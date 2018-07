Co ty víš... Kalousek a Topolánek se vyřádili na Babišovi

Mirek Topolánek s Miroslavem Kalouskem se opět pustili do premiéra Babiše, tentokrát do jeho hudebního vkusu ve spojitosti s návštěvou Německa a Rakouska. A stranou nezůstaly ani církevní restituce. Přinášíme jejich názory ze sociální síti Twitter.

Topolánek si všiml článku v časopise Týden, podle kterého Babiš odcestuje do Bavorska a do Rakouska. Měl by se zúčastnit zahájení slavností Richarda Wagnera a Salcburských hudebních slavností. V rámci této příležitosti se má Babiš sejít se Sebastianem Kurzem, rakouským kancléřem a Markusem Söderem, předsedou bavorské zemské vlády, a vést s nimi bilaterální jednání, pravděpodobně o migraci.

„V tomto parném dni nemůže nic tak osvěžit Miroslava Kalouska, jako představa Babiše s jeho známým hudebním vkusem na Wagnerovských slavnostech. Budou z toho pěkná selfie, možná časem přibude i foto s knihou. Boj o nový elektorát začal,“ tropí si šprým Topolánek.

A Kalousek mu odpovídá: „Co ty víš? Třeba k opeře zahoří láskou. Nikdy není pozdě, mě to potkalo taky až v dospělém věku. Možná ho zaujme, že žádné kvalitní představení se neobejde bez sponzorů a bez dotací...“

A i Milada Šnajdrová, expertka na neziskový sektor nenechala Babišův vkus bez odezvy. Ptá se: „Řekl mu někdo, že to není show Karla Vágnera?“

A Kalousek s Topolánkem se shodli i na dalším tématu: církevní restituce a jejich chystaný audit. Oba poukazují na články o nich. Topolánek osočuje Babiše, že jeho vláda je bolševická. „A je to tady. Ještě někdo tvrdí, že to není bolševická vláda? Ale třeba se časem vrátí k dominantnímu směru, korporátnímu fašismu. Ten nakonec osvobodil církev od zdanění,“ píše.

Kalousek si zase neodpustil zmínku o StB a Stanislavu Grossovi. „Nic nového. V r. 2004 postavil ministr vnitra Gross zvláštní policejní tým „Majetek“, který šetřil restituce šlechtických rodů. Tehdy to správně skandalizovala MFD a Gross musel couvnout. StBácké know-how je stejné, leč dnes mají StBáci i média,“ připomíná Kalousek minulého premiéra.

