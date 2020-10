Covid: Janek Ledecký udeřil. To jsem říkal už před měsícem! Jde o seniory

reklama

„Já už tu roušku nosím i doma. I když jsem doma sám. To víte, jistota je jistota. Že jste si aspoň na chvíli mysleli, že na ty housle hraju já? No nehraju, samozřejmě. Já na housle neumím zahrát ani hoří. Ale hrajou to na nás jiní a hrajou to fakt virtuozně. A jak říká Velký bratr v Orwellově románu 1984, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. A kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Nevěříte? Tak dávejte pozor," poznamenal po úvodu, kdy zazněla precizní hra na housle. Roušku si ve chvíli natáčení sundal.

„Dneska vyšel na Seznamu článek k odůvodnění zpřísnění těch opatření. A ten článek má název: Klíč k zákazu vycházení i možnému lockdownu. Tato čísla rozhodla. A píše se tam: Od začátku pandemie patří slova o potřebné ochraně seniorů mezi nejčastěji opakované formulace epidemiologů i vládních představitelů. Společně s chronicky nemocnými jsou senioři nejzranitelnější skupinou obyvatel. A teď dávejte dobrý pozor: Počet pozitivně testovaných nehraje tak velkou roli, dokud se drží virus dál právě od nich. Tak zní mantra protiepidemických tažení. To je překvapení, co?“ dodal Ledecký.

„Přesně tohle jsem totiž řekl v tom mém prvním koronavirovém příspěvku ze 13. září. A stejný názor se objevil také v té slavné petici českých lékařů. A díky tomuhle názoru si trojice kardiolog, zubař a zpěvák vysloužila nálepku hlavních viníků selhávání vládních opatření. A jako nepřátele společnosti nás vládní média pranýřují podobným slovníkem a se stejnou vehemencí, s jakou se pouštěli komunisti do signatářů Charty 77. A navíc nás pojmenovali chřipečkáři. Tak prosím vás, proti tomu bych se ohradil. Nikdo z nás nikdy nepoužil slovo chřipečka. Protože my přistupujeme k řešení téhleté krize opravdu s respektem a vážně,“ zmínil.

„No ale zpátky k tomu trendu Ministerstva zdravotnictví. Já to neříkám kvůli tomu, abychom se přetahovali, kdo s tím nápadem přišel dřív, na to není čas, a opravdu bych si moc přál, aby se v duchu této mantry opravdu postupovalo. A říkám to jenom proto, že z toho článku vyplývá, že ti epidemiologové to tvrdili už od začátku. A to je lež,“ podotkl Ledecký.

„Co je bohužel pravda, že s tím plošným testováním v LDN a domovech seniorů chystají začít až příští týden. Zavřené školy – takhle, zavřené hospody – takhle, zavřená divadla, kina, zákaz vycházení,“ luská prsty Ledecký. „Ale s tímhle se musí trochu počkat,“ pozastavuje se vystudovaný právník.

„Tento týden se budou rozdávat státní vyznamenání. Hádejte, kdo je dostane. No, co kdybychom je zkusili přinutit, aby s tou plošnou ochranou, cílenou ochranou LDN, seniorů, té nejrizikovější skupiny obyvatel, aby s ní začali co nejdříve. Že nevíte jak? No tak žijeme v parlamentní demokracii, mohli bychom to zkusit prostřednictvím těch politiků, co jsme si zvolili. A když to nepůjde, třeba přijdeme na něco jiného. Zůstaňte negativní a buďte pozitivní a všechno bude fajn,“ zakončil.

Ledecký už se ke koronavirové krizi v minulosti vyjádřil. Má za to, že je třeba dupnout na brzdu. Ale ne v životech lidí, ale na brzdu hysterické kampaně, na které podle něho vydělávají farmaceutické společnosti. Teď na testech, brzo na očkování. „Příští rok přijdou vakcíny. Ty také nebudou super spolehlivé, ale zato budou povinné. A když nebudou povinné, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensko,“ předpověděl a opřel se o čísla. On sám o celé věci hovořil mimo jiné jako o hysterické marketingové kampani farmaceutických firem. „Nás tady bombardují vizemi zhroucení našeho zdravotnictví. A k tomu jako koření přidávají ze světa obrázky přeplněných márnic, kopání hromadných hrobů, a to vše jenom proto, aby nás vyděsily. Protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie,“ tušil motivaci této kampaně Janek Ledecký.

Na čem farmaceutické firmy údajně vydělávají, popisoval dále: „Nejdřív testy. Kdy nám řeknou, že nejsou úplně spolehlivé, ale to víte, děláme to v tlaku, za pochodu, v bojových podmínkách. Příští rok přijdou vakcíny. Ty také nebudou super spolehlivé, ale zato budou povinné. A když nebudou povinné, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensko.“

„Přestaňte nás strašit,“ vyzval zpěvák. „Přestaňte nesmyslně testovat lidi bez příznaků. Ta čísla nemají jinou než statistickou hodnotu,“ doplnil a urgoval vládu, aby chránila ty, kdo jsou „svinskou nemocí“ opravdu ohroženi. „Za těch šest měsíců víte úplně přesně, o koho se jedná. A nás ostatní nechte žít,“ podotkl.

