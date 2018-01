Co to melete, pane senátore? Doubrava varoval před autobusy migrantů, vnitro to popírá

Senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) v rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz popsal, jak se údajně dostávají uprchlíci do Česka. V Mnichově prý nastoupí do autobusu, který dojede do Česka, tady uprchlíci vystoupí a rozptýlí se, kdo ví kam. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám varovalo, že senátor neříká pravdu.

Server iRozhlas.cz napsal, že Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) spadající pod Ministerstvo vnitra České republiky tvrdí, že senátor Jaroslav Doubrava neříkal pravdu, když pro server ParlamentníListy.cz popisoval, jak se údajně dostávají migranti z Německa do Česka. „Mám zprávy, že v Mnichově se autobus jimi naplní a v Praze se rozptýlí a nikdo neví kam, nikoho to nezajímá. Před časem jsem o tom informoval ministra. Změna ale žádná,“ řekl Doubrava v nedělním rozhovoru. Měl na mysli ještě bývalého ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).

Celý rozhovor naleznete zde.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám tvrdí, že ani policie, ani pracovníci ministerstva nemají informace o tom, že by se dělo něco podobného. Nejsou pro to důkazy. Pokud je snad Doubrava má, neměl by to sdělovat médiím, ale státnímu zastupitelství.

„Nic takového není dle poznatků ministerstva vnitra ani Policie ČR pravda. Pan senátor by měl svá podezření sdělit státnímu zastupitelství nebo Policii ČR, a to včetně zdrojů, ze kterých čerpá,“ reagoval na zákonodárcova slova na Twitteru úřad.

Doubrava si však trvá na svém. Serveru sdělil, že tyto informace má od jednoho muže, který cestoval v takovém autobuse ze Švýcarska. Těch cest ze Západu do Prahy, kde měli migranti vystoupit, prý bylo víc. Člen horní parlamentní komory však uznal, že mohlo jít i o obyčejné turisty. Přesto chce o svém podezření informovat i současného ministra vnitra za hnutí ANO Lubomíra Metnara.

Server také připomíná, že Doubrava byl členem KSČ a posléze i KSČM. Do roku 2010. Poté se stal členem hnutí Sveročeši.cz. V minulosti na sebe upoutal pozornost např. tím, že šířil lživou zprávu o tom, že chce Evropská unie odstranit písmeno Ř z češtiny. Pozornost novinářů si vysloužil také tím, že vyrazil do povstaleckých regionů na Ukrajině, když tam proruští separatisté pořádali nelegální volby.

