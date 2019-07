Co v Německu spáchala Von der Leyenová? Skandály a neschopnost. Drsný verdikt od české političky

Zkušená politička, jež se bude zasazovat o silnou Evropskou unii (EU), ale také ministryně obrany, která je v Německu kritizovaná za neschopnost. Tak hodnotí nominantku na předsedkyni Evropské komise (EK) Ursulu von der Leyenovou čeští politici. Prezidenti a premiéři zemí EU ji navrhli na pozici předsedkyně EK na mimořádném zasedání Evropské rady, které začalo v neděli a protáhlo se až do úterního večera. A co o Leyenové říká exposlankyně za ODS Helena Mallotová, jež se nyní angažuje v Trikolóře? Ta na ní nenechala nit suchou.

„Co se mi honí hlavou? Že pro naprostou neschopnost a finanční a personální skandály má být vzhůru do Evropy vystřelena paní von der Leyenová, žena, za jejíhož současného ministrování sice došlo k řadě pozitivních změn v německé armádě, což jí jistě zvýšilo kvalifikační předpoklady pro nejvyšší evropskou funkci – pro ilustraci: zavedla genderově vyvážený jazyk, rovněž nechala zbudovat zvláštní WC pro genderově fluidní vojáky, nechala genderově přebásnit vojenské pochody, speciálně upravit interiéry tanků, aby se v případě nasazení těhotné vojačky nezranily o ostré hrany, a samozřejmě pro ně zavedla speciální těhotenské uniformy,“ uvedla Mallotová. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 1131 lidí

„To, že v době její funkce nebyla ani jedna ze šesti ponorek třídy 212 A funkční, stejně jako že např. ze 128 eurofighterů se bez omezení mohly nasadit pouhé čtyři, že ze 68 vrtulníků typu Tiger jich bylo plně použitelných 12 a z transportních vrtulníků CH-53 jich mohlo bezpečně vzlétnout pouhých 16, je pouhé smítko na obrazu naší budoucí vládkyně (další maléry na ministerstvu armády jsem už z lenosti nezapisovala, zdroj Tichys Einblick). Máme se opět na co těšit,“ dodala.

Čeští politici většinou soudí, že Němka byla nejlepší z kandidátů, o nichž evropští prezidenti a premiéři na summitu v Bruselu uvažovali. Předseda české vlády Andrej Babiš již v úterý řekl, že doufá, že von der Leyenovou všech 21 českých europoslanců při hlasování 16. července podpoří.

„Pokud byl výběr mezi socialistou Fransem Timmermansem a německou ministryní, je tato dáma určitě lepší volbou,“ řekl ČTK v narážce na jména zvažovaná tento týden bruselským summitem český zástupce nejsilnější lidovecké frakce (EPP) Jiří Pospíšil (TOP 09). Stejně jako další politici z jeho skupiny oceňuje, že von der Leyenová jako pravicová politička není zastánkyní přílišné unijní regulace.

„Navíc jako Němka může mít pochopení pro problémy našeho regionu,“ dodal Pospíšil.

Podpořit kandidátku, na níž se shodli evropští prezidenti a premiéři po dvou neúspěšných pokusech nalézt kompromis, hodlá i liberální poslankyně Martina Dlabajová (ANO), která patří k nejpočetnější české straně v EP. „Jsem ráda, že na takto důležitou pozici byla jmenována žena, která má rozsáhlé politické zkušenosti,“ zdůraznila pozitiva dlouholeté členky německé vlády Dlabajová.

Fotogalerie: - Obora v Lánech

Nominace Von der Leyenové je podle ní součástí „pracně skládané mozaiky“ a balíčku funkcí, který je kompromisem přijatelným pro všechny. „Z toho důvodu je dobré ji podpořit,“ uvedla Dlabajová. Summit v rámci zmíněného balíčku vybral do čela Evropské rady liberálního belgického premiéra Charlese Michela, prezidentkou Evropské centrální banky bude Francouzka Christine Lagardeová a šéfem unijní diplomacie se má stát španělský socialista Josep Borrell.

Hlasovat pro německou političku by mohl i europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti), který je jedním ze tří českých Pirátů v parlamentní skupině Zelených. Stejně jako zbytek frakce vidí velmi kriticky způsob, jímž unijní lídři obešli systém takzvaných spitzenkandidátů a bez jakékoli diskuse s poslanci přišli s nečekaným návrhem. To ovšem samo o sobě podle Peksy nemusí být důvodem k odmítnutí Von der Leyenové.

„Čekal bych, že předloží velice dobrý plán, co komise v příštích pěti letech má dělat. Pokud ji my máme podpořit, musí respektovat naše témata. Není možné, aby to bylo další cenzurování, omezování internetu, není možné ignorovat klimatické změny, dotační podvody, je třeba se starat o to, aby v členských zemích fungoval právní stát,“ vyjmenoval Peksa témata, kterými by jej Von der Leyenová mohla získat na svou stranu.

Podporu německé političky nevyloučil ani konzervativec Jan Zahradil (ODS), který si však chce počkat, až dá členka vlády kancléřky Angely Merkelové europoslancům prostor na podrobné dotazy.

„Zatím její názory na evropskou integraci neznám, protože se v tomhle ohledu vůbec neprofilovala. Rádi si poslechneme, co nám sem přijde říct,“ sdělil ČTK Zahradil. Špatnou zprávou by podle něho bylo, kdyby vzhledem ke svému vládnímu portfoliu a dřívějším postojům hodlala Von der Leyenová budovat společnou unijní armádu, která by byla konkurencí NATO. „To by nejen u nás, ale i v celé střední a východní Evropě vzbudilo velký nesouhlas,“ dodal Zahradil.

O osudu německé političky by měli europoslanci rozhodovat na další schůzi v polovině července. Aby získala vrcholnou funkci, musí pro ni hlasovat většina členů EP.

Jednoznačně proti první ženě ucházející se o post v čele EK je duo politiků SPD, kteří náleží k nacionalistické frakci Identita a demokracie. „V žádném případě nepodpoříme německou političku, která chce přitvrzovat sankce proti Rusku a která přibližuje hrozbu války Evropy s Ruskem,“ uvedl europoslanec Ivan David.

Podobně striktně odmítá možnost podpory pro pravicovou političku jediná česká komunistka v EP Kateřina Konečná. Podle ní by Komisi neměla vést „kámoška“ kancléřky Merkelové, která má pověst jedné z nejméně schopných ministryň německé vlády. „Rozhodnutí Evropské rady odmítám, jelikož se nese v duchu vše při starém a do značné míry ignoruje výsledek evropských voleb,“ uvedla Konečná na svém webu. „Staré členské státy získaly vše a nové členské státy to ještě odsouhlasily. Současní kandidáti nedávají takřka žádnou šanci na proměnu EU,“ uvedla na Twitteru.

Výsledek jednání Evropské rady opět ukazuje na naprostou nemohoucnost zemí V4. Staré členské státy získaly vše a nové členské státy to ještě odsouhlasily. Současní kandidáti nedávají takřka žádnou šanci na proměnu EU. Vše při starém a na volbách očividně nezáleží. — Kateřina Konečná (@Konecna_K) 2. července 2019

„Jsem rád, že na summitu po dlouhém jednání došlo k dohodě. Ursula von der Leyen je zkušená politička, která svými postoji v minulosti ukázala, že se bude zasazovat o fungující a silnou EU,“ napsal ČTK vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. „Zpráva o shodě na německé ministryni obrany Ursule von der Leyenové je výbornou zprávou pro Českou republiku, KDU-ČSL i EPP (Evropskou lidovou stranu). Zkušená politička CDU se skvělou referencí na resortu obrany v německém kabinetu, se znalostí středoevropského regionu,“ chválil na Twitteru lidovecký šéf Marek Výborný. Zpráva o shodě na německé ministryni obrany Ursule von der Leyen je výbornou zprávou pro Českou republiku, @kducsl i @EPP . Zkušená politička CDU se skvělou referencí na resortu obrany v německém kabinetu, se znalostí středoevropského regionu. Blahopřeji! pic.twitter.com/qh3nCd3aB2 — Marek Výborný (@MarekVyborny) 2. července 2019 Nadšení nesdílí místopředseda Pirátů a europoslanec Mikuláš Peksa. „Tento návrh Evropské rady je opravdu personálním vyškrabáváním sudu. Ignorovali všechny, kdo kandidovali v evropských volbách, a vytáhli náhodnou německou ministryni, která to v Německu schytává za neschopnost. To je fakt naprosté pohrdání voliči,“ napsal na Twitteru. Podle předsedy strany Ivana Bartoše byl volbou obejit systém demokraticky navržených kandidátů, kteří navštěvovali členské země a představovali před volbami své vize všem voličům v EU. „Tato německá ministryně nikdy nijak neusilovala o oslovení voličů za hranicemi Německa. Chce-li získat důvěru Evropského parlamentu, měla by předložit velice kvalitní plán svého pětiletého působení v čele komise,“ napsal ČTK v SMS zprávě. Podle předsedy ODS Petra Fialy je Von der Leyenová lepší volbou než zvažovaný socialista Frans Timmermans. „EK snad bude pod jejím případným vedením méně aktivistická a bude více naslouchat členským státům EU. To, zda najde odvahu k nutné reformě EU, je však otázkou,“ poznamenal na Twitteru. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, jenž je jako europoslanec členem frakce EPP, věří, že se podaří prosadit maximum z programu Spojenců pro Evropu. Pod tímto názvem kandidovali STAN, TOP 09, Zelení a další subjekty v nedávných volbách do Evropského parlamentu. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek se domnívá, že navržení Von der Leyenové dává naději, že EU začne brát vážně otázku obrany. „V4 (Visegrádská čtyřka – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) zabránila zvolení Timmermanse, a přitom podpořila ráznou eurofederalistku, která se nebála do svého domu přijmout syrského uprchlíka a je stoupenkyní Merkelové,“ konstatoval na Twitteru. Navržení ministryně obrany Ursuly von der Leyen dává naději, že EU začne obranu brát vážně??. V4 zabránila zvolení Timmermanse a přitom podpořila ráznou eurofederalistku, která se nebála do svého domu přijmout syrského uprchlíka a je stoupenkyní Merkelové. Diky. Ve V4 bude mrzení — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 2. července 2019 Pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury je Von der Leyenová „zcela nepřijatelná figura“. „Je to otevřená federalistka usilující o zrušení národních států, která pochopitelně udělá maximum i pro pokoření odporu ze strany V4 proti rozvozu migrantů z Německa a Západu i do našich zemí, takže nás čekají jen další těžké boje o uchování zbytku naší suverenity,“ napsal ČTK Okamura. Státníci se na summitu dále dohodli, že Donalda Tuska ve funkci šéfa Evropské rady vystřídá končící belgický premiér Charles Michel. Novým šéfem unijní diplomacie má být španělský politik Josep Borrell a v čele Evropské centrální banky stane Francouzka a současná výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová.

Psali jsme: Nenávidět Zemana a SPD? To je OK. Ale migranta, který měl znásilnit dívku? To raději ne. Jiří Kobza přidal smutná fakta, proč k odpornému činu došlo Ministr Hamáček: Jsme připraveni podat demisi Novináři jsou předpojatí. Tak je vidí voliči Donalda Trumpa, které zpovídal Čech Hrad: Odvolání za odhalení korupce?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef