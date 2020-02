Co zneklidňuje Vladimíra Dlouhého? Vyznal se Takáčovi

reklama

Za rok 2019 se česká ekonomika dostala do propadu 0,4 procenta, konstatoval na úvod pořadu moderátor Daniel Takáč. Dlouhý jej však zarazil, že by o žádném propadu nehovořil. Zmínil, že podle posledních čísel rostl hospodářský růst na úrovni HDP 2,4 procenta, což je sice méně, ale došlo také ke zpomalení průmyslové produkce.

Stále podle něj ovšem platí, že růst byl podpořen především spotřební poptávkou, exportem a mírně rostly i investice. „Růst ve výrobě agregátů byl pořád velmi solidní,“ shrnul prezident Hospodářské komory s tím, že číslo 2,4 je jen o dvě desetiny nižší, než číslo, se kterým počítali.

Prozradil, že jej spíše zneklidňuje zpětná vazba od manažerů a podnikatelů, kteří místo plánů čekají, co přijde, protože je zde teď mnoho neznámých. Americko-čínské diskuse o obchodní válce se podle Dlouhého naštěstí trochu uklidnily. Naopak očekává, že Čína bude nyní ještě vstřícnější vzhledem k tomu, do jaké situace se kvůli své vnitřní situaci dostala. „Je zde koronavirus a je velmi těžké předvídat dopady,“ podotkl Dlouhý.

Co se týká brexitu, ten je sice momentálně vyřešen, ale je jasné, že pokud se do konce letošního roku nepodaří dohodnout solidní obchodní dohodu, a Dlouhý je přesvědčen o tom, že nepodaří, přijdou na konci roku problémy de facto s brexitem daleko větší, než jsme mysleli loni v listopadu, než se politicky schválil. „Byznys na to reaguje, a základní reakce je opatrnost,“ dodává prezident Hospodářské komory ČR.

Je však nutné rozlišovat různá odvětví, jelikož některým se daří poměrně dobře. Poukázal na měnící se podnikatelský model. „Pokud by bylo čím dál více firem ochotných reagovat na přetrvávající nedostatek pracovní síly, ale i na všechny tyto nejistoty externího charakteru a začaly se otáčet a investovat do modernějších technologií, jako jsou digitalizace, robotizace a podobně, byla by to dobrá zpráva,“ říká Dlouhý.

Nyní se podle jeho názoru nacházíme v jakémsi zlomovém období, kdy se zřejmě byznysové modely a podnikatelské modely zcela jistě změní.

Chvíli ještě setrval u zmíněných externích rizik vztahujících se k brexitu. Takáč poznamenal, že je málo času a v této věci přicházejí ostrá prohlášení z Velké Británie typu „nepřistoupíme na žádné regulace EU“, či „nebude to déle než do konce roku“.

„Nejsou toto zásadní signály, na které by byznys měl už teď reagovat?“ optal se moderátor Dlouhého. „Ano, měl. Pakliže jsou to více než znepokojující signály, než byly ty před politickým rozhodnutím o brexitu. Ale byli jsme už v minulosti v roce 2016 svědky od prvního britského referenda o brexitu, že nakonec můžou v říjnu všichni sprásknout ruce a říct, tak teda ta jednání o obchodní smlouvě prodloužíme o další rok nebo půlrok,“ myslí si Dlouhý.

Následně podotkl, že Velká Británie s námi byla v Evropské unii „bratr ve zbrani“, když jsme bojovali s přílišnou regulací, to se však mění. „Teď je bližší košile než kabát. Teď musíme v rámci současné sedmadvacítky bránit zájmy českých podniků a podnikatelů a mít s Británií obchodní dohodu vyváženou,“ upozorňuje Dlouhý.

„Jestli si Britové myslí, že se jim podaří rychle uzavřít jak s EU, tak s dalšími světovými trhy obchodní dohody, které vyváží tu ztrátu z přístupu na trh EU, tak si myslím, že to je zbožné přání,“ míní Dlouhý, podle kterého osud Borise Johnsona potvrzuje, že v Británii dnes převažuje mínění dotáhnout brexit, i když je to bude ekonomicky něco stát. „Něco to bude stát jistě obě strany,“ podotkl.

V americko-čínských vztazích je momentálně klid, jde ale pouze o první část dohody a čeká se na tu druhou část, která přijde po situaci s koronavirem. „Dnešní ekonomika je opravdu více než dříve o očekávání. Nejen český podnikatel, ale šéf Siemensu nebo Volkswagenu, když slyší slovní harašení, které přicházelo z Bílého domu, a čínské reakce, tak se jistě rozhoduje i o zásadních investicích jinak, než když to harašení utichne,“ uvedl Dlouhý.

I Američané budou podle jeho slov muset nyní sledovat dopady koronaviru na celosvětovou ekonomiku, jelikož to může mít negativní dopady na ně samotné. „A nikdo nemá zájem na tom, aby čínská ekonomika nějak supervýrazně zpomalila,“ uzavřel Dlouhý a doplnil, že všechny podklady, které ohledně koronaviru má od finanční instituce, ukazují, že skutečně zatím nikdo nemá vůbec představu, jak by to mohlo nakonec s koronavirem dopadnout.

