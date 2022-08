Co to je?! Kvůli tomu jsem vás nevolil. Fiala si to za sliby slíznul. A je tu podezření

reklama

Ministerstvo průmyslu a obchodu prověří, zda dodavatelé energií vyměřují zákazníkům zálohy odpovídající očekávané spotřebě a ceně energií, tedy zda dodavatelé zálohy nezneužívají. Po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Očekává, že MPO bude o prvních výsledcích kontrol výše záloh informovat již v příštím týdnu.

Premiérova slova byla bezprostředně poté podrobená analýze na sociálních sítích. Někteří lidé z plánu vlády nevycházeli z údivu. S ohledem na rekordní schodek státního rozpočtu zaznívala otázka – „kde na to stát vezme?“.

Absolvent právnické fakulty a bývalý člen hnutí Trikolora Martin Chmela se obává návratu k socialismu: „Myslím, že českou politiku celkem sleduju, ale o tomto nápadu slyším prvně. Je někde spočítáno, kolik to bude stát a kde na to stát chce vzít peníze? Protože pokud ne, tak u nás zavládne socialismus s žebráckou holí,“ reaguje na prohlášení vlády ve svém tweetu.

Myslím, že českou politiku celkem sleduju, ale o tomto nápadu slyším prvně. Je někde spočítáno, kolik to bude stát a kde na to stát chce vzít peníze? Protože pokud ne, tak u nás zavládne socialismus s žebráckou holí. https://t.co/F42VQvIyM7 — Martin Chmela (@chmelamar) August 17, 2022

A není zdaleka jediný: „Vítejte v ČSR – České socialistické republice, .co by se asi tak mohlo posrat v socíku?“ vyjádřil se twitterový uživatel k tomu, že bydlení i s poplatky má Čechy stát 30 % příjmů a že zbytek zaplatí vláda.

????Vitejte v ČSR - České socialistické republice ????‍??



...co by se asi tak mohlo posrat v sociku? https://t.co/UMvDuEr1qr — M (@AdamekMiroslav) August 17, 2022

Martin Stránský by si takové plány kabinetu vysvětloval jen tím, že se mu nějakým zázrakem podařilo vyřešit energetickou bezpečnost. „To našli na Moravě nové plynové ložisko?“ táže se s údivem.

To našli na Moravě nové plynové ložisko? https://t.co/BhdTYWpZjH — Martin Stránský (@meme12555) August 17, 2022

V kontextu toho vládě je rovněž připomínáno, jaké sliby lidem dála, protože kýžená změna je v nedohlednu: „Tuší vůbec premiér, kdo a proč je volil? Že keců, populismu a zadlužování už bylo dost a lidé chtěli změnu?“ píše diskutér Marian Jareš.

Tuší vůbec premiér kdo a proč je volil? Že keců, populismu a zadlužování už bylo dost a lidé chtěli změnu? https://t.co/STe1lbMsgZ — Marian Jareš (@Marian90911786) August 17, 2022

Velké zklamání z očekávání od Fialovy vlády potvrdil i Matyáš Benešovský: „Tak tohle přesně jsem nevolil,“ komentuje stručně na svém twitteru.

tak tohle přesně jsem nevolil. https://t.co/wx5OeprIvE — Matyáš Benešovský (@maty_benesovsky) August 17, 2022

„Takové to, když jste hrozně moc pravicoví, až z toho máte Venezuelu na dohled,“ pozoruje tendence přivést zemi ke krachu Martin Šinkovský. Ostatně, tak se přezdívalo bývalé ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové pro její plýtvání penězi ze státní kasy.

Takové to, když jste hrozně moc pravicoví, až z toho máte Venezuelu na dohled. https://t.co/mF5OVqXH7e — Martin Šinkovský ?? (@masinko) August 17, 2022

„Jo aha, tohle stát zaplatí, ale menstruační pomůcky ne,“ vyjádřil se Jaroslav Hrách. Narážel zřejmě na skutečnost, že například Skotsko se rozhodlo bojovat proti menstruační chudobě a poskytuje menstruační potřeby zdarma.

Jo aha, tohle stát zaplatí, ale menstruační pomůcky ne ?? https://t.co/zPatf9ecXj — Jaroslav Hrách (@izmy666) August 17, 2022

Někteří v souvislosti s činností vládní pětikoalice zmiňuji paralelu pádu Topolánkovy vlády v roce 2009. Tehdy vláda padla v době prvního půlročního českého předsednictví EU. „Hele, chápu jako váš volič ledasco, válka, covid, inflace, energie a tak... ale možná byste měli přibrzdit, ochladit si rozkroky a přemýšlet jinými orgány. Tradici Mirka Topolánka fakt držet nemusíte, tímto tempem končíte v říjnu poměrně spolehlivě,“ očekává další komentující spíše předčasné volby.

Hele, @strakovka , @P_Fiala chápu jako váš volič ledasco, válka, covid, inflace, energie a tak... ale možná byste měli přibrzdit, ochladit si rozkroky a přemýšlet jinými orgány. Tradici @MirekTopolanek fakt držet nemusíte, tímto tempem končíte totiž v říjnu poměrně spolehlivě. https://t.co/EyBqIV3WN9 pic.twitter.com/BX8gcy0ism — Dinko Orao (@DinkoOrao) August 17, 2022

Podcaster Tomáš Jirsa rýpl do premiéra Fialy pro populismus, a sice v souvislosti s rétorikou, kterou používá expremiér Andrej Babiš (ANO). „Šli jste do Babiše naplno. Nikdy nechoďte do Babiše naplno,“ poznamenal.

You went full Babiš, man.



Never go full Babiš. https://t.co/1VeDkfc3WQ — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) August 17, 2022

Nad podobnou skutečnosti se rozčiloval i David Vykouřil: „Přesně za takovéhle debilní nápady jsme společně s vámi kritizovali poslední 4 roky soudruha Babiše. Nikdy jsem nemyslel, že za to, že budu bez důchodu, budu vinit pravicovou vládu,“ neskrývá zklamání.

Přesně za takovýhle debilní nápady jsme společne s Vámi @P_Fiala kritizovali poslední 4 roky soudruha Babiše. Nikdy jsem si nemyslel, že za to že budu bez důchodu budu vinit pravicovou vládu. https://t.co/m9viMiP4Fl — david vykouril (@d_vykouril) August 17, 2022

Někteří vidí příležitost, jak takové „štědrosti“ ze strany státu využit: „Tak to už je úlet teda. Jdu shánět byt 4+kk s klimatizací a vířivkou,“ píše lékařka Tereza.

Tak to už je úlet teda. Jdu shánět byt 4+kk s klimatizací a vířivkou. https://t.co/NFLg2xl8E9 — Tereza (@TerezAnarchy) August 17, 2022

Jiní však začali dohledávat, počítat a vyjádřili velké pochybnosti. Za sliby vlády se podle nich možná skrývá pouhý příspěvek na bydlení, v rámci něhož sotva uhradí domácnostem za bydlení a zálohy nad 30 % příjmů.

Fiala a jeho velký fail, protože to tak nebude, varuje Milan Mikulka: „Buď to bude tak, jak říká Fiala a je to velké a vyjde to na stovky miliard ročně, které nejsou. Nebo: je to příspěvek na bydlení s nezměněnými parametry a je to teda úplně jinak (rozhodně stát neuhradí veškeré náklady nad 30 %) a teda mazec, že premiér něco takového řekne,“ pozastavuje se.

3/3

buď to bude tak, jak říká Fiala a je to velké a vyjde to na stovky miliard ročně, které nejsou

Nebo: je to příspěvek na bydlení s nezměněnými parametry a je to teda úplně jinak (rozhodně stát neuhradí veškeré náklady nad 30%) a teda mazec, že premiér něco takového řekne — Milan Mikulka (@McQuilkey) August 17, 2022

K tomu ještě dodává: „Zatím mluvčí říká, že normativy (horní limity) platí a byl dost překvapený, že si lidi vykládají Fialovo vyjádření tak, ze veškeré náklady nad 30 % příjmu pokryje stát. Podle něj je jasné, že tam platí limity.

V diskusi mu dali za pravdu: „Stoprocentně máte pravdu. Fiala je jenom totálně mimo a blábolí sračky, stejně jako jeho kolegové, a vůbec neví, jak ten systém funguje. Ve skutečnosti se pravděpodobně jedná jen o připomenutí, že tady je příspěvek na bydlení, ne doplacení všeho nad. Ale pokud ne, tak jsme v řiti,“ reaguje uživatel Vláďa.

„Za mě taky připomínka příspěvku, na který už teď má nárok výrazně víc lidí, ale odradí je složitá žádost. Mě na tom šokuje, že to nebyla reakce na dotaz (kde se dá vymluvit na neznalost), ale připravené úvodní slovo premiéra a ještě to zopakoval,“ opakuje Mikulka, že jde jen o dosavadní podporu na bydlení, na kterou má nárok řádově víc lidí už teď, ale buď to nevědí, nebo odpadnou při snaze vyplnit mnohastránkovou žádost.

Rovněž Martin Stránský si o chvíli později si na webu ministerstva průmyslu dohledal orientační výpočet příspěvku na bydlení a usoudil, že takové výdaje to pro stát zřejmě nebudou: „Už chápu, proč to mohl slíbit. To není jen o procentech, ale jsou tam normativy zcela mimo. https://mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni… jestli to je dle tohohle, tak nikdo nedostane nic,“ upozorňuje v dalším tweetu.

Už chápu, proč to mohl slibit. To není jen o procentech, ale jsou tam normativy zcela mimo.https://t.co/jLtYsHMhUk jestli to je dle tohohle, tak nikdo nedostane nic. ????‍>? https://t.co/BhdTYWpZjH — Martin Stránský (@meme12555) August 17, 2022

„Tohle platí odjakživa, jen to vždy tutlali,“ konstatuje i Lukáš Vaněk, že vláda nepřednesla nic nového.

Tohle platí odjakživa jen to vždycky tutlali. https://t.co/ht3e8Kx7lL — Lukáš Vaněk (@luvanek) August 17, 2022

A ani podle právníka Ondřeje Šimíčka to nakonec nebude, jak se zdá – podle něj vláda zvolila „debilní způsob komunikace“: „Ono je to trošku jinak... Navíc to není nic nového. Akorát nevím, proč je způsob komunikace opět debilní. Fakt netuším. Samozřejmě, že na to jsou zákonem schválené normativy a ne, že dostaneš všechno nad 30 % nákladů,“ podotýká na závěr.

https://t.co/YaROLhsPJr



Ono je to trošku jinak...



Navíc to není nic nového. Akorát nevím, proč je způsob komunikace opět debilní. Fakt netuším.



Samozřejmě, že na to jsou zákonem schválené normativy a ne, že dostaneš všechno nad 30% nákladů. https://t.co/c3OWP9XMze — Ondřej Šimíček (@Sima_Ondra) August 17, 2022

„Stát za první pololetí letošního roku vyplatil na pomoc domácnostem prostřednictvím příspěvků na bydlení a mimořádné okamžitě pomoci přes pět miliard korun,“ řekl Jurečka.

Fiala uvedl, že Česká republika má dostatek zásob plynu na zimu. Stát podle něj udělal veškeré kroky, aby nenastal nejkatastrofičtější možný scénář. Zmínil například naplněné zásobníky plynu, nakoupený plyn ve státních hmotných rezervách i získání kapacity v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. V nizozemském LNG terminálu má ČR pronajatou kapacitu pro až třetinu roční spotřeby plynu, bude ho moci využívat již během nadcházející topné sezony. Zapotřebí ale podle vlády budou také úspory spotřeby.

V rámci úsporného tarifu chce vláda lidem poskytnout příspěvek jako částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na energie. Domácnosti letos podporu dostanou prostřednictvím své smlouvy na elektřinu. Letos dá vláda na pomoc 10 miliard korun, dalších 30 miliard rozdělí příští rok, a to už prostřednictvím jednotlivých komodit, tedy jednotlivě ve vyúčtování za elektřinu, plyn a teplo.

Návrh je nyní v meziresortním připomínkování, jednotlivé instituce mají na podání připomínek čas do pondělí. Konkrétní částky podpory zatím nejsou známé.

