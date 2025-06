Prezident nemá co diktovat, vzkazuje Konečná na Hrad. Rozhodují občané, a ti už toho mají dost

Hnutí STAČILO! v neděli uspořádalo další ze svých pravidelných tiskových konferencí, kterou zároveň paralelně vysílala celá řada nezávislých platforem – od Aby bylo jasno a Svobodné televize přes Vidlákovy kydy až po Petr Bureš TV.

Vystoupení klíčových tváří hnutí – Kateřiny Konečné, Jany Bobošíkové a Zdeňka Štefka – se tentokrát zaměřilo na tři vážná témata: korespondenční volbu, zdražování dopravy a utajovanou stránku bitcoinové aféry. Zdůraznili hlavně potřebu obrany ústavních principů a obnovení důvěry ve stát, která byla vážně poškozena. Jana Bobošíková k tomu předvedla svůj známý novinářský přístup suché a věcné argumentace.

Kateřina Konečná se ve svém vystoupení ostře ohradila proti korespondenční volbě, kterou označila za hrozbu legitimity českých voleb. „Nikdo dnes nedokáže garantovat, že volič hlasuje svobodně – bez nátlaku, bez zásahu okolí. Tajnost volby se rozplývá jako pára nad hrncem,“ varovala.

Zároveň připomněla, že každý hlas odeslaný poštou je v systému zároveň nezpochybnitelný i neprůkazný – tedy podle ní „smrtící kombinace pro jakoukoli kontrolu výsledků“. Podle Konečné bylo chybou, že opozice proti této legislativní novince sněmovny Markéty Pekarové Adamové nepodala ústavní stížnost, a apelovala, aby se zákon ještě před volbami změnil.

Pokud se tak nestane, podle Konečné nezbývá, než zvítězit takovým rozdílem, že výsledek nebude možné zpochybnit. A to už je na voličích „Vemte s sebou k volbám jednoho člověka, který normálně nechodí. O tohle už jde,“ vybízí europoslankyně, která bude do voleb celostátní lídryní.

Druhým tématem bylo zdražování veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Zdeněk Štefek označil nedávné rozhodnutí krajské koalice STAN a Spolu za typický dárek této koalice občanům, který zdražuje jízdné až o 30 % a zároveň zavádí automatickou valorizaci každé dva roky.

„Zdražování se dotkne hlavně těch, kteří dojíždějí za prací nebo do školy. Přitom kraj odmítl návrh na slevy pro děti, studenty a seniory. Zato se dál financují neziskovky, drony na Ukrajinu nebo projekty s pochybnými náklady,“ řekl Štefek.

Přidal i konkrétní výčet, kde podle něj lze ušetřit – od dotací až po platy zastupitelů: „Sedmnáct koaličních zastupitelů pobírá přes sto tisíc měsíčně, někteří až sto sedmdesát. A pak se řekne, že na slevy nejsou peníze.“

Bitcoinovou aféru této vlády rozebrala Jana Bobošíková, lídryně STAČILO! ve středních Čechách. V drtivém řetězu důkazů prokázala, že stát přijal dar v hodnotě miliardy korun od člověka pravomocně odsouzeného za provoz digitálního tržiště s drogami. A přesto šéf BIS tvrdí, že služba případ neřešila – protože prý nespadá do její působnosti. „Kdo zná zákon o BIS, ví, že to v žádném případě není pravda,“ dodala někdejší novinářka přesné ustanovení.

Větší skandál podle Bobošíkové přišel o pár dní později, když ředitel Koudelka prohlásil, že v případu nefiguruje žádný cizí stát, včetně Ruska. „Jak to může vědět, když podle vlastních slov služba případ vůbec neřešila? Nebo na to přišla během šesti dnů? To je absurdní,“ nechápe někdejší moderátorka.

Podle Bobošíkové je nezbytné zpřísnit parlamentní kontrolu tajných služeb, zakázat jejich vliv na média i na politiku a obnovit důvěru veřejnosti v tajné služby i v celý stát. „Zpravodajské služby mají sloužit lidem, ne zákulisním mocenským hrám,“ zdůraznila.

Konečná k tomu přidala, že STAČILO! připraví návrh zákona o transparentním financování neziskových organizací ze zahraničí, který chce hnutí předložit podle vzoru Spojených států. „Neziskovky, které zasahují do politiky, musí říct, kdo je platí. A do škol nemají co dělat. Děti mají učit učitelé, ne aktivisté placení bůhví kým,“ řekla Konečná.

Na závěr padla i slova směrem k prezidentské kanceláři. Konečná kritizovala výrok prezidenta Pavla, že nejmenuje ministry, kteří nesdílejí jeho pohled na NATO a na zahraniční politiku. „Prezident nemá co diktovat, kdo má vládnout. To rozhodují občané. A ti už toho mají dost,“ zaznělo jasně. Bobošíková její slova podpořila a připomněla, že pokud má někdo právo říct dost, pak jsou to voliči – v tajných volbách, které podle ní musí zůstat férové, průhledné a bez triků.