Covid: Dovolená, zábava, nákupy. Ale umírají lidé! Šéf špitálu zle Čechům

Krize, a hned několikanásobná, diagnostikuje českou společnost ředitel nemocnice ve Slaném, Štěpán Votoček. Jedna z nich je i krize hodnot. „Žijeme v blahobytu, jaký dějiny dosud nepoznaly. Bereme jako samozřejmost dostupnost cestování, letních dovolených v Egyptě a lyžování v Alpách, masové zábavy a nonstop otevřených supermarketů,“ říká. A dodává: „Odmítáme se uskrovnit i za cenu ohrožení zdraví a života jiných, protože jsou přece staří a stejně by umřeli. Uznáváme jen tady a teď, jsme pohodlní nahlédnout za horizont. Neumíme si říci: Dnes se postím, abych měl co jíst zítra.“

Ředitel nemocnice nejdříve obecně popsal, jak se pandemie koronaviru zapíše do historie, tedy strohá fakta o koronaviru a jeho dopadech. Ale pak položil otázku, co zažívají „pěšáci historie", tedy obyčejní lidé. A přidal svůj pohled lékaře a ředitele nemocnice ve Slaném.

Podle Votočka zažíváme „krizi společnosti“. Jednou součástí má být i krize elit, která začíná u premiéra. Tomu Votoček vyčítá údajnou spolupráci s StB a obvinění z dotačních podvodů. „Politická reprezentace postrádá odvahu, rozhodnost, podléhá společenským náladám a tlakům. Jedná pozdě, alibisticky a zmateně. Není nikdo ochotný dát za svá rozhodnutí hlavu na špalek. Respektované osobnosti společenského života není slyšet, a pokud ano, vyjadřují se mlhavě. Nechávají tak veřejný prostor k dispozici každému, kdo se chce zviditelnit,“ kritizuje ředitel nemocnice ve Slaném.

Taktéž podle něho probíhá krize slova, protože nikdo není ochoten mluvit jasně, tlachá se a dané slovo neplatí dlouho. „Možná než krize slova by bylo výstižnější napsat tolerance lži. Lháře nelze usvědčit ze lži, neboť on přece nelhal, on to tak skutečně vnímal. Anebo byl uveden v omyl špatnými rádci a za to pochopitelně nemůže,“ stěžuje si. Podle Votočka se nedůvěra vládě pak rozšiřuje i na vědce a lékaře, protože doporučují to samé.

Votočkovi se také nelíbí zištné uvažování očanů, kteří si myslí, že si farmaceutické firmy chtějí na krizi namastit kapsy a lékaři jsou pro očkování jenom proto, protože jsou zaplacení. „Zdá se mi, že toto uvažování spíše vypovídá o lidech takto smýšlejících: Protože já nikdy nic nedělám bez vidiny zisku, či snad dokonce na svůj úkor, smýšlím tak i o ostatních," obviňuje dotyčné.

Dle ředitele nemocnice je zde i krize rozumu, pokud lidé přikládají dezinformacím stejnou váhu jako vědeckým závěrům. „Popírají základy západní medicíny, jejíchž vymožeností dennodenně využívají. Neuvědomují si nepřímou úměru mezi proočkovaností populace a mírou ekonomických restrikcí,“ říká a dodává, že dotyční svůj odpor k vakcíně obhajují svou sobeckostí. „Slovo společnost zní hanlivě. Egoismus je pokládán za ctnost a společenská odpovědnost za kolektivismus. Kdo si troufne k ní nabádat, je označen za bolševika,“ říká.

A v krizi jsou podle něho i hodnoty: „Žijeme v blahobytu, jaký dějiny dosud nepoznaly. Bereme jako samozřejmost dostupnost cestování, letních dovolených v Egyptě a lyžování v Alpách, masové zábavy a nonstop otevřených supermarketů. Nevíme, co je hlad a válka, smrt jsme odsunuli do nemocnic. Odřeknout si dočasně cokoli, čemu jsme přivykli a bereme to jako danost, pokládáme za porušení svých nezpochybnitelných práv. Odmítáme se uskrovnit i za cenu ohrožení zdraví a života jiných, protože jsou přece staří a stejně by umřeli. Uznáváme jen tady a teď, jsme pohodlní nahlédnout za horizont. Neumíme si říci: Dnes se postím, abych měl co jíst zítra. Chci si užívat dneska, o zítřek ať se postará vláda.“

Votoček dodává, že se samozřejmě nejedná o všechny, nicméně poukazuje: „Ale i ona menšina z nás všech anebo menší část každého z nás utvářejí současné společenské klima.“ A táže se, zda bude platit ono úsloví o špatných časech vytvářejících silné muže. „Ne, nevolám po vládě pevné ruky, ale mám za to, že pevné charaktery bychom zoufale potřebovali,“ rozloučil se Štěpán Votoček na Vánoce.

