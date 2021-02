Co udělá Hamáček? ANO versus demoblok: Po volbách to může rozseknout ČSSD

reklama

Společnost Median přiřkla v posledním průzkumu vítězství hnutí ANO Andreje Babiše se ziskem 26,5 procenta hlasů. Hned za nimi by pak skončila koalice Pirátů a hnutí STAN, jež by měla mít 25 procent. Koalice ODS, lidovců a TOP 09 by měla skončit za nimi se ziskem 18,5 procenta.

Další příčky pak obsadilo hnutí SPD Tomia Okamury s devíti procenty a následně shodně sedm procent mají ČSSD a KSČM.

V případě, že by tak tyto výsledky platily, hnutí ANO společně s okamurovci a komunisty by získalo 42,5 procenta, na druhé straně by pak obě koalice získaly 43,5 procenta. Záleželo by kam by se přiklonili právě sociální demokraté pod vedením Jana Hamáčka. Jejich současných sedm procent by mohlo být rozhodujících. Hamáček se přitom o víkendu vymezil vůči příští vládní spolupráci s hnutím ANO, pokud o vládě vyjednávalo s ODS.

Vývoj volebního modelu listopad 2017–leden 2021.

Sociální demokraté navíc jednají se zelenými, kteří v současné době dle průzkumů disponují 1,5 procenta hlasů. Trikolóra má podporu dvou procent.

Zaměříme-li se na volební potenciál, tam jsou součty vyšší: ANO+SPD+KSČM by měly dohromady 56 procent, obě koalice 58,5 procenta. Zdaleka nejsilnější volební potenciál, to znamená nejvíce rozhodnutých voličů, má pak právě hnutí ANO. Opět by tak mohli rozhodnout sociální demokraté, jejichž volební potenciál je 11,5 procenta. Sociální demokraté ale rozhodně nemají tak silné jádro jako komunisté. Čtvrté nejsilnější jádro pak mají okamurovci.

