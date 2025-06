Pazderková a Nerudová. Ivan Vyskočil o soutěži v blbosti

Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 2% Nemám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7648 lidí

„Milí přátelé, trochu jsem se odmlčel, jednak jsem nebyl v republice a hned potom jsem nějak neměl o čem psát. Všechno kolem se vleklo v zaběhnutých kolejích. Ono to člověka nebaví psát stále stejné věci, ala: Fiala pořád stejně lže, Dozimetr se pořád nevyšetřuje, atd, atd. Kdyby mohl člověk alespoň za něco chválit, ale ten neměnný stereotyp, pořad stejně hrozný, člověka ubíjí,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Až v posledních týdnech mě z letargie začala budit volební kampaň. Ten ,úžasný' tah pana premiéra, vzít si na lákání voličů k sobě paní Pazderkovou. Tak to jsem začal větřit, že tady půjde o velkou srandu a komedii,“ směje se Ivan Vyskočil a dodává.

„Hodně napověděl už ten šot, jak Pazderková volá Fialenkovi, že by se něco mělo dělat. To je dost smutné, že mu to musí říci hérečka, která si chce s premiérem stoupnout na tu ,správnou stranu', ve které ,jde o všechno'. Přece nemohu Pazderkovou urazit. Sama si přece říkala ,blbá blondýna'. Když jsem viděl některé záběry ze setkání s najatými ,občany' a slyšel některé moudra od obou, nemohl jsem si říci jinak, než že - svůj k svému. U Ivy Pazderkové se nemohu ubránit pocitu, že v blbosti soutěží s Danuší Nerudovou,“ krčí rameny herec a hned přechází na další téma.

„Vzápětí po těchto spektáklech vypukla bitcoinová aféra. Nechtějte po mě, abych to fundovaně rozebíral. Na to jsou tady jiní! Mnohokrát jsem zde říkal, že jsem elektronický pitomec. Do této doby se vůbec nehodím. S počítačem si nerozumím, místo v Googlu hledám v knížkách, mám jen jedno pohlaví a u opačného hledám a těším se zas jen z jednoho. S ostatními 55 nebo 80 ať si hraje někdo jiný. Zrovna tak vlastně nechápu, CO JE BITCOIN?? I kdybych byl ten majitel té bitcoinové peněženky, neumím si představit, jak si jdu pro 20dkg rybího salátu a housku, prodavačce řeknu, že mám v bitcoinech 20 miliard a že jí tam těch 45 korun připíšu,“ kroutí hlavou herec a pokračuje.

„Své mladé partnerky, zběhlé v obchodě, jsem se ptal, co to jako je ten bitcoin? Odpověď byla, že je to virtuální měna a já zase věděl hovno. Jen jsem pochopil, že je to asi jako virtuální sex. Je tam, ale pocit žádnej!“ krčí rameny herec a pokračuje.

Je možné, aby nám takoví kriminálníci vládli? A herečtí kolegové…

„Pochopit se to už nesnažím. To jsem vzdal. Ale jedno vím jistě a to jsem pochopil dobře. Jestliže je to nějaký majetek, ale pocházející z kriminální činnosti, pak se naše celá vláda naprosto bezostyšně přihlásila ke zločincům. Že to jsou vlastizrádní lumpové, ničící naši zem, to jsme věděli, ale teď? Naprosto jasně a s odkrytým hledím se přihlásili a zařadili k mezinárodní mafii. Je vůbec něco takového možné? Je možné, aby nám takoví kriminálníci vládli?“ chytá se za hlavu herec a pokračuje.

„Otevřeli tu kriminálníkovu peněženku a jako supi se na ni vrhli. Prý něco jako úlitbu státu a pak to zcela jistě mizelo v kapsách a zbytek poslali témuž kriminálnímu prostředí, jako držhubné. To už se ti naši supové ani nesnaží nějakou morálku alespoň předstírat?“ nechápe Ivan Vyskočil a ptá se.

„A s těmahle zrůdama si někteří kolegové, nechci jmenovat, chcete stoupnout na tu ,správnou stranu'?? Můžete pak ještě z jeviště hrát a kázat něco o morálce??

Takto mě maminka nevychovala. Je mi z toho smutno!“ vzkazuje.

P. S. Ivana Vyskočila

Ani v dnešním Nedělním ránu samozřejmě nesmí chybět P. S. Ivana Vyskočila. „Zaplať Bůh za moji zlatou maminku a blahořečím štěstí, že jsem žil ještě v normální době! Kdybych byl ještě malé miminko a nad kolíbkou se naklonil Jiřina Pospíšil a řekl mi: ,Já jsem tvoje maminka'. Asi bych dostal psotníček a byl poznamenán ve vývoji na celý další život!!“ uzavírá herec.