnoho,“ dívá se Pernes na případné pokroky po komunálních volbách s mírnou skepsí.

Skutečnost, že se všem důchodcům přidá zhruba 900 korun měsíčně, hodnotí Pernes kladně. „Je to rozhodně dostatečné, ale problém je v tom, že valorizační schéma důchodů při vysokém růstu platů a mezd nestačí. Takže i navzdory tomuto navýšení v České republice klesá mezigenerační spravedlnost, tedy průměrná penze roste pomaleji než průměrná mzda, tento poměr klesá již čtvrtým rokem a nezastaví se to ani příští rok. Je tedy potřeba rešit to, aby dále mezigenerační spravedlnost neklesala,“ varuje ovšem před dalšími riziky.

„Tento indikátor sleduje Rada seniorů od roku 1990, tehdy náhradový poměr činil 50,4 %, čili polovinu hrubé mzdy. Teď to kleslo na 40 %, to je obrovský rozdíl, letos to klesne ještě pod těch 40 procent,“ dodal Pernes a zopakoval potřebu navýšení progresivity.

Druhým tématem současnosti je situace seniorů na trhu s bydlením. „Spočítali jsme poměr nákladů osamoceného muže a osamocené ženy, bydlících v bytě o 40 metrech čtverečních, což je v podstatě normativní byt pro udělení příspěvku na bydlení. Zjistili jsme, že v Praze a ve statutárních městech jsou náklady v rozpětí 56 % u muže v Ústí nad Labem až po 132 % u osamělé ženy v Praze. To je naprosto neudržitelný stav,“ komentuje čísla Pernes. Někteří důchodci se tak po smrti partnera mohou ocitnout ve velmi obtížné situaci, kdy jim důchod nepokryje ani nájemné.

„Ti lidé žijí ve stresu, nevědí, co mají zaplatit. Jestli bydlení, nebo léky, nebo potraviny. Samozřejmě si pak kupují špatné potraviny a tak dále,“ řekl Pernes o situaci těch nejvíce zasažených. Celkově však postavení českých důchodců nehodnotí příliš kriticky. „Máte rozdílné důchody. Do osmi tisíc jsou to tzv. nízké důchody, ty pobírá asi 83 tisíc lidí. Pak máme střední důchody, to je od osmi do 13 tisíc, to pobírá asi 1,3 milionu lidí. Pak jsou vyšší důchody, od 13 do 18 tisíc, to je asi 450 tisíc seniorů, a pak jsou nejvyšší důchody nad 18 tisíc, ty bere 46 tisíc lidí. Muži také mají asi o 18 procent vyšší penze než ženy. Ale to je jen výše penze,“ podotkl Pernes k jednotlivým skupinám.

To je ale jen jedna strana mince. „Pak také záleží, kde bydlíte. Pokud je to družstevní byt, tam jsou ty náklady na byt o čtyřiceti metrech čtverečních kolem 4 500 korun, to je legrace. Ale pokud bydlíte v tom tržním nájemném, tak můžete platit i 15 000, a to je samozřejmě hodně, tito lidé mají problémy, odhadujeme, že v Praze je takových lidí kolem 30 tisíc,“ varoval Pernes.

Zdeněk Pernes okomentoval také výrok politologa Jiřího Peheho, který ve svém blogu na serveru Aktuálně.cz dne 26. září zapochyboval nad tím, zda prezident republiky Miloš Zeman stačí na svou funkci. „… ještě větší ticho panuje ve věci prezidentova zdraví, které je evidentně chatrné a dál se zhoršuje,“ píše například Pehe. „Jenže jsme zároveň opakovaně svědky televizních záběrů, v nichž prezident klopýtá či ho podpírá ochranka, popřípadě dokonce jeví známky jistého mentálního zmatení,“ píše dále Pehe o Zemanovi.

„Vůbec nevím, co si to pan Pehe dovoluje a podle čeho tak usuzuje. My jsme měli tu čest být přijati panem prezidentem 1. října při příležitosti mezinárodního dne seniorů. Samozřejmě špatně chodí, má s tím problémy, ale hlava mu naprosto slouží a prezident, pokud tomu správně rozumím, pracuje hlavou, a nikoliv nohama. Považoval bych to za urážku,“ rozčílil se Pernes. S prezidentem Zemanem hovořil Pernes na Hradě zhruba hodinu. Řešili spolu situaci seniorů a žádali podporu ve věci prosazení účinnějšího valorizačního schématu důchodů. Zeman se prý také zajímal o kvalitu péče o seniory v soukromých domovech důchodců.

